Công an Hà Nội tổ chức cấm đường phục vụ sơ duyệt diễu binh, diễu hành 27/08/2025 14:59

Ngày 27-8, Cục Cảnh sát giao thông đã có thông báo về phương án phân luồng giao thông tạm thời trong chương trình sơ duyệt diễu binh, diễu hành phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nhằm đảm bảo việc thực hiện phương án, Công an Hà Nội tổ chức cấm đường khu vực xung quanh Quảng trường Ba Đình.

Việc cấm triệt để, tạm cấm hoặc hạn chế hoạt động của các loại phương tiện được thực hiện theo Thông báo phân luồng giao thông tạm thời của Công an TP Hà Nội.

Đối với các tuyến đường hướng vào trung tâm thủ đô, công tác phân luồng vòng ngoài sẽ áp dụng từ 11 giờ ngày 27-8 đến 0 giờ 30 phút ngày 28-8-2025. Đối tượng áp dụng gồm xe tải từ 10 tấn trở lên, xe khách từ 45 chỗ ngồi trở lên, ngoại trừ các xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu phục vụ Lễ kỷ niệm và các phương tiện ưu tiên.

Các tuyến cao tốc nằm trong diện hạn chế gồm: Hà Nội - Ninh Bình từ nút giao Thường Tín; Hà Nội - Hải Phòng từ nút giao Yên Mỹ; Hà Nội - Thái Nguyên từ nút giao Vạn Xuân đến nút giao quốc lộ 18; Hà Nội - Lào Cai từ nút giao Bình Xuyên - IC3. Các tuyến quốc lộ bị hạn chế gồm: Quốc lộ 1A từ nút giao Phan Trọng Tuệ - Ngọc Hồi và đoạn từ nút giao cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên; Quốc lộ 2 từ nút giao với đường Võ Văn Kiệt; Quốc lộ 3 qua địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Quốc lộ 5 từ nút giao Cầu Chui; Quốc lộ 6 từ nút giao với đường Hòa Lạc - Hòa Bình; Quốc lộ 21A đoạn từ nút giao Quốc lộ 32 đến ngã tư Chợ Bến; Quốc lộ 18 từ nút giao với cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Trong phương án điều tiết, các phương tiện từ phía Bắc đi Tây Bắc sẽ được hướng dẫn qua Quốc lộ 32, tỉnh lộ 316, 317 ra Quốc lộ 6, không đi qua các cầu Đồng Quang, Vĩnh Thịnh, Trung Hà, Văn Lang. Các phương tiện từ phía Bắc đi Đông Bắc đi theo cao tốc Hà Nội - Lào Cai hoặc Quốc lộ 2A, rẽ sang Quốc lộ 18 rồi vào cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Đối với luồng từ Tây Bắc đi phía Nam, phương tiện sẽ được hướng dẫn đi theo Quốc lộ 12B, đường Hồ Chí Minh hoặc rẽ qua tỉnh lộ 12B, Quốc lộ 21, rồi xuống các tỉnh phía Nam. Phương tiện từ phía Nam đi Tây Bắc, phía Đông cũng được hướng dẫn theo các nhánh nút giao trên cao tốc Hà Nội - Ninh Bình và Quốc lộ 1A. Ngoài ra, xe từ các tỉnh Đông Bắc đi Bắc, Đông hoặc ngược lại sẽ được điều tiết qua Quốc lộ 1A (cao tốc Hà Nội - Bắc Giang), Quốc lộ 18 hoặc các tuyến tỉnh lộ kết nối ra cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Quốc lộ 5.

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo trong thời gian phân luồng, doanh nghiệp vận tải, các lái xe và người dân cần hạn chế tối đa việc đi vào khu vực, khung giờ hạn chế phương tiện. Người tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm quy định về trật tự an toàn giao thông, đi đúng phần đường, làn đường, giữ khoảng cách, tốc độ, không dừng đỗ sai quy định, nhường đường cho xe ưu tiên và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng. Cục cũng đề nghị các chủ phương tiện kiểm tra kỹ thuật an toàn trước khi lưu thông, đồng thời chủ động cập nhật tình hình giao thông để lựa chọn tuyến đường, thời gian di chuyển phù hợp trong thời gian diễn ra các hoạt động của lễ kỷ niệm.

Ghi nhận của phóng viên trưa 27-8.

CSGT Hà Nội tổ chức phân luồng giao thông . Ảnh: PHI HÙNG

Lực lượng CSGT làm nhiệm vụ tại khu vực gần Quảng trường Ba Đình. Ảnh: PHI HÙNG

CSGT hướng dẫn và hỗ trợ người dân qua đường. Ảnh: PHI HÙNG

Thanh niên tình nguyện cũng được huy động làm nhiệm vụ. Ảnh: PHI HÙNG

Công tác phân luồng giao thông vòng ngoài địa bàn Hà Nội thực hiện từ 11g00 ngày 27-8-2025 đến 0g30 ngày 28-8-2025. Ảnh: PHI HÙNG