Thể thao Việt Nam xuất quân, nỗ lực giành 90 đến 100 huy chương vàng SEA Games 33 28/11/2025 17:44

(PLO)- Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan năm nay với lực lượng hùng hậu gồm 1.165 thành viên, thể hiện quy mô chuẩn bị công phu và mục tiêu cạnh tranh sòng phẳng ở mọi nội dung.

Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33 được tổ chức trang trọng tại trụ sở Chính phủ chiều 28-11. Thành phần đoàn bao gồm Trưởng đoàn, các Phó Trưởng đoàn, đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế, lãnh đội, chuyên gia, HLV và 841 VĐV tham dự 47 môn và phân môn. Đây là lực lượng đã được tuyển chọn kỹ lưỡng từ các đội tuyển quốc gia, bảo đảm tiêu chuẩn chuyên môn và mang trong mình quyết tâm cao nhất khi bước vào đấu trường thể thao lớn nhất khu vực.

Trên cơ sở phân tích chuyên môn, kết quả tập huấn và tương quan thành tích trong khu vực, Đoàn Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành từ khoảng 90 đến hơn 100 huy chương vàng, phấn đấu giữ vững vị trí trong nhóm dẫn đầu Đông Nam Á và tiếp tục bảo vệ thành tích của những môn mũi nhọn, trong đó có bóng đá nam và bóng đá nữ. Mục tiêu này vừa thể hiện khát vọng tiến lên, vừa bám sát thực tế khi nhiều môn đang trong quá trình trẻ hóa lực lượng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì buổi lễ, cùng sự tham dự của Phó Thủ tướng, lãnh đạo Bộ VH, TT&DL, Văn phòng Chính phủ, Cục TDTT, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh cùng đông đảo HLV, VĐV. Đây không chỉ là nghi thức trước giờ lên đường mà còn là lời động viên, là sự khẳng định quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với sự nghiệp phát triển thể thao nước nhà.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phất cờ xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33. Ảnh: TN.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng nhắc lại tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của thể dục thể thao đối với sức khỏe và khí phách dân tộc, đồng thời ghi nhận những bước tiến quan trọng của Thể thao Việt Nam trong thời gian gần đây.

Tại SEA Games 32 năm 2023 ở Campuchia, đoàn Việt Nam đã giành 136 huy chương vàng, 105 huy chương bạc và 114 huy chương đồng, khẳng định vị thế một trong những nền thể thao hàng đầu khu vực. Những thành tích ấy không chỉ là con số trên bảng tổng sắp mà còn là minh chứng cho ý chí, nghị lực và hình ảnh một Việt Nam năng động, tự tin hội nhập.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nhắc đến những khó khăn mà đồng bào miền Trung và Tây Nguyên vừa trải qua do mưa bão, lũ lụt, qua đó nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, không lùi bước trước thử thách của dân tộc Việt Nam. Chính sức mạnh ấy, theo Thủ tướng, là nguồn động lực tinh thần to lớn cho các vận động viên khi khoác lên mình màu cờ sắc áo bước vào tranh tài tại SEA Games 33.

Thể thao Việt Nam từ đấu trường SEA Games cần có chiến lược hướng tới những mục tiêu cao hơn như Asian Games, Olympic. Ảnh: TN.

Đánh giá SEA Games không chỉ là sân chơi thể thao mà còn là diễn đàn giao lưu, thúc đẩy tình hữu nghị, Thủ tướng đề nghị ngành thể thao và các đội tuyển phải “nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn”. Từ nền tảng SEA Games, Thể thao Việt Nam cần có chiến lược hướng tới những mục tiêu cao hơn như Asian Games, Olympic, thậm chí chuẩn bị các điều kiện cần thiết để có thể đăng cai những sự kiện thể thao tầm cỡ thế giới trong tương lai.

Trong bối cảnh nước chủ nhà Thái Lan nỗ lực khắc phục khó khăn do thiên tai để tổ chức Đại hội, Thủ tướng lưu ý các đoàn thể thao, trong đó có Việt Nam, phải thể hiện bản lĩnh thích nghi, kỷ luật và tâm lý vững vàng trước mọi biến động khách quan. Ông nhắn gửi từng vận động viên hãy mang “ý chí trong đầu, ngọn lửa trong tim”, phát huy tối đa nội lực, vượt qua giới hạn bản thân, thi đấu với tinh thần Việt Nam kiên cường, trung thực, cao thượng.

Thủ tướng đề nghị Đoàn Thể thao Việt Nam quán triệt ba yêu cầu trọng tâm. Trước hết, mỗi cán bộ, HLV, VĐV phải ý thức sâu sắc trách nhiệm, thi đấu hết mình và không ngừng vượt lên chính mình. Thứ hai, luôn giữ gìn tinh thần fair play, thể hiện nét đẹp văn hóa Việt Nam trong từng hành vi, cử chỉ, xứng đáng là sứ giả hình ảnh đất nước. Thứ ba, tuyệt đối chấp hành kỷ luật, kỷ cương của đoàn, tôn trọng luật thi đấu và chuẩn mực quốc tế, đảm bảo an toàn, an ninh và nếp sống văn minh trong suốt thời gian tham dự Đại hội.

Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu tốp 3 Đông Nam Á. Ảnh: TN.

Trong báo cáo tại buổi lễ, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh cho biết công tác chuẩn bị lực lượng, kế hoạch tập huấn, thi đấu cho SEA Games 33 đã được triển khai ngay sau khi kết thúc SEA Games 32. Đoàn tham dự với 1.165 thành viên, trong đó trên 840 vận động viên và gần 200 huấn luyện viên, cùng các chuyên gia, cán bộ kỹ thuật, thi đấu 443 nội dung thuộc 47 trên tổng số 66 môn của Đại hội.

Các điều kiện về trang thiết bị, dụng cụ tập luyện, trang phục thi đấu, di chuyển, ăn ở đều được bố trí chu đáo, đáp ứng yêu cầu của nước chủ nhà. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe, phòng chống chấn thương và phòng, chống doping được thực hiện nghiêm túc theo quy định quốc tế.

Đoàn tham dự với 1.165 thành viên, trong đó trên 840 vận động viên và gần 200 huấn luyện viên cùng các chuyên gia, cán bộ kỹ thuật. Ảnh: TN

Bên cạnh những thuận lợi, Trưởng đoàn thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn không ít thách thức: một số môn trọng điểm đang trong quá trình trẻ hóa lực lượng, nhiều vận động viên trẻ còn thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế, kinh phí tập huấn nước ngoài còn hạn chế so với nhu cầu.

Cạnh tranh trong khu vực ngày càng gay gắt khi Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philippines đều đầu tư mạnh. Tuy nhiên, đoàn xác định đây là vinh dự lớn lao và là trách nhiệm với Tổ quốc. Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng cam kết toàn ngành sẽ đồng hành, tạo điều kiện tốt nhất để các đội tuyển thi đấu trung thực, hết mình vì màu cờ sắc áo, góp phần mang vinh quang về cho đất nước.