Lâm Đồng: Chi 336 tỉ đồng cho 355 người nghỉ việc theo Nghị định 178 02/09/2025 10:50

(PLO)- Tỉnh Lâm Đồng chi hơn 336 tỉ đồng giải quyết chế độ nghỉ hưu, nghỉ thôi việc theo Nghị định 178 cho 355 cán bộ, công chức, viên chức.

Ngày 31-8, ông Võ Ngọc Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, ký ba quyết định chi trả chính sách, chế độ cho các đối tượng theo Nghị định 177, Nghị định 178, Nghị định 67 của Chính phủ.

Trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng.

Theo đó phân bổ, giao dự toán kinh phí hơn 173 tỉ đồng cho các xã Hàm Thuận Nam, Tân Thành, Hàm Kiệm, Hàm Thạnh, Tân Lập, Hàm Tân, Tân Hải, Tân Minh, Sơn Mỹ, Đức Linh, Trà Tân, Hoài Đức, Nam Thành và hai phường La Gi, Phước Hội để chi trả theo Nghị định 178 cho 193 cán bộ, công chức, viên chức.

Phân bổ, giao dự toán kinh phí hơn 117 tỉ đồng cho các xã Tuy Phong, Liên Hương, Phan Rí Cửa, Vĩnh Hảo, Tuyên Quang và các phường Phan Thiết, Phú Thủy, Bình Thuận, Tiến Thành, Hàm Thắng, Mũi Né để chi trả theo Nghị định 178 cho 128 cán bộ, công chức, viên chức.

Kinh phí thực hiện phân bổ từ nguồn cải cách tiền lương của ngân sách tỉnh.

Phân bổ, giao dự toán kinh phí cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 46,4 tỉ đồng thực hiện chi trả chính sách, chế độ theo Nghị định 178 cho 27 cán bộ nghỉ hưu trước tuổi và 7 cán bộ cấp tỉnh nghỉ thôi việc.

Theo một nguồn tin khác, trong 34 cán bộ cấp tỉnh nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc có một đại biểu Quốc hội, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng.

Ngoài ra, có hai phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, hai phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, một phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, hai chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận (cũ), chủ tịch Hội Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Đắk Nông (cũ) cùng nhiều trưởng, phó phòng, ban, chuyên viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng.