Đêm trắng giải cứu bé trai 2 tháng tuổi giữa dòng lũ dữ 06/09/2025 14:49

(PLO)- Mưa lớn gây thiệt hại khoảng 10 tỉ đồng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong đó lực lượng Công an đã nỗ lực giải cứu được nhiều trẻ em giữa dòng lũ dữ.

Trưa 6-9, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đã có báo cáo nhanh về tình hình ảnh hưởng, thiệt hại do mưa lớn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng vào đêm 5-9.

Công an tỉnh Lâm Đồng đưa dân đến nơi an toàn.

Theo đó, tối 5-9 trên địa bàn một số xã, phường xuất hiện mưa vừa đến to, gây lũ xấp xỉ mức báo động III tại sông Cam Ly. Cụ thể lượng mưa đo được trong chiều, tối ngày 5-9 tại phường Xuân Hương – Đà Lạt 86mm, phường Xuân Trường – Đà Lạt 82mm, phường Cam Ly – Đà Lạt 68mm, xã D’ran 110m, xã Phúc Thọ Lâm Hà 50mm, xã Tân Hà Lâm Hà 12mm…

Tại xã Hàm Thuận ngập sâu năm nhà ở của hộ dân tại thôn Ku Kê làm hư hỏng một số tài sản như xe máy, tủ lạnh; tại xã Hiệp Thạnh có 10 căn nhà bị ngập; phường Xuân Hương - Đà Lạt: Khu vực đường An Bình xảy ra sạt lở mái taluy làm ảnh hưởng đến một phần kết cấu nhà ở của ba hộ dân.

Đối với xã Hiệp Thạnh mưa lớn đã ngập úng cây trồng với diện tích khoảng 127ha với mức độ ảnh hưởng từ 50 đến 100% (hoa layon, cà chua, rau đậu các loại).

Nhiều hộ dân đã được Công an tỉnh Lâm Đồng nỗ lực giải cứu khỏi nguy hiểm.

Mưa lớn đã ngập úng cây trồng tại các khu vực vùng trũng, gần khu vực sông suối trên địa bàn bốn thôn của xã Hàm Thuận với diện tích khoảng 535ha lúa, hoa màu.

Trên địa bàn xã Hiệp Thạnh, trường mẫu giáo Định An bị nước ngập vào sân trường khoảng 0,5m gây lắng đọng bùn đất trong sân trường; xói mòn chân cầu tại tổ 30, Phú Thạnh dài 20m, rộng 3m có nguy cơ sụp đổ.

Sạt lở tại thôn Bắc Hội gây cản trở lưu thông qua Quốc lộ 27, diện tích sạt lở khoảng 30m2. Đơn vị quản lý đường bộ đã hoàn thành xử lý sạt lở, giao thông hoạt động trở lại.

Sạt lở tại thôn K’rèn (gần hồ Ta Hoét) gây ảnh hưởng đến đường giao thông nội bộ trong khu vực, diện tích sạt lở khoảng 40m2. Hiện địa phương đang tích cực khắc phục sạt lở. Trên địa bàn xã Hàm Thuận sạt lở 50m ta luy bằng bê tông tại thôn Ku Kê.Tổng giá trị thiệt hại theo ước tính của các địa phương khoảng 10 tỉ đồng, trong đó xã Hiệp Thạnh thiệt hại khoảng 7 tỉ đồng và xã Hàm Thuận thiệt hại khoảng 3 tỉ đồng.

Trong đêm 5-9, lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Hiệp Thạnh đưa 10 hộ bị nước lũ cô lập đến nơi an toàn. Hiện đang tiếp tục duy trì chế độ trực ban 24/24h, theo dõi chặt chẽ tình hình, diễn biến thời tiết trong khu vực…

Bé trai 2 tháng tuổi được chăm sóc y tế.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, khoảng 0 giờ 30 ngày 6-9, lực lượng chức năng tiếp nhận tin báo cháu NBAK ( 2 tháng tuổi, trú thôn K’Rèn, Hiệp Thạnh) trong tình trạng ướt sũng, cơ thể tím tái, sốt cao bị mắc kẹt trong ngôi nhà ngập sâu và bị cô lập.

Công an xã Hiệp Thạnh cùng lực lượng Quân sự địa phương đã bơi qua dòng lũ, tiếp cận và giải cứu cháu K. Đến 1 giờ sáng cùng ngày, cháu bé được đưa ra ngoài an toàn, kịp thời chuyển đến Trung tâm y tế Đức Trọng điều trị.

Ngoài ra, rạng sáng cùng ngày các lực lượng đã tổ chức sơ tán, cứu được thêm ba trẻ em và 20 người dân trong vùng ngập lũ, đồng thời di chuyển tài sản của người dân ra khu vực an toàn.