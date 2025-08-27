TRỰC TIẾP: Không khí trước Lễ sơ duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành A80 27/08/2025 16:16

Sau bốn buổi tổng hợp luyện tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4 (Miếu Môn) và hai buổi tập tại Quảng trường Ba Đình, tối nay 27-8, các lực lượng sẽ bước vào lễ sơ duyệt cấp Nhà nước cho diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9. Buổi sơ duyệt diễn ra tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, bắt đầu từ 20 giờ.

Hơn 40.000 người sẽ tham gia sự kiện này. Chương trình bao gồm các khối lực lượng vũ trang (quân đội, công an), các khối quần chúng, khối đứng cùng dàn khí tài quân sự và xe đặc chủng. Đặc biệt, phần diễu binh của lực lượng vũ trang trên biển sẽ được thuyết minh trực tiếp từ điểm cầu Khánh Hòa và trình chiếu trên màn hình.

Ngoài ra, buổi sơ duyệt còn có sự góp mặt của khối quân đội một số nước như Nga, Lào, Campuchia. Tại khu vực trước sân vận động Mỹ Đình, 15 khẩu pháo lễ 105 mm cũng sẽ đồng loạt khai hỏa, tạo điểm nhấn trang nghiêm cho chương trình.