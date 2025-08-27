Đi xem diễu binh bằng mọi giá 'vì tuổi cao, chắc không có lần tiếp theo' 27/08/2025 16:25

(PLO)- Nhiều người không ngại trời mưa gió ở Hà Nội vì nghĩ rằng khó được xem diễu binh, diễu hành lần sau.

Sáng 27-8, Hà Nội mưa lớn, nhưng tiết trời không làm nản lòng người dân chờ đợi xem buổi sơ duyệt cấp nhà nước Lễ diễu binh, diễu hành.

Ốm rồi khỏi, nhưng phải xem vì khó có lần thứ hai

Bà Thu Phương cho biết cách đây hai ngày đã xem buổi tổng duyệt, nhưng do lên muộn nên chỉ kịp chen chân vào đường Văn Cao – Liễu Giai để xem một số khối diễu binh, các khối còn lại chưa kịp chứng kiến.

Vì vậy, hôm nay, bà cùng 5 người bạn tiếp tục đi từ Hải Phòng lên Hà Nội. Lần này, nhóm bà lên xe khách lúc 3 giờ 30, đến quảng trường Ba Đình khi mới 5 giờ 30 và nhanh chóng tìm một chỗ ngồi thuận lợi trên đường Hùng Vương.

Bà Thu Phương (áo xanh ngoài cùng bên trái) cùng nhóm của mình đã có mặt ở khu vực quảng trường Ba Đình từ 5 giờ 30 sáng nay. Ảnh: MINH TRÚC

Nhóm bà Phương có xem dự báo thời tiết, biết trời sẽ mưa nhưng vẫn đi. “Cô cũng có tuổi rồi, chắc chả có dịp để xem diễu binh, diễu hành hoành tráng như thế này nữa. Lần trước cô đã lỡ hẹn với TP.HCM dịp 30-4 nên lần này ở Hà Nội dù có mưa cô vẫn đi. Tất cả vì tình yêu đất nước, yêu tổ quốc”- bà Phương nói.

Để cầm cự cho đến lúc diễu binh, cả nhóm chuẩn bị đồ ăn nhẹ, nước uống, áo mưa. Bữa trưa nhóm cũng ăn uống nhẹ, cố gắng không phải rời chỗ ngồi đi vệ sinh, vì dễ mất chỗ ngồi và cũng khó di chuyển ra ngoài.

Bà Trần Thị Nhị cùng con gái đi xem diễu binh. Ảnh: V.LONG

Còn bà Trần Thị Nhị, đến từ Quốc Oai (Hà Nội) cho biết năm 1985 Đảng và Nhà nước ta tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày Quốc khánh 2-9 ở Hà Nội bà cũng đi xem. Lần này, bà muốn đưa con gái lên Hà Nội để tìm lại ký ức xưa.

Bà nói: “Trời mưa có thể ốm nhưng rồi sẽ khỏi, còn diễu binh, diễu hành thì cả đời cô chắc chỉ được xem một lần này thôi”.

Thuê phòng trọ để tận mắt xem diễu binh

Là cựu chiến binh từng tham gia chiến trường Trường Sơn, bà Lê Thị Hà, 80 tuổi, ngụ ở xã Tường Lâm, tỉnh Thanh Hóa, cho biết từ ngày 19-8, bà cùng con trai vượt hơn 150 km từ Thanh Hóa ra Hà Nội với mong muốn được tận mắt chứng kiến không khí diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2-9.

Hai mẹ con thuê một căn phòng nhỏ ở trung tâm Hà Nội với giá 1 triệu đồng/ngày, mỗi ngày lại đi bộ ra đường Nguyễn Thái Học để đợi xem các chiến sĩ tập luyện sơ duyệt. Bà Hà nói sẽ ở lại Thủ đô đến hết ngày 2-9 để được hòa mình trong lễ diễu binh, diễu hành chính thức, trước khi trở về quê nhà Thanh Hóa.

Bà Lê Thị Hà (mặc áo xanh) đeo huy hiệu Chiến sĩ Trường Sơn, huy hiệu Thanh niên xung phong đứng bên vệ đường tập dượt màn chào đón các đoàn diễu binh. Ảnh: AN HIỀN

Còn bà Phạm Thị Nhâm, 85 tuổi, được gia đình đưa đến ngã tư Tràng Tiền - Hàng Khay từ sớm. “Vì khi diễn ra hai buổi tổng hợp luyện, tôi đều ở quê. Đến khi quyết tâm phải đi xem trực tiếp, tôi bắt xe, vượt hơn 130km từ xã Bình Thanh, Hưng Yên (Kiến Xương, Thái Bình cũ) đến nhà con trai ở Long Biên, để hôm nay có mặt ở đây"- bà Nhâm nói.

Do lớn tuổi, bà được mọi người ưu tiên có chỗ ngồi thuận lợi, có thể dễ dàng ngắm trọn được đường đi của các khối diễu binh. Bà nhận định: "Phải đến tận nơi thì mới cảm nhận được không khí, đường sá Thủ đô khang trang, sạch sẽ quá, ai ai cũng phấn khởi".

Dù đã lớn tuổi nhưng Phạm Thị Nhâm vẫn muốn đến tận nơi chứng kiến những người lính trẻ tham gia diễu binh. Ảnh: THANH TÚ

Bà cũng đã sẵn sàng ngồi cho đến khi hết buổi sơ duyệt. "Nếu trời mưa thì mặc áo mưa, khi nào các chú bộ đội về thì tôi mới về" - bà Nhâm nói.

Còn bạn trẻ Lan Anh (huyện Quốc Oai cũ, Hà Nội), cho biết từ 9 giờ sáng đã có mặt tại trung tâm Thủ đô để đợi xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành. Lan Anh nói rất vui và xúc động khi chứng kiến cảnh hàng nghìn người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc đổ về, bất chấp trời mưa, để được tận mắt nhìn thấy các khối lực lượng tập luyện.

Bạn trẻ Lan Anh rất vui khi được hoà mình vào không khí diễu binh. Ảnh: THANH TÚ

“Không khí hôm nay thật đặc biệt. Ai cũng háo hức, gương mặt rạng rỡ, nhiều người mang theo cờ Tổ quốc, áo mưa, đồ ăn nhẹ… chỉ để giữ chỗ từ sớm" - Lan Anh nói và cho biết cô cảm nhận được niềm tự hào dân tộc lan tỏa trong từng khoảnh khắc.