Cận cảnh Khối xe pháo Quân sự, Công an tiến về Quảng trường Ba Đình
(PLO)- Chuẩn bị cho sơ duyệt diễu binh, diễu hành tối nay, khối xe pháo Quân sự, Công an từ các ngả đường tiến về Quảng trường Ba Đình trong sự chào đón của nhân dân.
Dự kiến, vào lúc 20 giờ tối nay (27-8) sẽ diễn ra sơ duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh sẽ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình.
Chương trình sơ duyệt có hơn 40.000 người tham gia. Trong đó, lực lượng diễu binh, diễu hành gồm 4 khối nghi trượng; 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân; các khối quân đội nước ngoài: Nga, Lào, Campuchia...
Lực lượng xe, pháo quân sự, xe đặc chủng Công an; 12 khối diễu hành quần chúng; 1 khối Văn hóa - Thể thao. Lực lượng đứng làm nền gồm tiêu binh lễ đài và 29 khối đứng; 11 khối quần chúng.
Đối với lực lượng diễu binh trên biển được tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa, gồm: Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng và Quân khu 5, với nhiều loại vũ khí, khí tài: Tàu chỉ huy, máy bay tuần thám biển, trực thăng săn ngầm.
Các biên đội tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa, tàu hộ vệ chống ngầm, tàu tên lửa tấn công nhanh, tàu pháo của Hải quân; các biên đội tàu của Cảnh sát biển.
Bộ đội Biên phòng và Hải đội Dân quân thường trực cùng nhiều phương tiện, khí tài hiện đại khác (nội dung này sẽ được chiếu qua màn hình có thuyết minh tại buổi sơ duyệt).
Ngay lúc này, các khối diễu binh diễu hành đã di chuyển về khu vực Quảng trường Ba Đình để chuẩn bị tham gia sơ duyệt.
Ghi nhận của PLO về đoàn xe khí tài từ đường Lê Quang Đạo di chuyển về Quảng trường Ba Đình.