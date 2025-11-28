U-22 Campuchia rút khỏi SEA Games 33, bóng đá nam cơ cấu ra sao? 28/11/2025 12:39

(PLO)- SEA Games 33 gặp nhiều sóng gió như chính thời tiết Đông Nam Á mà nhiều nước đang đối mặt, trong đó bao gồm việc U-22 Campuchia xin rút lui.

Chủ nhà SEA Games Thái Lan đã chính thức thông báo cơ cấu lại ba bảng đấu bóng đá nam khi U-22 Campuchia rút khỏi cuộc chơi bóng đá trẻ Đông Nam Á.

Thông báo mới nhất, Campuchia rút khỏi 8 môn SEA Games 2025, trong đó gồm có bóng đá nam và nữ. Trước đó, U-22 Campuchia cùng bảng A (3 đội) với chủ nhà Thái Lan, cùng Đông Timor, bảng B (3 đội) Việt Nam, Malaysia và Lào, trong khi bảng C có 4 đội gồm đương kim vô địch Indonesia, Myanmar, Philippines và Singapore.

U-22 Campuchia rút khỏi SEA Games 2025 khiến ban tổ chức phải điều chỉnh lại các bảng đấu. Ảnh: B.P,

Nay ở bảng A, U-22 Campuchia rút lui khỏi bóng đá nam buộc Ban tổ chức đã “điều” U-22 Singapore từ bảng C sang bảng A. Như vậy, cả ba bảng bóng đá nam SEA Games đều sòng phẳng với mỗi bảng 3 đội.

Trong khi đó theo lịch cũ, bảng A sẽ diễn ra các trận đấu tại Songkhla, nhưng hiện tại vùng phía cực nam của Thái Lan đang hứng chịu đợt mưa bão và lụt khủng khiến mọi cơ sở vật chất cho SEA Games 33 bị hư hại ngập lụt nặng không thể hồi phục kịp cho cuộc chơi chỉ còn một tuần nữa là quả bóng bắt đầu lăn ở bảng A.

Chủ nhà Thái Lan đã thông báo chuyển bảng A về Bangkok và cụ thể sẽ diễn ra các trận trên sân Rajamangala. Sân vận động quốc gia này cũng diễn ra các trận bảng B, nơi có U-22 Việt Nam, trong khi bảng C có nhà đương kim vô địch Indonesia thi đấu tại Chiang Mai. Bóng đá nữ vẫn giữ nguyên địa điểm thi đấu tại Chonburi.

Thực chất việc đăng ký rồi rút lui các môn ở các kỳ đại hội vì những nguyên nhân không chính đáng thường bị phạt. Tuy nhiên, Campuchia có lý do riêng và một trong số này là họ cùng Thái Lan đang gặp nhiều vấn đề về biên giới, cho dù hai bên luôn nỗ lực hiểu biết nhau để không gây tổn hại nhau ở những lĩnh vực khác.

Cách đây chưa đầy một tuần, thể thao Campuchia còn công bố cử 333 VĐV, chuyên gia, HLV và quan chức dự 21 môn thể thao tại SEA Games 33, nhưng rồi sau đó lại thay đổi khi rút lui cùng lúc 8 môn.

Đáp lại, chủ nhà SEA Games 33 đã đưa ra đảm bảo bảo vệ tốt nhất cho đoàn Campuchia dự Đại hội thể thao Đông Nam Á. Mỗi địa điểm thi đấu, các VĐV mỗi môn đều được ở tập trung trong một khách sạn để đảm bảo an toàn cho VĐV Campuchia. Tiếc là Campuchia lại thay đổi. Thậm chí họ còn tính đến phương án tẩy chay SEA Games.