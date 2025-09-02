Biển người reo vui chào đón các khối diễu binh, diễu hành Đại lễ A80 02/09/2025 14:18

(PLO)- Các chiến sĩ trong khối diễu binh, diễu hành bước đi trong tiếng hò reo phấn khởi của hàng vạn người dân, để lại dấu ấn đặc biệt trong Đại lễ A80 diễn ra vào sáng ngày 2-9.

Biển người hò reo chào đón các khối diễu binh, diễu hành Đại lễ A80.

Sáng 2-9, lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh đã diễn ra trọng thể và rực rỡ tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).

Đại lễ A80 có hơn 40.000 người tham gia, gồm các khối lực lượng vũ trang, quần chúng, khí tài quân sự, xe đặc chủng...

Sau khi đi qua Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành toả ra theo nhiều lộ trình khác nhau, di chuyển qua các tuyến phố trung tâm.

Đón xem lễ diễu binh, diễu hành, hàng vạn người dân đã tập trung về khắp các tuyến phố xung quanh Quảng trường Ba Đình từ chiều ngày 1-9, chờ hàng giờ đồng hồ để tận mắt chứng kiến khoảnh khắc lịch sử.

Khi các khối diễu binh đi qua, người dân đồng loạt vỗ tay, hò reo, vẫy cờ. Hàng ngàn chiến sĩ trong đội hình diễu binh A80 bước đi trong sự chào đón nồng nhiệt của người dân.