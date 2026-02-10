Nghệ sĩ Xuân Hinh nói về 'cảnh nóng' bị cắt trong phim Mùi phở 10/02/2026 07:51

(PLO)- Nghệ sĩ Xuân Hinh tiết lộ một cảnh quay “nóng” hiếm hoi trong sự nghiệp đã bị cắt khỏi bản công chiếu của phim Mùi phở.

Ngày 9-2, bộ phim điện ảnh Mùi phở chính thức ra mắt báo chí và truyền thông tại Hà Nội. Sự kiện thu hút sự quan tâm khi quy tụ hai nghệ sĩ gạo cội Xuân Hinh và Quốc Tuấn.

Bên cạnh những chia sẻ về hành trình làm phim gian nan, sự kiện gây chú ý khi nghệ sĩ Xuân Hinh tiết lộ một cảnh quay “nóng” hiếm hoi trong sự nghiệp đã bị cắt khỏi bản công chiếu.

Chia sẻ tại buổi ra mắt, nghệ sĩ Xuân Hinh cho biết Mùi phở là kết quả của quá trình lao động nghiêm túc, bền bỉ của toàn bộ ê-kíp. Ông xúc động khi nhắc tới sự hy sinh thầm lặng của nhiều thành viên trong đoàn làm phim.

Ông chia sẻ: “Có những bạn quay phim khỏe mạnh mà vẫn phải đi cấp cứu vì làm việc quá sức. Hàng nghìn con người đứng sau mới tạo nên được bộ phim này. Ai cũng cố gắng hết mình, không ai làm qua loa”.

Theo nghệ sĩ, Mùi phở mang đậm màu sắc văn hóa và ẩm thực – những giá trị gắn bó với ông suốt cuộc đời làm nghề. Ông xem đây là dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp, như một lời tri ân dành cho khán giả.

“Tôi xem bộ phim này như một tác phẩm trọn vẹn để cảm ơn khán giả, tri ân tổ nghiệp”, Xuân Hinh bày tỏ.

Nghệ sĩ Xuân Hinh tiết lộ một cảnh quay “nóng” hiếm hoi trong sự nghiệp đã bị cắt khỏi bản công chiếu trong phim Mùi phở. Ảnh: ĐLP.

Về cảnh quay “nóng” hiếm hoi, nghệ sĩ cho biết đây là lần đầu tiên ông thử sức với một phân đoạn mang màu sắc điện ảnh rõ nét, chân thật. Tuy nhiên, vì yếu tố văn hóa và mong muốn phù hợp với nhiều thế hệ khán giả, ê-kíp đã quyết định cắt bớt phân đoạn này.

“Phải chấp nhận được cái này thì mất cái kia. Không thể giữ hết được”, ông nói. Bên cạnh đó, nghệ sĩ Xuân Hinh cho biết hiện nay ông không còn đặt nặng chuyện lợi nhuận, mà quan trọng nhất là được làm nghề bằng tất cả tâm huyết.

Chia sẻ tại buổi ra mắt, nghệ sĩ Quốc Tuấn cho biết ông nhận lời tham gia Mùi phở vì bị cuốn hút bởi kịch bản và cơ hội hợp tác cùng nghệ sĩ Xuân Hinh.

Nghệ sĩ Quốc Tuấn nói: “Tôi vui vì được đóng cặp với anh Xuân Hinh, lại là hai ông đấu khẩu rất hài hước”.

Trong khi đó, đạo diễn – nhà sản xuất Minh Beta cho biết anh đã trải qua quá trình học hỏi lâu dài để thực hiện dự án này. Nam đạo diễn đặc biệt nhấn mạnh tới cảnh kết của phim – hình ảnh mang tính biểu tượng, mở ra không gian suy ngẫm cho khán giả.

“Tôi muốn hình ảnh cuối đủ mở để mỗi người có thể cảm nhận theo cách riêng”, anh chia sẻ.

Trước những ý kiến cho rằng phim còn ồn ào, Minh Beta ví mỗi bộ phim như một món ăn với cách nêm nếm khác nhau, tùy khẩu vị từng người.

Anh nói: “Mỗi khán giả có một góc nhìn riêng. Tôi trân trọng mọi góp ý để hoàn thiện hơn trong nghề”.

Mùi phở xoay quanh câu chuyện về một gia đình nhiều thế hệ với người đứng đầu là ông Mùi – nghệ nhân nấu phở luôn đau đáu việc giữ nghề gia truyền. Phim đề cao giá trị tình thân và sự tiếp nối văn hóa giữa các thế hệ.

Phim có sự tham gia của Xuân Hinh, Thu Trang, Thanh Thanh Hiền, Quốc Tuấn, Thanh Hương, Hải Triều, BB Trần, Ngọc Phước… và chính thức khởi chiếu từ ngày 17-2 (mùng 1 Tết Nguyên đán) trên toàn quốc.