Người dân TP.HCM thích thú với các màn biểu diễn của cảnh khuyển trên đường Lê Lợi 06/06/2025 21:02

(PLO)- Trong khuôn khổ chương trình “Vinh quang Công an nhân dân”, nhiều tiết mục biểu diễn nghiệp vụ đặc sắc đã được trình diễn tại phố đi bộ Lê Lợi, thu hút người dân TP.HCM và du khách.

Sự kiện do Cục Chính trị Bộ Công an tổ chức, diễn ra liên tục trong hai ngày 6 và 7-6, nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam.

Chương trình có màn trình diễn của cảnh khuyển thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động.

Những chú chó nghiệp vụ đã thể hiện khả năng vượt địa hình gồ ghề, nhảy qua vòng lửa, đánh hơi ma túy và tham gia trấn áp tội phạm trong tình huống mô phỏng.

Mỗi chú chó nghiệp vụ đều được tuyển chọn và huấn luyện để đánh hơi ma túy, phát hiện thuốc nổ, truy vết hơi người, tìm kiếm cứu nạn và tham gia chiến đấu trong các tình huống đặc biệt. ẢNH: PHẠM HẢI

Các chú chó được huấn luyện bài bản, có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ: Phát hiện ma túy, thuốc nổ, giám biệt hơi người, truy tìm dấu vết, tìm kiếm cứu nạn và bảo vệ mục tiêu quan trọng.

Người dân TP.HCM thích thú với màn trình diễn cảnh khuyển trong chương trình hợp luyện chiều tối ngày 6-6. Ảnh: PHẠM HẢI

Chị Nguyễn Thị Mỹ Tiên (ngụ quận Tân Phú) cho biết: "Tôi đã có mặt ở đây lúc 14 giờ chiều. Trong buổi tổng duyệt hôm nay, tôi rất thích thú với màn biểu diễn cảnh khuyển. Tôi hy vọng mỗi năm đều có trình diễn cho người dân xem và cổ vũ".

Trong phần biểu diễn đánh hơi, cảnh khuyển phát hiện mẫu ma túy được giấu kỹ trong vali, một kỹ năng không thể thiếu trong việc kiểm tra hành lý, phương tiện giao thông, sân bay và các điểm nóng về tội phạm ma túy. ẢNH: PHẠM HẢI

Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát còn biểu diễn nhiều tiết mục võ thuật, khí công như dùng cổ kéo xe cứu thương, dùng răng kéo xe tải... nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả.

Chú chó nghiệp vụ bất ngờ áp sát và tấn công “đối tượng” trong màn trấn áp. ẢNH: PHẠM HẢI

Hình ảnh chú chó nghiệp vụ đánh hơi nơi cất giấu ma túy trong xe ô tô. ẢNH: PHẠM HẢI

Ba cảnh sát cơ động dùng sức kéo xe bọc thép nặng 15 tấn. ẢNH: PHẠM HẢI

Các cảnh sát cơ động còn biểu dương sức mạnh qua việc chống đẩy, nhảy qua thanh lửa. Tiết mục này nằm trong chương trình huấn luyện rèn luyện thể lực, ý chí của các chiến sĩ. ẢNH: PHẠM HẢI

Chị Nguyễn Thị Mỹ Tiên, ngụ quận Tân Phú chụp ảnh kỉ niệm cùng các cán bộ biểu diễn đội hình dẫn đoàn hộ tống. ẢNH: PHẠM HẢI