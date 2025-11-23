3.000 người đi bộ gây quỹ an sinh ở phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM 23/11/2025 13:00

(PLO)- Chương trình đi bộ “Đồng hành vì Đông Hưng Thuận” với hơn 3.000 người tham gia nhằm gây quỹ an sinh xã hội, lan tỏa tinh thần đoàn kết, chăm lo đời sống người dân.

Sáng 23-11, phường Đông Hưng Thuận (TP.HCM) tổ chức chương trình đi bộ đồng hành gây quỹ “Vì Đông Hưng Thuận phát triển”.

Chương trình thu hút hơn 3.000 người tham gia nhằm lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe và chung tay chăm lo cho người khó khăn, yếu thế.

Sáng 23-11, phường Đông Hưng Thuận tổ chức chương trình đi bộ đồng hành gây quỹ “Vì Đông Hưng Thuận phát triển”. Ảnh: NT

Chương trình có sự tham dự của nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; ông Nguyễn Hải Nam, Phó chánh Văn phòng Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại TP.HCM, cùng lãnh đạo các đơn vị, văn nghệ sĩ, doanh nghiệp và đông đảo người dân trên địa bàn.

Lộ trình đi bộ dài 2.000 mét được tổ chức trên các tuyến đường nội bộ, tạo không khí sôi nổi và khuyến khích phong trào luyện tập thể thao trong cộng đồng. Những người tham gia gồm cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, học sinh sinh viên và người dân.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa phát biểu tại chương trình. Ảnh: NT

Phát biểu tại chương trình, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa đánh giá cao cách làm của phường Đông Hưng Thuận khi triển khai hoạt động nhân văn ngay từ cấp cơ sở.

Theo bà Hoa, Quỹ học bổng Vừ A Dính trong 27 năm qua đã đồng hành cùng hàng chục nghìn học sinh dân tộc thiểu số, học sinh vùng biên giới, hải đảo và con em ngư dân. Năm nay, trong khuôn khổ chương trình chạy bộ và đi bộ UpRace 2025, Quỹ sẽ trao 8.000 suất học bổng cho học sinh khó khăn trên cả nước.

Trung tá Nguyễn Quốc Tuấn - Trưởng Công an phường Đông Hưng Thuận, đại diện các cán bộ chiến sĩ Công an phường ủng hộ số tiền 50 triệu đồng cho chương trình. Ảnh: NT



Bà cho biết nhiều địa phương ở miền Bắc và miền Trung đang oằn mình trong bão lũ, thiên tai dồn dập khiến đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Việc tổ chức sự kiện đi bộ gây quỹ trong thời điểm này càng có ý nghĩa, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái.

Đáng chú ý, phường Đông Hưng Thuận là đơn vị cấp cơ sở đầu tiên được Quỹ lựa chọn đồng hành triển khai hoạt động này, cho thấy sự tin tưởng đối với tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cộng đồng của địa phương. Bà Trương Mỹ Hoa bày tỏ tin tưởng phường sẽ tiếp tục lan tỏa các giá trị nhân văn, đóng góp tích cực cho công tác an sinh xã hội thời gian tới.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa tặng cờ lưu niệm cho đại diện các đội tham gia. Ảnh: NT

Theo bà Trần Thị Huyền Thanh, Bí thư Đảng ủy phường Đông Hưng Thuận, chương trình đi bộ “Đồng hành vì Đông Hưng Thuận” năm nay diễn ra đúng dịp kỷ niệm 85 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa, vì vậy chương trình mang ý nghĩa đặc biệt với Đảng bộ và Nhân dân phường.

Sự kiện phát huy tinh thần đại đoàn kết, gắn kết cộng đồng và kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp chung tay thực hiện các chương trình an sinh, công trình dân sinh, chăm lo hộ dân khó khăn.

Những người tham gia chương trình đã đóng góp gây quỹ “Vì Đông Hưng Thuận phát triển”. Ảnh: NT

Đồng thời, chương trình lan tỏa thông điệp “Sống vui – Sống khỏe – Sống đẹp – Chia sẻ yêu thương”, hướng đến xây dựng một Đông Hưng Thuận văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Việc hơn 3.000 người đăng ký tham dự cho thấy sự đồng lòng và khí thế thi đua sôi nổi của người dân.

Theo bà Thanh, cùng với hoạt động đi bộ, phường cũng kêu gọi người dân tham gia giải chạy Uprace 2025 nhằm đồng hành cùng Quỹ học bổng Vừ A Dính, mang thêm nhiều suất học bổng đến học sinh vùng biên giới, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Chương trình đi bộ đồng hành gây quỹ “Vì Đông Hưng Thuận phát triển” đã quyên góp được số tiền 1 tỉ đồng và 2 đô la Mỹ. Số tiền này sẽ được góp vào Quỹ vì biển đảo và Chương trình Vì người nghèo cũng như chăm lo cho trẻ em mồ côi trên địa bàn phường.

Với sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần hưởng ứng tích cực, chương trình được kỳ vọng trở thành sự kiện ý nghĩa, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết và trách nhiệm trong cộng đồng, chung tay xây dựng Đông Hưng Thuận ngày càng phát triển bền vững.