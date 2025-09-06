Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang: Ứng dụng công nghệ tổ chức đại hội, không lãng phí 06/09/2025 14:57

(PLO)- Khảo sát công tác tổ chức đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang yêu cầu ứng dụng cao nhất công nghệ thông tin trong đại hội theo nguyên tắc “tiện dụng, thực chất, không lãng phí”.

Ngày 6-9, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã làm việc với Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và khảo sát địa điểm để xem xét chọn nơi tổ chức đại hội.

Tại buổi làm việc, Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM Phạm Hồng Sơn đã báo cáo tình hình thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Các sở, ban, ngành, Công an TP.HCM cũng lần lượt báo cáo tiến độ công việc.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã làm việc với Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và khảo sát địa điểm để xem xét chọn nơi tổ chức đại hội. Ảnh: SGGP

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông yêu cầu, các cơ quan, đơn vị, khẩn trương rà soát tiến độ công tác chuẩn bị và tổ chức phục vụ đại hội, thường xuyên báo cáo tiến độ từng đầu việc. Ông Đặng Minh Thông đề nghị, phải phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm và rõ kết quả.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan phải phối hợp thật tốt công tác chuẩn bị và tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Người đứng đầu Đảng bộ TP lưu ý một số nội dung quan trọng liên quan đến công tác thông tin tuyên truyền, công tác hậu cần, chuẩn bị cơ sở vật chất, kỹ thuật và trang thiết bị phục vụ đại hội, đảm bảo an ninh trật tự...

Trong đó, Sở KH-CN TP.HCM cần ứng dụng cao nhất công nghệ thông tin trong đại hội theo nguyên tắc “tiện dụng, thực chất, không lãng phí”.

Ông cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan phải phối hợp thật tốt về mặt truyền thông, đảm bảo truyền thông đa nền tảng, mang tính hiện đại, hiệu quả, lan tỏa sâu rộng đến người dân...