Cát trên đồi lại đổ xuống cao tốc Vĩnh Hảo- Phan Thiết, ảnh hưởng đến giao thông 07/09/2025 11:01

(PLO)- Đơn vị quản lý đã phải huy động cơ giới dọn dẹp và tạm thời cho phương tiện di chuyển chậm đoạn bị sự cố trên cao tốc Vĩnh Hảo- Phan Thiết.

Sáng 7-9, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng 886- Thành Nam, đơn vị quản lý cao tốc Vĩnh Hảo- Phan Thiết, đã có báo cáo nhanh thông tin vụ sạt lở tại Km 215+620 (phải tuyến).

Đơn vị quản lý huy động cơ giới dọn dẹp mặt đường.

Theo đó, khoảng 2h35' ngày 7-9, trên cao tốc Vĩnh Hảo- Phan Thiết thuộc xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng, do mưa lớn kéo dài, lượng nước mưa tích tụ nhiều đã gây sạt lở taluy dương, đất cát tràn xuống đường cao tốc, theo hướng Khánh Hòa đi TP.HCM.

Đất cát tràn một đoạn dài khoảng 30m, dày 50 cm, chiếm hết một làn đường xe chạy. Công ty 886 -Thành Nam đã bố trí hệ thống biển báo và chóp nón điều tiết giao thông và điều cơ giới ngăn dòng chảy, dọn đất cát tràn mặt đường, xử lý cho tạm thời lưu thông 1 làn xe qua khu vực bị sạt lở.

Cát tràn xuống mặt đường đã được xử lý.

Theo Công ty 886 -Thành Nam Thời điểm xảy ra sự cố trời mưa to, trên đường có đầy đủ hệ thống biển báo hiệu đường bộ, xe di chuyển chậm qua khu vực này.

Đây là lần thứ hai chỉ trong 1 tuần, cát tràn xuống cao tốc Vĩnh Hảo- Phan Thiết gây ùn tắc giao thông và chỉ cách địa điểm xảy ra sự việc tương tự hôm 3-9 khoảng vài trăm mét.

Lượng cát được xác định là từ trên đồi đổ xuống.

Được biết, khu vực trên có một bãi cát trên đồi cao, khi mưa lớn kéo theo lượng cát rất lớn trôi xuống đường cao tốc cạnh đó.