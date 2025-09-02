Người dân TP.HCM rủ nhau dậy sớm xem diễu binh, đón 'Ngày hội non sông 02/09/2025 15:34

(PLO)- Không khí Quốc khánh 2-9 tại TP.HCM rộn ràng khắp phường, xã, người dân nô nức tham gia "Ngày hội non sông – Dân tộc kết đoàn", cùng nhau xem diễu binh, diễu hành và nhiều hoạt động ý nghĩa.

Ngày 2-9, khắp các phường, xã trên địa bàn TP.HCM, người dân nô nức dự “Ngày hội non sông – Dân tộc kết đoàn”, bà con khu phố cũng rủ nhau dậy sớm, tụ họp xem lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2025).

Người dân phường Tân Sơn Nhất đến nhà ông Phạm Xuân Hải từ rạng sáng 2-9. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Người dân trong khu phố hẹn nhau ở nhà tôi từ sớm

. Tại phường Tân Sơn Nhất, từ sáng sớm, nhà ông Phạm Xuân Hải đã chuẩn bị sẵn màn hình ti vi cùng những hàng ghế ngay ngắn để bà con quanh xóm đến xem diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9.

Ông Hải cho biết mặc dù đã xem trực tiếp A50 tại TP.HCM và xem qua ti vi những ngày sơ duyệt, tổng duyệt A80, nhưng ông cùng người dân ở xóm vẫn háo hức đợi hôm nay (2-9) xem lễ diễu binh chính thức tại Quảng trường Ba Đình.

Là một người lính, từng có nhiều năm phục vụ trong quân đội, từng là sĩ quan radar dẫn đường, tham gia chiến dịch ở Campuchia, nay khi xem sơ duyệt, tổng duyệt A80, ông Hải không khỏi xúc động và tự hào.

“Lễ diễu binh được chuẩn bị công phu và hoành tráng, từ đội hình đến vũ khí, khí tài, cho thấy đất nước ngày càng hiện đại và phát triển. Việt Nam giờ đã có thể tự sản xuất nhiều khí tài hiện đại, điều mà thời tôi còn là người lính chiến đấu chưa từng có”- ông tâm tình.

Người dân phường Tân Sơn Nhất cùng tụ họp xem diễu binh, diễu hành trực tuyến. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông Hải kể trước đó mấy ngày, gia đình ông và bà con khu phố đã cùng nhau treo cờ, dọn dẹp để cùng hòa chung không khí hân hoan của ngày Tết Độc lập của dân tộc. Dù không được trực tiếp có mặt tại Hà Nội, nhưng qua màn hình ti vi, ông Hải vẫn cảm nhận được sự háo hức và nồng nhiệt của người dân tại

“Mọi người dân trong khu phố đã hẹn nhau ở nhà tôi từ sớm để cùng nhau xem. Đó cũng là một cách để chúng tôi thể hiện lòng biết ơn và niềm tự hào dân tộc” - ông Hải nói.

Người dân phấn khởi khi nhìn thấy hình ảnh đoàn diễu binh. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Anh Nguyễn Văn Nam (ngụ phường Tân Sơn Nhất) nói cho dù không được tận mắt chứng kiến không khí tại Quảng trường Ba Đình, nhưng cảm xúc trong anh dâng trào niềm tự hào.

“Hình ảnh những đoàn quân trang nghiêm tiến bước, các khối dân sự rạng rỡ với cờ hoa, cùng những khí tài hiện đại của Quân đội nhân dân Việt Nam, khiến lòng tôi xúc động. Cảm ơn ông cha ta đã hy sinh để có được ngày hôm nay. Dù là thế hệ đi sau, tôi hiểu được trách nhiệm của mình là phải cố gắng học tập, lao động để góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh và văn minh hơn nữa”- anh Nam bày tỏ.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc cùng người dân khu phố 29, phường An Đông, xem diễu binh diễu hành 2-9 và dự “Ngày hội non sông – Dân tộc kết đoàn”. Ảnh: BẢO PHƯƠNG



. Tại phường An Đông, Ban Công tác Mặt trận khu phố 29 đã tổ chức lễ khai mạc “Ngày hội non sông – Dân tộc kết đoàn”. Tham dự có ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

Không khí ngày hội diễn ra sôi nổi, người dân cùng nhau xem các màn diễu binh, diễu hành, vừa cổ vũ vừa trò chuyện rôm rả. Nhiều gia đình đưa con nhỏ đi theo để các em cảm nhận không khí hào hùng của ngày lễ lớn.

Người dân khu phố 29, phường An Đông, cùng xem diễu binh, diễu hành và dự dự “Ngày hội non sông – Dân tộc kết đoàn”. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Lãnh đạo TP.HCM trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em mồ côi tại khu phố 29 nhân “Ngày hội non sông – Dân tộc kết đoàn”. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Người dân cũng tham gia nhiều hoạt động phong phú như: thi nấu ăn, triển lãm tranh ảnh, diễu hành xe đạp hoa tuyên truyền cuộc vận động “Người dân TP.HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì TP sạch và giảm ngập nước”.

Bên cạnh đó còn có các hoạt động tuyên truyền về an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ tại chung cư, thu hút đông đảo người dân hưởng ứng.

Trao quà cho các gia đình khó khăn

Dịp này, Thành ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tặng 10 phần quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và tặng 10 phần quà cho trẻ em mồ côi. Phường An Đông cũng đã trao tặng 50 phần quà đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khu phố.

Tại phường Minh Phụng, người dân cùng tụ họp xem lễ diễu binh, diễu hành. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

. Tại phường Tân Hưng, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã tổ chức lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và chương trình đồng diễn chào mừng 80 năm Quốc khánh.

Phát biểu tại chương trình, bà Phạm Thị Hạnh Tư, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Hưng, nhấn mạnh Quốc khánh mãi mãi là ngày thiêng liêng nhất trong trái tim người Việt Nam.

Cùng với phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 80 năm Quốc khánh, phường Tân Hưng đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, trong đó nổi bật là hoạt động chăm lo an sinh xã hội.

Người dân phường Tân Hưng cùng đồng diễn chào mừng 80 năm Quốc khánh 2-9. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

“Trong mỗi trái tim của chúng ta luôn khắc ghi: “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” không chỉ là khẩu hiệu trên văn bản, mà đó là tuyên ngôn, là mục đích sống và phải hiện diện trong từng mái nhà, từng con phố, trong nụ cười trẻ thơ, trong sự an yên của từng gia đình”- bà Tư nói.

Tham gia hoạt động đồng diễn, bạn Đinh Thu Trang (sinh viên Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật TP.HCM) bày tỏ niềm hạnh phúc, tự hào được đóng góp một phần nhỏ cho chương trình ngay tại nơi bạn sinh sống.

“Là một người trẻ của thế hệ nối tiếp, mình thấy tự hào về ngày lễ Quốc khánh và biết ơn cha ông ta đã nằm xuống để thế hệ trẻ như mình được sống trong một đất nước hòa bình, độc lập, tự do”- Thu Trang chia sẻ.

Lãnh đạo TP.HCM, phường Tân Hưng đã trao tặng 50 lá cờ Tổ quốc cho đại diện Ban quản trị chung cư Sky Garden. Ảnh: BẢO PHƯƠNG