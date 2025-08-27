Người dân dựng bạt, che ô, xếp hàng từ mờ sáng chờ xem diễu binh, diễu hành ở Quảng trường Ba Đình 27/08/2025 10:35

(PLO)- Từ khuya 26-8 đến sáng sớm nay (27-8), rất đông người dân đã tập trung tại các tuyến phố trung tâm của Hà Nội như Hùng Vương, Trần Phú để dựng bạt, che ô... chờ xem diễu binh, diễu hành tối nay.

Theo kế hoạch, Lễ sơ duyệt diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình dự kiến diễn ra vào tối nay (27-8) nhưng từ khuya 26-8 đến sáng sớm nay, đông đảo người dân đã tập trung khá đông tại các tuyến phố của Hà Nội.

Các tuyến phố gần khu vực Quảng trường Ba Đình như Trần Phú, Hùng Vương... có rất nhiều người trải bạt, che ô giữ chỗ, chờ theo dõi sự kiện.

Trước đó, trong đêm cũng nhiều người đã dựng lều bạt, ô dù và đem theo túi ngủ để qua đêm bất chấp trời đổ mưa.

Sáng sớm nay, trời vẫn mưa rả rích nhưng nhiều gia đình từ khắp nơi đã đổ về Hà Nội để đón xem buổi sơ duyệt tổng hợp diễu binh, diễu hành phục vụ kỷ niệm sự kiện trọng đại của đất nước. Từ những con phố dẫn vào trung tâm, không khí háo hức hiện rõ trên từng gương mặt.

Một gia đình đi từ sáng sớm để chờ xem diễu binh, diễu hành. Ảnh: AN HIỀN

Chị Nguyễn Thị Thuận (xã Phương Trung, Thanh Oai cũ, Hà Nội) cho biết từ sáng sớm gia đình chị đã bắt taxi ra ga tàu điện Cát Linh để kịp di chuyển đến khu vực dự kiến theo dõi diễu binh, diễu hành.

“Mặc dù trời mưa nhưng ai cũng háo hức lắm. Cả nhà dậy từ sớm chuẩn bị đầy đủ áo mưa, ô, mũ, nước uống và đồ ăn cần thiết” - chị Thuận chia sẻ.

Gia đình chị Thuận có con trai út mới 5 tuổi nhưng cậu bé tỏ ra vô cùng thích thú, liên tục hỏi khi nào mới được xem đoàn diễu binh. “Các con háo hức lắm, còn vợ chồng tôi thì coi đây là một trải nghiệm đặc biệt. Chúng tôi dự định chọn đường Trần Phú để ngồi đợi, vừa tiện quan sát vừa dễ di chuyển” - chị nói thêm.

Không chỉ những gia đình ở Hà Nội, nhiều người dân từ các tỉnh xa cũng đổ về thủ đô để được tận mắt chứng kiến. Trong số đó có đại gia đình ông Đặng Văn Hạnh (57 tuổi, quê Tuyên Quang) với gần 10 thành viên, gồm ông bà, các con và các cháu. Do quê cách Hà Nội hơn 100 km, gia đình ông đã xuống từ chiều hôm qua và ngủ nhờ nhà người thân để sáng nay có mặt kịp giờ.

Một nhà vệ sinh công cộng đặt tại phố Kim Mã. Ảnh: AN HIỀN

“Cả nhà tôi mong chờ ngày này lâu lắm rồi. Nghe tin có buổi sơ duyệt, ai cũng háo hức, nên bất chấp trời mưa vẫn dậy đi thật sớm,” ông Hạnh chia sẻ rồi nói đây không chỉ là một chuyến đi chơi, mà còn là một kỷ niệm đáng nhớ và niềm tự hào.

Trong dòng người, anh Nguyễn Văn Bắc (ngụ Phổ Yên, Thái Nguyên) cũng cho biết đã lái xe từ 5 giờ sáng để kịp xuống Hà Nội xem các chiến sĩ tập luyện trong buổi sơ duyệt tối nay.

“Những lần trước tôi không thể đến xem trực tiếp nhưng qua theo dõi trên mạng xã hội, thấy các lực lượng diễu binh, diễu hành khiến tôi xúc động lắm. Nhìn các chiến sĩ bước đều, đội hình chỉnh tề, tôi thấy lòng mình rạo rực.

Các cháu nhỏ trong gia đình cũng học được nhiều điều về truyền thống và lòng yêu nước. Do vậy hôm nay tôi quyết định gác lại mọi việc, đưa cả gia đình đi xem. Đây sẽ là một trải nghiệm không thể quên" - anh Bắc bày tỏ.

Cảnh người dân tập trung đông đúc ở nhiều tuyến phố của Hà Nội.

Theo ghi nhận tại đường Hùng Vương - Nguyễn Thái Học - Trần Phú, hiện rất đông người dân đã có mặt để đón chờ buổi sơ duyệt A80. Mặc dù trời mưa rất nặng hạt nhưng nhiều người cho biết đã tới đây từ 3 giờ sáng vì sợ không có vị trí đẹp để xem đoàn diễu binh, diễu hành. Ảnh: PHI HÙNG

Vỉa hè các cung đường trung tâm đã chật kín từ sớm. Ảnh: MINH TRÚC

Có người cho biết họ đến đây từ 3 giờ sáng. Ảnh: PHI HÙNG

Mệt nhưng cũng phải tạo dáng. Ảnh: PHI HÙNG

Mặc dù 10 tiếng nữa mới diễn ra buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành, nhưng hàng nghìn người dân đã đổ về trung tâm. Trời đổ mưa to, người dân tập trung rất đông tại các nhà bạt dã chiến. Ảnh: NHÓM PHÓNG VIÊN