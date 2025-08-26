Những câu chuyện xúc động về Khối nữ du kích miền Nam trên thao trường miền Bắc 26/08/2025 10:50

(PLO)- Giữa nắng gió thao trường, những nữ du kích miền Nam đang miệt mài tập luyện để sải bước trên Quảng trường Ba Đình trong ngày 2-9 lịch sử.

Những ngày này, các khối diễu binh, diễu hành đang ra sức tập luyện chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9. Trong số đó có Khối nữ du kích miền Nam, những cô gái đến từ phương Nam đang háo hức cho ngày đại lễ của dân tộc.

Trưởng thành trong mỗi bước chân

Gặp chúng tôi sau khi kết thúc đợt tổng hợp luyện, Hà Thị Phương Thanh, quê ở Lâm Đồng, sinh viên năm 3 Trường ĐH Quốc tế – ĐHQG TP.HCM lấy tay gạt những giọt mồ hôi nhễ nhại trên mặt.

“Em ra đây cũng lâu rồi mà vẫn chưa thích nghi được với thời tiết của Hà Nội”- Thanh tâm sự. Làn da của Thanh cũng như những đồng đội khác mỗi ngày đều được nhuộm thêm màu của nắng, của gió thao trường.

Ngày đầu tiên có mặt ở Hà Nội, cô sinh viên năm 3 không thể quên được thời tiết của thủ đô chào đón mình. “Hà Nội lúc đó vừa trải qua một trận mưa lớn. Thời tiết thật mát mẻ, dễ chịu vô cùng. Trên đường còn có những chiếc lá vàng đẫm nước”- Thanh nhớ lại.

Khối nữ du kích miền Nam trong đợt Tổng hợp luyện. Ảnh: PHI HÙNG

Tuy nhiên, sự dễ chịu ấy không kéo dài lâu. Khi chính thức bước vào thao trường, cái nắng đặc trưng của miền Bắc tháng 6 đã khiến nhiều cô gái gặp không ít thử thách. Có chiến sĩ chưa kịp thích nghi với khí hậu đã ngất xỉu ngay buổi tập đầu tiên.

Nhưng cũng chính từ sự khắc nghiệt ấy, họ dần rèn luyện cho mình sức chịu đựng, bản lĩnh và tinh thần đồng đội.

“Giai đoạn đầu, thời tiết nắng nóng của mùa hè Hà Nội đã ảnh hưởng đến tâm lý cũng như sức khỏe của các chiến sĩ nữ du kích miền nam. Trước tình hình đó, được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, sự điều chỉnh thời gian học tập của giáo viên và sự nhiệt huyết của đội ngũ y, bác sĩ trong công tác tham mưu, đề xuất để chống say nắng, say nóng và các bệnh dễ xảy ra trong mùa hè, chúng em dần thích nghi. Đặc biệt, nhờ sự quyết tâm của từng thành viên trong khối, nỗ lực của các chiến sĩ rất lớn nên đã khắc phục được khó khăn đó. Hiện nay có thể nói tinh thần, thái độ, trách nhiệm, sự kiên trì, tính kỷ luật và tinh thần đoàn kết của toàn khối rất cao. Quyết tâm biến khó khăn thành động lực, biến từng nhịp bước chân thành nhịp bước hào hùng của dân tộc. Tất cả quyết tâm sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ A80 lần này” - Thượng tá Đỗ Quốc Bảo, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh ( Chính trị viên Đại đội nữ Du kích Miền Nam)

Đặng Hồ Thiên Phúc, dân quân tự vệ xã Nhà Bè (TP.HCM), là một trong những gương mặt tiêu biểu. Cô may mắn được chọn tham gia ba lần diễu binh cấp quốc gia: Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (A70), Kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (A50) và lần này là Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (A80).

Phúc kể: Lần đầu được tuyển chọn vào A70 đó là một niềm tự hào xen lẫn hồi hộp. Em không nghĩ mình sẽ có tên trong danh sách, bởi tiêu chí tuyển chọn rất khắt khe, chỉ những người đủ năng lực, phẩm chất và bản lĩnh mới được đứng vào hàng ngũ ấy. Khi biết tin, tim em như muốn nhảy khỏi lồng ngực”.

Tự hào – vì mình đã không phụ công rèn luyện suốt thời gian qua. Nhưng cũng lo lắng – vì biết rằng con đường phía trước sẽ không dễ dàng, sẽ có thử thách, kỷ luật và sự hy sinh.

Để có được những bước đi đều, đẹp, các chiến sĩ đã phải trải qua quá trình luyện tập vất vả với nhiều thử thách. Ảnh: PHI HÙNG

Từ những ngày đầu huấn luyện tại Bộ Tư lệnh TP.HCM đến khi cơ động ra Trung tâm huấn luyện Quân sự Quốc gia 4 rồi thực hiện nhiệm vụ tại Điện Biên, Phúc đã trải qua năm tháng đầy thử thách.

Cô nhớ từng giọt mồ hôi, từng vết xước, từng lần tưởng như gục ngã rồi lại gượng dậy. Có người phải rời hàng ngũ vì không chịu nổi áp lực, điều đó càng khiến Phúc trân trọng cơ hội của mình.

Ở A50, Phúc xúc động nhất là khi được thầy Ngô Tất Thành – giảng viên điều lệnh khoa Quân sự chung, Trường Sĩ quan Lục quân 1 – tận tình hướng dẫn. Thầy xem các chiến sĩ như người thân, kèm cặp từ bước đi đến sức khỏe. Tình cảm của nhân dân dọc đường diễu binh cũng để lại trong Phúc nhiều dấu ấn.

Lần này, khi ra Hà Nội tập luyện, khí hậu khác biệt khiến Phúc có chút bỡ ngỡ. Những đêm nhớ nhà, cô đã bật khóc. Nhưng mỗi lần như vậy, tin nhắn của bố mẹ lại tiếp thêm sức mạnh: “Cố gắng lên con, gia đình luôn ở phía sau”.

Phúc bày tỏ: Điều em mong chờ nhất trong ngày 2-9 là được vinh dự sải bước đi qua Quảng trường Ba Đình lịch sử, để thấy mình cũng góp một phần nhỏ bé vào niềm tự hào của Tổ quốc.

Câu chuyện từ những miền đất khác nhau

Không chỉ có Thiên Phúc, nhiều cô gái khác trong khối nữ du kích miền Nam cũng mang đến những câu chuyện giàu cảm xúc.

Nguyễn Hằng Ny, quê Cà Mau, hiện làm việc và sinh sống tại TP.HCM, kể cơ duyên đến với khối du kích nữ trong lễ diễu binh lần này xuất phát từ việc cô từng tham gia nhiệm vụ A50 cho lễ 30-4 vừa rồi. Khi ấy, Hằng Ny thuộc khối đứng, còn lần này cô bước vào khối đi của A80.

Lần đầu xa nhà dài ngày, Ny không tránh khỏi nỗi nhớ. Gia đình chính là chỗ dựa tinh thần, khi mỗi ngày đều gọi điện về cho nhau. Cô tâm sự: Việc nhìn thấy cha mẹ qua màn hình điện thoại làm vơi đi phần nào nỗi nhớ, đồng thời càng thôi thúc bản thân nỗ lực hơn.

Nguyễn Hằng Ny khi đang luyện tập. Ảnh: NVCC

Khi được hỏi ấn tượng nhất về những ngày tập luyện, Ny kể về thao trường Miếu Môn: “Đó là bầu trời miền Bắc, phong cảnh thật sự rất đẹp. Dù mưa hay nắng, mỗi lần ra thao trường em đều thấy một cảnh sắc đặc biệt”.

Còn với Hà Thị Phương Thanh, hành trình từ giảng đường đại học đến hàng ngũ diễu binh mang nhiều bất ngờ. Qua email thông báo tuyển chọn của ĐHQG TP.HCM, cô đăng ký ứng tuyển và sau khi khám sức khỏe đã chính thức trở thành chiến sĩ Khối nữ du kích miền Nam.

Thanh chia sẻ, ban đầu mọi việc diễn ra bình thường, nhưng khi ra Hà Nội tập luyện thì nỗi nhớ nhà ùa về. Ngày nào cô cũng gọi điện cho bố mẹ. Có lần mệt mỏi, Thanh bật khóc, gọi về cho bố. Bố cô chỉ nói một câu giản dị nhưng đầy sức mạnh: “Không sao, cố lên nhé con gái. Bố mẹ tin con làm được. Đi để hoàn thành nhiệm vụ rồi về nhà với bố mẹ nhé”. Chính những lời ấy đã tiếp thêm động lực để cô vững vàng hơn.

Những ngày cận kề lễ kỷ niệm, Thanh rất háo hức và tự hào. Hình ảnh cờ hoa rực rỡ trên khắp phố phường Hà Nội khiến cô cảm nhận rõ ràng không khí thiêng liêng của ngày độc lập.

Nguyễn Hằng Ny và chiến sĩ cùng khối trong phút nghỉ ngơi. Ảnh: NVCC

Tình đồng đội và niềm tin vào ngày hội lớn

Trong khối tập luyện, tình đồng đội, tình chị em là điểm tựa lớn. Những người lần đầu tham gia còn thiếu kinh nghiệm, luôn được đồng chí, đồng đội và các thầy tận tình chỉ dẫn. Chính sự gắn bó ấy giúp các cô gái tiến bộ từng ngày.

Nguyễn Hằng Ny bày tỏ lòng biết ơn: "Lần đầu được huấn luyện khối đi, em còn nhiều thiếu sót. Nhưng em đã được các bạn trong hàng cũng như các thầy chỉ dẫn chi tiết và rất nhiệt tình. Tiện đây em cũng muốn gửi lời đến các thầy và đồng chí, đồng đội đã giúp đỡ, luôn nhắc nhở để em có thể thực hiện nhiệm vụ tốt đến ngày hôm nay".

Không khí những ngày cận kề lễ kỷ niệm khiến toàn bộ Khối nữ du kích miền Nam thêm quyết tâm. Các chiến sĩ đều mong mỏi được bước trên Quảng trường Ba Đình với khí thế hào hùng, động tác mạnh mẽ, đẹp và đúng điều lệnh.

Trung tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, đã thăm hỏi, động viên Khối nữ du kích miền Nam. Ảnh: PHI HÙNG

Phương Thanh khẳng định: "Em luôn nhắc nhở bản thân cố gắng hơn mỗi ngày để có thể sải bước trên Quảng trường Ba Đình lịch sử với một khí thế hào hùng. Các động tác luôn đúng, mạnh, đẹp để xứng đáng với nhiệm vụ được giao".

Khối nữ du kích miền Nam trên thao trường miền Bắc không chỉ là hình ảnh của kỷ luật, sự nghiêm túc trong luyện tập mà còn là biểu tượng cho tinh thần kiên cường, ý chí vươn lên của phụ nữ Việt Nam.

Những cô gái đến từ nhiều vùng quê khác nhau – Cà Mau, Lâm Đồng, TP.HCM… – đã cùng chung bước, cùng vượt qua thử thách để hòa mình vào đội hình diễu binh hùng tráng của dân tộc. Họ không chỉ là chiến sĩ mà còn là những người con, người chị, người em trong gia đình, mang theo tình yêu thương và niềm tin của cha mẹ, người thân.

Khối nữ du kích miền Nam đi trong vòng tay nhân dân tối 24-8 sau Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2. Ảnh: THANH THANH

Hình ảnh những nữ du kích sải bước trên Quảng trường Ba Đình ngày 2-9 tới sẽ góp thêm nét đẹp trong bản hùng ca của dân tộc. Đó là sự tiếp nối truyền thống phụ nữ Việt Nam “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, vừa mềm mại, duyên dáng, vừa mạnh mẽ, kỷ luật, sẵn sàng gánh vác trách nhiệm thiêng liêng.

Từ thao trường Miếu Môn đến Quảng trường Ba Đình, từng bước chân của khối nữ du kích miền Nam là từng nhịp đập của trái tim tuổi trẻ hướng về Tổ quốc. Họ không chỉ tập luyện cho riêng mình mà còn mang theo niềm tin, niềm tự hào của quê hương, gia đình và của đất nước.

Ngày 2-9 lịch sử, khi quốc kỳ tung bay trên bầu trời Hà Nội, những cô gái ấy sẽ cùng đồng đội sải bước trong tiếng nhạc diễu binh, diễu hành hùng tráng. Đó sẽ là khoảnh khắc mà mỗi giọt mồ hôi, mỗi lần gục ngã rồi đứng dậy trên thao trường trở nên xứng đáng.

Khối nữ du kích miền Nam khi Tổng hợp luyện. Clip: VIẾT THỊNH