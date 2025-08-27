Cận cảnh Khối xe pháo Quân sự, Công an tiến về Quảng trường Ba Đình 27/08/2025 19:47

(PLO)- Chuẩn bị cho sơ duyệt diễu binh, diễu hành tối nay, khối xe pháo Quân sự, Công an từ các ngả đường tiến về Quảng trường Ba Đình trong sự chào đón của nhân dân.

Dự kiến, vào lúc 20 giờ tối nay (27-8) sẽ diễn ra sơ duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh sẽ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình.

Chương trình sơ duyệt có hơn 40.000 người tham gia. Trong đó, lực lượng diễu binh, diễu hành gồm 4 khối nghi trượng; 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân; các khối quân đội nước ngoài: Nga, Lào, Campuchia...

Lực lượng xe, pháo quân sự, xe đặc chủng Công an; 12 khối diễu hành quần chúng; 1 khối Văn hóa - Thể thao. Lực lượng đứng làm nền gồm tiêu binh lễ đài và 29 khối đứng; 11 khối quần chúng.

Khối xe pháo Quân sự, Công an tiến về Quảng trường Ba Đình. Ảnh: THUÝ HẰNG

Đối với lực lượng diễu binh trên biển được tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa, gồm: Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng và Quân khu 5, với nhiều loại vũ khí, khí tài: Tàu chỉ huy, máy bay tuần thám biển, trực thăng săn ngầm.

Các biên đội tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa, tàu hộ vệ chống ngầm, tàu tên lửa tấn công nhanh, tàu pháo của Hải quân; các biên đội tàu của Cảnh sát biển.

Bộ đội Biên phòng và Hải đội Dân quân thường trực cùng nhiều phương tiện, khí tài hiện đại khác (nội dung này sẽ được chiếu qua màn hình có thuyết minh tại buổi sơ duyệt).

Ngay lúc này, các khối diễu binh diễu hành đã di chuyển về khu vực Quảng trường Ba Đình để chuẩn bị tham gia sơ duyệt.

Ghi nhận của PLO về đoàn xe khí tài từ đường Lê Quang Đạo di chuyển về Quảng trường Ba Đình.

Xe kéo pháo nòng dài M46 cỡ 130 mm (cuối) và D20 cỡ nòng 152 mm. Ảnh: THUÝ HẰNG.

Các mẫu UAV﻿ hiện đại do Viettel nghiên cứu sản xuất bao gồm UAV trinh sát, UAV đa năng, UAV cảm tử có thể trang bị vũ khí chiến đấu với độ chính xác cao khi được trang bị AI. Ảnh: THUÝ HẰNG

Các chiến sĩ vẫy tay chào người dân. Ảnh: THUÝ HẰNG

Người dân chào đón Khối xe pháo quân sự đi qua. Ảnh: THUÝ HẰNG

Tổ hợp S-125-VT do Viettel nghiên cứu, cải tiến và thiết kế có khả năng tiêu diệt các phương tiện tấn công đường không. Ảnh: THUÝ HẰNG

Bên cạnh tổ hợp tên lửa phòng không S-125-VT, trong số khí tài tham gia hợp luyện còn có Tổ hợp tên lửa Trường Sơn.

Chiến sĩ vẫy tay chào người dân. Ảnh: THUÝ HẰNG

Theo kế hoạch, các khối xe pháo Quân sự bánh lốp, tại trường đua F1 cơ động theo đường Lê Quang Đạo, Trần Duy Hưng, Võ Chí Công về vị trí tập kết trước diễu binh, diễu hành trên đường Yên Phụ, Nghi Tàm, Âu Cơ. Ảnh: THUÝ HẰNG

Ngoài hệ thống vũ khí, khí tài hiện đại của các đơn vị Quân đội, dàn xe đặc chủng và khí tài hiện đại của lực lượng Công an nhân dân hiện diện đầy ấn tượng. Ảnh: THUÝ HẰNG

Xe đặc chủng bọc thép chống đạn được trang bị cho Cảnh sát đặc nhiệm có tính cơ động, chiến đấu cao, có khả năng vượt chướng ngại vật và di chuyển nơi ngập nước sâu. Thân và kính xe có thể chống được nhiều loại đạn, gầm xe vẫn an toàn khi gặp phải các loại mìn, bánh xe có thể tiếp tục di chuyển khi bị bắn thủng hoặc gặp sự cố trong thực hiện nhiệm vụ. Mỗi xe có thể chở kíp chiến đấu từ 8-10 chiến sĩ, bảo đảm an toàn công tác chỉ huy và điều hành tác chiến. Ảnh: THUÝ HẰNG

Xe đặc chủng chống bạo loạn để chống bạo loạn, giải tán đám đông và chữa cháy rất hiệu quả. Xe được trang bị hệ thống điều khiển tự động hiện đại gồm các vòi phun nước áp lực lớn và tích hợp hệ thống trộn chất cay, phun sơn đánh dấu đối tượng, hệ thống camera được bố trí phía trước, phía sau và trên nóc giúp cán bộ, chiến sĩ dễ dàng quan sát đến các mục tiêu. Ảnh: THUÝ HẰNG

Đội hình xe tăng di chuyển qua đường Thanh Niên. Ảnh: CTV

Trong đội hình xe pháo quân sự diễu binh, diễu hành A80 có sự xuất hiện của khối xe tăng, trong đó có những chiếc xe tăng T-54B và T-55 đã được nâng cấp. Đây là những pháo đài được bọc giáp vững chãi, trang bị pháo 100mm uy lực cùng với hệ thống súng máy phòng không và súng máy đầu trục mạnh mẽ. Ảnh: CTV

Với kíp xe 4 người, chúng là sự kết hợp hoàn hảo giữa hỏa lực mạnh, sức cơ động cao và khả năng tự bảo vệ tốt. Đặc biệt, phiên bản T-54B cải tiến thông minh cùng với sự điều khiển thành thạo của các thành viên xe thực sự là loại vũ khí﻿ chiến đấu mang lại hiệu suất cao trên mọi chiến trường. Ảnh: CTV

Sau 40 năm kể từ lễ Quốc khánh 1985, lực lượng này mới trở lại trong đội hình diễu binh qua Quảng trường Ba Đình. Đáng chú ý, một số khí tài do Việt Nam tự nghiên cứu, chế tạo như xe thiết giáp﻿ bộ binh XCB-01, XCB-02... cũng góp mặt trong dịp A80. Ảnh: CTV

Đoàn xe đi trong sự chào đón của nhân dân. Ảnh: CTV