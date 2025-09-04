Sầu riêng ùn ùn lên cửa khẩu Lạng Sơn, mỗi ngày tồn thêm 80 xe 04/09/2025 11:24

Ngày 4-9, Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng có văn bản thông tin tình hình xuất, nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn gửi các ngành, hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Theo Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng, từ ngày 27-8 đến nay, lượng phương tiện chở hoa quả xuất khẩu chủ yếu là sầu riêng tươi tăng đột biến. Chỉ trong năm ngày, từ ngày 27 đến 31-8 có 3.069 xe, trung bình 614 xe/ngày.

Do áp lực thông quan vượt công suất, mỗi ngày có thêm khoảng 80 xe tồn lại. Cùng lúc, phía cơ quan kiểm dịch đang áp dụng phần mềm quản lý mới, thiếu hụt nhân lực, khiến thời gian chờ kéo dài hơn.

Cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn. Ảnh CTV.

Tuy nhiên, theo Sở Công Thương Lạng Sơn, trên cơ sở sự phối hợp điều tiết, phân luồng phương tiện khoa học, hiệu suất thông quan rất cao. Tổng lượng xe thông quan trung bình đạt 1.761 xe/ngày; trong đó xuất khẩu trung bình đạt 535 xe/ngày; nhập khẩu trung bình đạt 1.226 xe/ngày.

Qua theo dõi của lực lượng chức năng tại tỉnh Lạng Sơn, lượng xe tồn không tập trung riêng tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị như trước đây mà đã được chia một phần sang các cửa khẩu khác (đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2-1089; lối thông quan Cốc Nam, cửa khẩu Chi Ma) và phải chờ khoảng một ngày mới có thể thông quan sang Trung Quốc.

Hiện các phương tiện chở hàng hóa chờ xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị tiếp tục được điều tiết vào dừng, đỗ tại công viên logistics Viettel để đảm bảo hoạt động lưu thông phương tiện trên quốc lộ 1A diễn ra thông suốt.

Container chở trái cây kẹt tại cửa khẩu Lạng Sơn năm 2021. Ảnh PN.

Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng đề nghị các đơn vị có liên quan theo dõi sát sao tình hình thông quan, cập nhật thông tin về năng lực bến bãi, tốc độ xử lý hồ sơ.

Việc này để đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh xuất, nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đặc biệt trong thời điểm nông sản, trái cây vào mùa vụ thu hoạch được đưa lên các cửa khẩu dễ gây nên tình trạng ùn tắc kéo dài.

Cạnh đó, chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân bổ lượng hàng hợp lý, tuân thủ tiêu chuẩn chất lượng, quy định nhập khẩu từ phía Trung Quốc hạn chế tối đa chi phí phát sinh không cần thiết…

Nếu có vướng mắc, liên hệ trực tiếp Sở Công Thương Lâm Đồng qua số điện thoại 0938 049227 để được hỗ trợ.