Sẽ thu phí cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây trước ngày 31-12-2025 04/09/2025 16:46

(PLO)- Dự kiến mức thu phí cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây là 1.300 đồng/km do cao tốc này đã đạt chuẩn, đáp ứng đầy đủ các điều kiện.

Bộ Xây dựng vừa có công văn gởi Cục Đường bộ Việt Nam và các Ban Quản lý dự án (QLDA) 2, 6, 7, 85, Thăng Long, Mỹ Thuận, đường Hồ Chí Minh.

Nội dung công văn yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ đầu tư công trình thuộc hệ thống quản lý giao thông thông minh, trạm thu phí, kiểm soát tải trọng xe thuộc các Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 và giai đoạn 2021 - 2025.

Nút giao cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Theo đó, tiến độ triển khai các hạng mục trên thời gian qua rất chậm, phải gia hạn nhiều lần. Gần đây, theo yêu cầu của Bộ trưởng phải hoàn thành một số công việc quan trọng nhưng đến nay vẫn còn nhiều dự án thành phần chưa phê duyệt hồ sơ mời thầu đối với các gói thầu xây lắp; thiết bị…

Trước tình trạng này, Bộ Xây dựng yêu cầu các Ban QLDA và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương kiểm điểm trách nhiệm, báo cáo Bộ trưởng.

Các Ban QLDA với vai trò là chủ đầu tư cần phải coi việc triển khai hệ thống quản lý giao thông thông minh, trạm thu phí, kiểm soát tải trọng xe là nhiệm vụ hàng đầu để tổ chức thực hiện theo chỉ đạo của Bộ trưởng.

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, một trong năm đoạn cao tốc sẽ thu phí vào cuối năm nay. Ảnh: VÕ TÙNG

Trong đó, các Ban QLDA 2, 6, 7 và Thăng Long khẩn trương xây dựng tiến độ các hạng mục công việc còn lại, kiểm soát chặt chẽ tiến độ triển khai các hạng mục công việc bảo đảm hoàn thành các gói thầu xây lắp trước ngày 30-9-2025.

Ban QLDA Thăng Long chỉ đạo Nhà thầu có giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống phần mềm dùng chung; phấn đấu cài đặt phần mềm cho cả 5 dự án gồm cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây; Vĩnh Hảo - Phan Thiết; Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu vào cuối tháng 9-2025 và hoàn thành công tác tích hợp hệ thống, vận hành chạy thử, nghiệm thu đưa công trình vào khai thác trước ngày 31-12-2025.

Đặc biệt, chỉ đạo các Nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, tổ chức lắp đặt thiết bị ngay sau khi được bàn giao mặt bằng, thiết kế các hạng mục bảo đảm tính đồng bộ và đưa vào vận hành thử trước ngày 31-10-2025.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đoạn qua tỉnh Đồng Nai. Ảnh PHƯƠNG NAM

Các Ban QLDA cần quyết liệt hơn nữa trong việc tổ chức triển khai thực hiện, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng nếu không đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Cục Đường bộ Việt Nam, Trung tâm Công nghệ thông tin phối hợp, hỗ trợ các Ban QLDA trong công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng lắp đặt thiết bị, cài đặt phần mềm, vận hành chạy thử, đánh giá độ chính xác và nghiệm thu các hệ thống thiết bị,... bảo đảm đúng yêu cầu thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật, tuân thủ đúng các quy định pháp luật liên quan.

Các Thứ trưởng (theo dự án, địa bàn được phân công phụ trách) tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; khẩn trương làm việc với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan để kiểm điểm tình hình thực hiện.

Ngày 3-9, Ban QLDA Thăng Long đã triển khai thi công lắp đặt thiết bị trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Ảnh: PN

Chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung công việc bù lại thời gian đã bị chậm trễ, bảo đảm hoàn thành các gói thầu, các dự án thành phần đúng tiến độ yêu cầu. Bộ Xây dựng sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm giám đốc các Ban QLDA theo quy định đối với các dự án thành phần chậm tiến độ.