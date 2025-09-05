Cảnh báo chiêu trò giả danh bệnh nhi để kêu gọi từ thiện tại Tây Ninh 05/09/2025 11:49

(PLO)- Sở Y tế Tây Ninh khẳng định bệnh nhi tên Đỗ Minh Khoa cần quyên góp là bịa đặt kêu gọi từ thiện, cảnh báo người dân không chuyển tiền vào tài khoản lạ.

Ngày 5-9, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh cho biết, tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh không có bệnh nhi nào tên Đỗ Minh Khoa đang điều trị như thông tin kêu gọi từ thiện lan truyền trên mạng xã hội. Trường hợp kêu gọi quyên góp là không đúng sự thật.

Trước đó, nhiều bài viết trên Facebook đăng tải lời kêu gọi hỗ trợ bé trai Đỗ Minh Khoa, được cho là nguy kịch tại Khoa Nhi của bệnh viện. Các bài viết này còn kèm số tài khoản cá nhân để nhận tiền ủng hộ, gây chú ý và thương cảm trong cộng đồng

Thông tin kêu gọi từ thiện bệnh nhi tên Đỗ Minh Khoa là bịa đặt.

Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh ngay sau đó đã phát đi cảnh báo trên fanpage chính thức, khẳng định đây là thông tin bịa đặt. Bệnh viện đề nghị người dân tuyệt đối không chuyển tiền, không chia sẻ các bài đăng chưa được xác minh để tránh bị kẻ xấu lợi dụng.

Sở Y tế tỉnh nhấn mạnh, mọi thông tin liên quan đến bệnh nhân cần hỗ trợ sẽ được công bố qua kênh chính thức của bệnh viện. Người dân có thể liên hệ trực tiếp để xác minh, nhằm bảo đảm quyền lợi và tránh thiệt hại.