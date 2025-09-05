Khởi tố kẻ tông ô tô vào 4 xe máy của công an xã 05/09/2025 07:31

(PLO)- Ngoài hành vi chống người thi hành công vụ, công an đã trưng cầu giám định tang vật nghi là ma túy để tiếp tục xử lý.

Ngày 5-9, tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Quang (30 tuổi, ngụ xã Hòa Ninh, tỉnh Lâm Đồng) về tội chống người thi hành công vụ.

Cảnh sát công bố lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Quang để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trưa 18-8, Công an xã Hàm Thuận Bắc nhận tin có một thanh niên đi ô tô có biểu hiện nghi vấn tàng trữ trái phép chất ma túy nên triển khai lực lượng truy xét.

Cảnh sát vận động nhưng Quang cố thủ trong xe.

Khi cảnh sát đến khu vực hồ Suối Trâm, thôn Phú Lập thì phát hiện ô tô hiệu Xpander 49A-567.91, màu trắng và một nam thanh niên là Nguyễn Ngọc Quang có nhiều biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra hành chính.

Lực lượng Cảnh sát buộc phải đập cửa kính.

Tuy nhiên, Quang chốt cửa xe dù lực lượng Công an liên tục vận động, thuyết phục ra làm việc nhưng thanh niên này vẫn không chấp hành.

Quá trình vận động, cảnh sát phát hiện thanh niên này có dấu hiệu tiêu hủy tang vật nghi là ma túy nên yêu cầu chấm dứt hành vi. Quang lập tức nổ máy ô tô cố tình tông thẳng vào bốn xe mô tô của Công an để bỏ chạy.

Nguyễn Ngọc Quang bị khống chế.

Lực lượng Công an đã quyết định phá cửa kính bên phía tài xế và lái xe này mở cửa bỏ chạy đã bị khống chế sau đó, đồng thời thu giữ nhanh tang vật nghi chứa chất ma túy.

Ngoài hành vi chống người thi hành công vụ, hiện mẫu tang vật nghi là ma túy đã được gởi đi giám định để tiếp tục xử lý.