Đi xem diễu binh bằng mọi giá 'vì tuổi cao, chắc không có lần tiếp theo'

Sáng 27-8, Hà Nội mưa lớn, nhưng tiết trời không làm nản lòng người dân chờ đợi xem buổi sơ duyệt cấp nhà nước Lễ diễu binh, diễu hành.
Ốm rồi khỏi, nhưng phải xem vì khó có lần thứ hai
Bà Thu Phương cho biết cách đây hai ngày đã xem buổi tổng duyệt, nhưng do lên muộn nên chỉ kịp chen chân vào đường Văn Cao – Liễu Giai để xem một số khối diễu binh, các khối còn lại chưa kịp chứng kiến.
Vì vậy, hôm nay, bà cùng 5 người bạn tiếp tục đi từ Hải Phòng lên Hà Nội. Lần này, nhóm bà lên xe khách lúc 3 giờ 30, đến quảng trường Ba Đình khi mới 5 giờ 30 và nhanh chóng tìm một chỗ ngồi thuận lợi trên đường Hùng Vương.
Nhóm bà Phương có xem dự báo thời tiết, biết trời sẽ mưa nhưng vẫn đi. “Cô cũng có tuổi rồi, chắc chả có dịp để xem diễu binh, diễu hành hoành tráng như thế này nữa. Lần trước cô đã lỡ hẹn với TP.HCM dịp 30-4 nên lần này ở Hà Nội dù có mưa cô vẫn đi. Tất cả vì tình yêu đất nước, yêu tổ quốc”- bà Phương nói.
Để cầm cự cho đến lúc diễu binh, cả nhóm chuẩn bị đồ ăn nhẹ, nước uống, áo mưa. Bữa trưa nhóm cũng ăn uống nhẹ, cố gắng không phải rời chỗ ngồi đi vệ sinh, vì dễ mất chỗ ngồi và cũng khó di chuyển ra ngoài.
Còn bà Trần Thị Nhị, đến từ Quốc Oai (Hà Nội) cho biết năm 1985 Đảng và Nhà nước ta tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày Quốc khánh 2-9 ở Hà Nội bà cũng đi xem. Lần này, bà muốn đưa con gái lên Hà Nội để tìm lại ký ức xưa.
Bà nói: “Trời mưa có thể ốm nhưng rồi sẽ khỏi, còn diễu binh, diễu hành thì cả đời cô chắc chỉ được xem một lần này thôi”.
Thuê phòng trọ để tận mắt xem diễu binh
Là cựu chiến binh từng tham gia chiến trường Trường Sơn, bà Lê Thị Hà, 80 tuổi, ngụ ở xã Tường Lâm, tỉnh Thanh Hóa, cho biết từ ngày 19-8, bà cùng con trai vượt hơn 150 km từ Thanh Hóa ra Hà Nội với mong muốn được tận mắt chứng kiến không khí diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2-9.
Hai mẹ con thuê một căn phòng nhỏ ở trung tâm Hà Nội với giá 1 triệu đồng/ngày, mỗi ngày lại đi bộ ra đường Nguyễn Thái Học để đợi xem các chiến sĩ tập luyện sơ duyệt. Bà Hà nói sẽ ở lại Thủ đô đến hết ngày 2-9 để được hòa mình trong lễ diễu binh, diễu hành chính thức, trước khi trở về quê nhà Thanh Hóa.
Còn bà Phạm Thị Nhâm, 85 tuổi, được gia đình đưa đến ngã tư Tràng Tiền - Hàng Khay từ sớm. “Vì khi diễn ra hai buổi tổng hợp luyện, tôi đều ở quê. Đến khi quyết tâm phải đi xem trực tiếp, tôi bắt xe, vượt hơn 130km từ xã Bình Thanh, Hưng Yên (Kiến Xương, Thái Bình cũ) đến nhà con trai ở Long Biên, để hôm nay có mặt ở đây"- bà Nhâm nói.
Do lớn tuổi, bà được mọi người ưu tiên có chỗ ngồi thuận lợi, có thể dễ dàng ngắm trọn được đường đi của các khối diễu binh. Bà nhận định: "Phải đến tận nơi thì mới cảm nhận được không khí, đường sá Thủ đô khang trang, sạch sẽ quá, ai ai cũng phấn khởi".
Bà cũng đã sẵn sàng ngồi cho đến khi hết buổi sơ duyệt. "Nếu trời mưa thì mặc áo mưa, khi nào các chú bộ đội về thì tôi mới về" - bà Nhâm nói.
Còn bạn trẻ Lan Anh (huyện Quốc Oai cũ, Hà Nội), cho biết từ 9 giờ sáng đã có mặt tại trung tâm Thủ đô để đợi xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành. Lan Anh nói rất vui và xúc động khi chứng kiến cảnh hàng nghìn người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc đổ về, bất chấp trời mưa, để được tận mắt nhìn thấy các khối lực lượng tập luyện.
“Không khí hôm nay thật đặc biệt. Ai cũng háo hức, gương mặt rạng rỡ, nhiều người mang theo cờ Tổ quốc, áo mưa, đồ ăn nhẹ… chỉ để giữ chỗ từ sớm" - Lan Anh nói và cho biết cô cảm nhận được niềm tự hào dân tộc lan tỏa trong từng khoảnh khắc.
Em Nguyễn Thùy Dương, sinh viên năm 2 Đại học Công đoàn (Hà Nội), tham gia công tác hậu cần phục vụ các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9. Nhiệm vụ của những sinh viên tình nguyện như Dương là phát nước uống, thực phẩm cho người dân đến xem; hướng dẫn người dân ngồi đúng vị trí, đảm bảo an toàn giao thông; giữ vệ sinh môi trường và dọn rác.
Sau hai buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành, Dương nhận định khối lượng công việc khá lớn, nhiều lực lượng cùng làm nhưng vẫn khá vất vả. Hai buổi tổng hợp luyện, hơn 2 giờ sáng Dương và các bạn mới về đến phòng trọ.
"Nhưng trên tất cả, được góp một phần sức trẻ của mình vào các hoạt động của A80 là một vinh dự, khiến chúng em cảm thấy vô cùng tự hào. Những ngày qua là kỷ niệm rất quý giá đối với chúng em"- Dương chia sẻ.