Hình ảnh hàng ngàn người hò reo, vui mừng khi các khối diễu binh đi qua 28/08/2025 04:55

(PLO)- Hàng ngàn người dân đã có mặt trên khắp các cung đường tại trung tâm Thủ đô, mong được gặp các khối tại sơ duyệt diễu binh, diễu hành tối 27-8.

Vào 20 giờ ngày 27-8, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), diễn ra chương trình sơ duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Sau khi đi qua lễ đài, các khối đi bộ diễu binh, diễu hành sẽ di chuyển đến cuối đường Hùng Vương và tách ra theo 3 tuyến đường khác nhau.

Tuyến 1 (rẽ phải): Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai - Văn Cao - Sân vận động Quần Ngựa.

Tuyến 2 (rẽ trái): Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền - Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

Tuyến 3 (rẽ trái): Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn - Công viên Thống Nhất.

Trên các tuyến đường, khi các khối diễu binh đi qua, hàng ngàn người dân phấn khích, hò reo.

Người dân đồng loạt giơ điện thoại lên để quay video, chụp ảnh khi khối diễu binh đi tới. Ảnh: HẢI ANH

Khối sĩ quan Phòng không - Không quân đi trên đường Tràng Thi. Ảnh: HẢI ANH

Khối Sĩ quan Lục quân diễu binh. Ảnh: HẢI ANH

Khối sĩ quan Biên phòng đi trong vòng tay nhân dân. Ảnh: HẢI ANH

Khối diễu binh của Quân đội nhân dân Lào trên đường Tràng Thi. Ảnh: HẢI ANH

Khối quân nhân Nga. Ảnh: HẢI ANH

Khối Tăng - Thiết giáp bước đi trong sự phấn khích của người dân. Ảnh: HẢI ANH

Các chiến sĩ nữ Khối quân nhạc trong buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành tối 27-8. Khối nữ Quân nhạc do Đoàn nghi lễ quân đội đảm nhiệm. Ảnh: HẢI ANH

Khối nữ sĩ quan Quân y trong mẫu trang phục mới tại buổi sơ duyệt lễ diễu binh, diễu hành. Ảnh: HẢI ANH

Các chiến sĩ trong khối nữ Gìn giữ hòa bình. Ảnh: HẢI ANH

Khối nữ dân quân các dân tộc Việt Nam. Ảnh: HẢI ANH

Chiến sĩ giao lưu với người dân. Ảnh: HẢI ANH