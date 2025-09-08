TP.HCM trao quyết định bổ nhiệm 4 nhân sự mới 08/09/2025 12:25

(PLO)- TP.HCM công bố các quyết định giải quyết cho cán bộ quản lý nghỉ hưu trước tuổi, hưởng chính sách, chế độ theo Nghị định 178/2024.

Theo Cổng TTĐT TP.HCM, sáng 8-9, UBND TP.HCM tổ chức lễ trao quyết định cán bộ.

Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Dương Trọng Hiếu…

Lãnh đạo UBND TP.HCM và HĐND TP.HCM trao quyết định cho cán bộ nghỉ hưu trước tuổi. Ảnh: MINH THƯ

Tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Nguyễn Bắc Nam đã công bố các quyết định giải quyết cho cán bộ quản lý nghỉ hưu trước tuổi, hưởng chính sách, chế độ theo Nghị định 178/2024 và được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 67/2025 kể từ ngày 1-9-2025.

Danh sách cán bộ nhận quyết định gồm các ông, bà:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Trưởng ban Đô thị HĐND TP.HCM.

2. Ông Lê Xuân Viên, Phó Trưởng ban Đô thị HĐND TP.HCM.

3. Ông Lê Hà Hải, Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM.

4. Bà Huỳnh Thị Thanh Phương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM.

5. Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM.

6. Bà Nguyễn Ngọc Hằng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM.

7. Ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM.

8. Ông Võ Trung Trực, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM.

9. Ông Phạm Thanh Trực, Phó Trưởng Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp TP.HCM .

10. Ông Đỗ Việt Hà, Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị TP.HCM .

11. Ông Nguyễn Hoàng Ân, Phó Chủ tịch Hội chữ thập đỏ TP.HCM .

12. Ông Võ Thành Nhân, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương (cũ).

13. Ông Vương Quyền, Phó Giám đốc Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM.

14. Ông Nguyễn Văn Toàn Nhỏ, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Bình Dương.

15. Ông Phan Thanh Quyền, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Bà Rịa - Vũng Tàu.

16. Ông Lương Tấn Thông, Chủ tịch Hội đông y tỉnh Bình Dương (trước sắp xếp).

17. Ông Trần Minh Đức, Phó Chủ tịch Hội đông y tỉnh Bình Dương (trước sắp xếp).

18. Bà Nguyễn Thị Loan, Phó Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước sắp xếp).

19. Ông Lê Văn Thu, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM.

20. Ông Bùi Văn Hy, Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu.

21. Ông Trần Kim Phúc, Chủ tịch UBND xã Đất Đỏ.

22. Ông Nguyễn Hòa Hiệp, Chủ tịch UBND xã Bình Châu.

23. Ông Nguyễn Văn Hải, Phó Chủ tịch HĐND phường Bà Rịa.

24. Ông Trần Đức Kiên, Phó Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Hội

25. Bà Nguyễn Thị Hồng Oanh, Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hội

26. Ông Trần Bạch Ngọc, Phó Chủ tịch HĐND phường Đức Nhuận

27. Ông Nguyễn Tấn Nguyên Khôi, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Nhuận

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Văn Thọ bày tỏ ghi nhận và trân trọng những nỗ lực, đóng góp của các cán bộ trong thời gian qua. Ông nhìn nhận trong suốt quá trình dài công tác, các cán bộ đều nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển chung của TP.HCM.

Ông Nguyễn Văn Thọ chúc cán bộ sức khỏe, hạnh phúc, tiếp tục phấn đấu, nỗ lực vì bản thân, gia đình, đóng góp cho địa phương nơi cư trú và TP.HCM.

Bà Nguyễn Thị Thanh Vân thay mặt các cán bộ nhận quyết định trân trọng cảm ơn lãnh đạo TP.HCM, đồng nghiệp các cơ quan, đơn vị đã quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện cho các cán bộ hoàn thành nhiệm vụ.

Bà Vân hứa bản thân và các cán bộ sẽ tiếp tục tích cực đóng góp cho TP.HCM trong thời gian tới.