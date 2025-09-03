1 tin nhắn khiến hàng ngàn phụ huynh ở Lâm Đồng lo lắng 03/09/2025 18:57

Hôm nay (3-9) là hạn chót để 124 xã, phường, đặc khu của tỉnh Lâm Đồng báo cáo tình hình học bán trú trên địa bàn; nếu dừng học bán trú phải nêu lý do vì sao và có kiến nghị cụ thể để Sở GD&ĐT báo cáo UBND tỉnh.

Trường Tiểu học Bắc Phan Thiết là một trong những trường nhận học sinh học bán trú.

Trước đó, xuất phát từ tin nhắn hôm 1-9 trong nhóm của một trường tiểu học có học bán trú trên địa bàn Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận (cũ) với phụ huynh về việc sau ngày khai giảng 5-9, trường sẽ không nhận học sinh học bán trú nữa.

Tin nhắn có nội dung: “Phụ huynh lưu ý, hiện nay, có quy định chung nên nhà trường chỉ tổ chức học 2 buổi/ ngày (sáng 7 giờ vào lớp, trưa 10 giờ 30 phụ huynh đón về ăn ngủ tại nhà. Chiều các bé đến lớp lúc 13 giờ 45. Đến 16 giờ 30, phụ huynh đón về. Khi nào nhà trường tổ chức bán trú cô sẽ thông báo sau”.

Hàng trăm gia đình hoang mang vì sợ rối loạn lịch sinh hoạt hàng ngày. Nhiều phụ huynh lo lắng, chạy đôn chạy đáo tìm phương án trông con khi thông tin đến quá bất ngờ, không ai kịp trở tay.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng khẳng định không hề có chủ trương dừng học bán trú; thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội là sai sự thật.

Trên địa bàn Phan Thiết hiện có 29 trường nhận học sinh học bán trú với hơn 20.000 học sinh đăng ký.

Sở dĩ có việc bất ngờ thông báo dừng nhận nấu ăn cho học sinh nghỉ trưa tại trường là xuất phát từ cách hiểu lúng túng về Nghị quyết 21 của HĐND tỉnh Lâm Đồng ban hành hôm 28-8. Nghị quyết này bãi bỏ các quy định cũ của Bình Thuận, Đắk Nông và chọn Nghị quyết số 385 ngày 10-12-2024 của HĐND tỉnh Lâm Đồng cũ để áp dụng cho tỉnh Lâm Đồng mới. Trong đó quy định về thu chi, quản lý thu, mức thu mà theo một số trường là bất cập, không phù hợp.

Một trường nhận học sinh học bán trú tại khu vực Phan Thiết.

Ngoài ra, trong phụ lục ở mục 5 - dịch vụ phục vụ bán trú có tổ chức nấu ăn và mục 6 - dịch vụ phục vụ bán trú không tổ chức nấu ăn đều để trống… Do lo sợ vi phạm quy định nên một số trường đã thông báo cho phụ huynh mà không báo cáo hoặc thỉnh thị các cơ quan chức năng.

Mục 5 và 6 để trống khiến các trường lúng túng.

Trước tình hình này, chiều 1-9, Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng phát công văn hỏa tốc nêu: Ngày 26-8, Sở GD&ĐT Lâm Đồng ban hành hướng dẫn tổ chức dạy học 2 buổi/ngày đối với giáo dục tiểu học năm học 2025-2026.



Hiện nay, thông tin lan truyền trên mạng xã hội có cơ sở giáo dục tiểu học đã tổ chức bán trú cho học sinh trong nhiều năm qua nhưng trong năm học 2025-2026 đã thông báo đến cha mẹ học sinh dừng việc tổ chức bán trú vào đầu năm học, gây hoang mang, bức xúc đến cha mẹ học sinh.

Sở GD&ĐT đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu khẩn trương chỉ đạo, nắm bắt tình hình tại các cơ sở giáo dục tiểu học trên địa bàn quản lý, khuyến khích các cơ sở giáo dục tiểu học tiếp tục duy trì tổ chức bán trú đáp ứng nhu cầu chính đáng của học sinh, phụ huynh học sinh.

Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn vướng mắc kịp thời báo cáo về cấp xã tổng hợp báo cáo Sở GD&ĐT để có hướng giải quyết kịp thời.

Sở GD&ĐT yêu cầu thống kê số cơ sở giáo dục tiểu học trên địa bàn đã tổ chức bán trú ở năm học trước nhưng năm học 2025-2026 sẽ dừng việc tổ chức, nêu rõ lý do, báo cáo Sở trong ngày 3-9.