Hình ảnh hàng ngàn người hò reo, vui mừng khi các khối diễu binh đi qua

(PLO)- Hàng ngàn người dân đã có mặt trên khắp các cung đường tại trung tâm Thủ đô, mong được gặp các khối tại sơ duyệt diễu binh, diễu hành tối 27-8.
Vào 20 giờ ngày 27-8, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), diễn ra chương trình sơ duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.
Sau khi đi qua lễ đài, các khối đi bộ diễu binh, diễu hành sẽ di chuyển đến cuối đường Hùng Vương và tách ra theo 3 tuyến đường khác nhau.
Tuyến 1 (rẽ phải): Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai - Văn Cao - Sân vận động Quần Ngựa.
Tuyến 2 (rẽ trái): Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền - Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.
Tuyến 3 (rẽ trái): Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn - Công viên Thống Nhất.
Trên các tuyến đường, khi các khối diễu binh đi qua, hàng ngàn người dân phấn khích, hò reo.