Về Văn Miếu xin chữ, thưởng lãm 'Dấu xưa Văn hiến' dịp xuân Bính Ngọ 11/02/2026 20:51

(PLO)- Khách tham quan Hội chữ Xuân Bính Ngọ 2026 tại Văn Miếu ngoài xin chữ còn có thể thưởng thức triển lãm Dấu xưa Văn hiến 4 với chủ đề Đạo học ngàn năm.

Ngày 11-2, tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội), Lễ khai mạc Hội chữ Xuân Bính Ngọ 2026 chính thức diễn ra, mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa – nghệ thuật chào mừng Tết Nguyên đán.

Điểm nhấn xuyên suốt của Hội chữ Xuân là hoạt động xin chữ đầu năm tại 35 gian lều thư pháp, quy tụ các nhà hoạt động thư pháp được tuyển chọn kỹ lưỡng thông qua quy trình khảo tuyển.

Chương trình văn nghệ tại Lễ khai mạc Hội chữ Xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh: VT

Bên cạnh hoạt động xin chữ, Hội chữ Xuân năm nay còn mang đến nhiều chương trình phong phú, đa dạng như giáo dục di sản, không gian văn hóa đọc, trưng bày và giới thiệu sản phẩm làng nghề truyền thống, các trò chơi dân gian, cờ truyền thống, múa lân cùng các chương trình biểu diễn nghệ thuật dân gian đặc sắc như quan họ, ca trù, chèo…

Khách tham quan cũng có dịp thưởng thức triển lãm Dấu xưa Văn hiến 4 với chủ đề Đạo học ngàn năm, tham quan hai không gian trưng bày thường xuyên Trường Quốc học đầu tiên, Khơi nguồn đạo học, cùng các trưng bày chuyên đề Ngựa về phố và Sử đá lưu danh.

Với chủ đề Quốc học, Hội chữ Xuân 2026 gắn với kỷ niệm 950 năm ra đời Quốc Tử Giám – trường quốc học đầu tiên của Việt Nam, góp phần tôn vinh truyền thống hiếu học và giá trị văn hóa – lịch sử dân tộc.

Năm nay, Hội chữ ghi dấu ấn đổi mới rõ nét trong tổ chức không gian, nội dung hoạt động với việc cải tạo, chỉnh trang toàn diện cảnh quan Hồ Văn, tạo nên không gian xuân trang nhã, hài hòa giữa yếu tố truyền thống và tinh thần hiện đại.

Khách tham quan xin chữ tại Hội chữ Xuân 2026. Ảnh: VT

Các khu chức năng được quy hoạch khoa học, gồm khu triển lãm tranh, không gian trải nghiệm di sản, khu trải nghiệm làng nghề truyền thống, khu xin chữ đầu năm và khu giới thiệu văn hóa ẩm thực, đáp ứng nhu cầu tham quan, trải nghiệm của người dân, du khách.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám, cho biết trung tâm sẽ tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa hoạt động, nhằm đưa Văn Miếu – Quốc Tử Giám trở thành điểm đến an toàn, hấp dẫn, phục vụ chu đáo công chúng Thủ đô và du khách trong dịp Tết Nguyên đán.