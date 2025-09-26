Ông Nguyễn Khắc Văn làm Quyền Tổng Biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng 26/09/2025 11:00

(PLO)- Ông Nguyễn Khắc Văn được bổ nhiệm làm Phó Tổng Biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng và được giao Quyền Tổng Biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng.

Sáng 26-9, Thành ủy TP.HCM tổ chức lễ công bố quyết định cán bộ. Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, chủ trì buổi lễ.

Tại buổi lễ, ông Dương Trọng Hiếu, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Khắc Văn, Phó Tổng Biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng, làm Phó Tổng Biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng.

Đồng thời, ông Nguyễn Khắc Văn cũng được giao Quyền Tổng Biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng cho đến khi có nhân sự giữ chức Tổng Biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng.

Ông Nguyễn Khắc Văn làm quyền Tổng Biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG/SÀI GÒN GIẢI PHÓNG

Các Phó Tổng Biên tập gồm ông Nguyễn Ngọc Anh, Phó Tổng Biên tập báo Sài Gòn Giải phóng; bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập báo Sài Gòn Giải phóng; ông Phạm Văn Trường, Phó Tổng Biên tập báo Sài Gòn Giải phóng; ông Trương Đức Nghĩa, nguyên Tổng Biên tập báo Bà Rịa – Vũng Tàu và ông Lê Minh Tùng, nguyên Tổng Biên tập báo Bình Dương.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, trao quyết định cho lãnh đạo báo Sài Gòn Giải Phóng. Ảnh: HÀ THƯ

Quyền Tổng Biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng Nguyễn Khắc Văn sinh năm 1968, quê ở Quảng Trị, có trình độ: Thạc sĩ Báo chí - Truyền thông, Cử nhân ngành Tin học, Cao cấp Lý luận Chính trị - Hành chính.

Ông Nguyễn Khắc Văn đã trải qua nhiều vị trí và giữ nhiều chức vụ quan trọng tại báo Sài Gòn Giải Phóng.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức quyền Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, ông là Phó Tổng Biên tập, được phân công phụ trách, điều hành hoạt động của Báo Sài Gòn Giải Phóng từ tháng 6-2024. Trước đó, ông là Tổng Thư ký Tòa soạn.

Ông Nguyễn Thành Lợi, Phó Tổng Biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng, được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM. Ảnh: HÀ THƯ

Cũng tại buổi lễ đã công bố quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Lợi, Phó Tổng Biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng, làm Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM.