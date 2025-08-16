Du học Singapore: 18 tuổi đã tốt nghiệp đại học là có thật 16/08/2025 18:31

(PLO)- Bạn Nguyễn Song Thảo Hương, du học Singapore từ năm 15 tuổi, đã xuất sắc lấy bằng đại học năm 18 tuổi; hiện Hương đảm nhiệm vị trí Global Accountant tại Pizza 4P’s Việt Nam.

Ngày 16-8, Trung tâm Hỗ trợ Kiều bào TP.HCM (thuộc Hội Liên lạc với Người Việt Nam ở Nước ngoài TP.HCM) phối hợp cùng Học viện Hanbridge Singapore tổ chức Tọa đàm "Chia sẻ trải nghiệm thực tế về du học và cuộc sống tại Singapore".

Tại buổi tọa đàm, nhiều trải nghiệm thực tế về việc du học và sinh sống tại Singapore đã được chia sẻ. Trong đó, nhiều phụ huynh chia sẻ các câu chuyện đầy sinh động và thú vị từ những bước tìm hiểu, việc đưa ra quyết định và chuẩn bị hành trang du học Singapore cho con.

Tọa đàm nhận được sự quan tâm của đông đảo phụ huynh và các bạn học sinh, sinh viên.

Phát biểu khai mạc, Luật sư Lâm Quang Quý, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Kiều bào TP.HCM, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cung cấp thông tin chính xác, chân thực cho phụ huynh trước khi đưa ra quyết định du học cho con.

"Du học là một quyết định lớn, không chỉ liên quan đến tài chính, mà còn là sự đầu tư dài hạn cho tương lai con em chúng ta. Vì thế, chúng tôi mong rằng mọi người sẽ nhận được những thông tin chính thống và hữu ích nhất để chuẩn bị hành trang vững vàng cho con mình" - luật sư Lâm Quang Quý nói.

Luật sư Lâm Quang Quý, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Kiều bào TP.HCM, phát biểu khai mạc.

ThS Đinh Hoàng Hà, Giám đốc Học viện Hanbridge Singapore tại Việt Nam, giới thiệu 2 lộ trình du học Singapore phổ biến, đồng thời chia sẻ sự khác biệt giữa 2 lộ trình du học. Đó là lộ trình du học công lập dành cho học sinh đang học cấp 1 và cấp 2 và lộ trình Cử nhân Anh quốc, học tại Singapore, nhận bằng Anh quốc - lộ trình này dành cho học sinh đã tốt nghiệp cấp 2

Qua trình bày của ThS Đinh Hoàng Hà, phụ huynh và học sinh hiểu rõ hơn về điều kiện, chi phí, cũng như cơ hội học tập và việc làm sau tốt nghiệp. “Điều quan trọng là chọn lộ trình phù hợp với năng lực và định hướng của từng em, thay vì chỉ chạy theo xu hướng” - ông Hà nhấn mạnh.

ThS Đinh Hoàng Hà, Giám đốc Học viện Hanbridge Singapore tại Việt Nam, chia sẻ tại tọa đàm.

Tại chương trình, khán giả có dịp giao lưu với các khách mời, những người đã có kinh nghiệm và trải nghiệm thực tế trong việc du học Singapore.

Ông Nguyễn Mạnh Hiền, phụ huynh có hai con du học tại trường quốc tế ở Singapore, chia sẻ những khó khăn cũng như các thủ tục nghiêm ngặt trong quá trình chuẩn bị cho các con du học tại đất nước này.

Tuy nhiên, bù lại những khó khăn đó thì Singapore đã cho các con môi trường học tập kỷ luật, hiện đại và cơ hội việc làm rõ ràng. Đặc biệt, ông Hiền đề cao lối giáo dục chú trọng sự trung thực của đất nước này.

Ông Hiền nhấn mạnh việc đầu tư cho con du học chính là đầu tư cho tương lai của con. Ông chia sẻ hai con gái sau thời gian du học đã trưởng thành rất nhiều, biết cách ứng xử tinh tế, tự tin với năng lực của mình và chủ động theo đuổi công việc mà mình mong muốn.

Bạn Nguyễn Song Thảo Hương (19 tuổi) chia sẻ câu chuyện du học Singapore của mình.

Một trong những khách mời gây ấn tượng tại tọa đàm là bạn Nguyễn Song Thảo Hương, sinh năm 2006. Thảo Hương du học Singapore từ năm 15 tuổi, đã xuất sắc lấy bằng đại học năm 18 tuổi.

Trong 3 năm du học tại đây, Hương đã hoàn thành chương trình dự bị đại học và tốt nghiệp đại học Anh quốc (học tại Singapore). Trở về nước, Hương nhanh chóng được tuyển dụng và hiện đang đảm nhiệm vị trí Global Accountant tại Pizza 4P’s Việt Nam.

Dù Singapore không cho phép sinh viên du học đi làm thêm (trừ sinh viên các trường công), tuy nhiên Hương đã tận dụng 3 tháng hè để về Việt Nam và xin thực tập tại Pizza 4P’s. Hương chia sẻ đây là quá trình quan trọng, tạo cơ hội để học hỏi và chứng minh năng lực của bản thân với doanh nghiệp. Đây cũng chính là chìa khóa để ngay sau khi tốt nghiệp đại học, cô nhanh chóng trở thành nhân viên chính thức của công ty cũ.

Nói về hành trình du học Singapore, Hương chia sẻ tự lập từ sớm giúp cô trưởng thành nhanh hơn, nhưng cũng đòi hỏi khả năng quản lý thời gian, tài chính và sức khỏe. Cuộc sống du học không phải lúc nào cũng hào nhoáng nhưng rất đáng để trải nghiệm.

“Singapore là một đất nước tuyệt vời và an toàn. Nơi đây đủ xa để mình có thể trải nghiệm một cuộc sống tự lập nhưng cũng đủ gần (thời gian bay từ TP.HCM đến Singapore khoảng 2 tiếng) để ba mẹ mình có thể dễ dàng sang thăm trong những dịp đặc biệt” - Thảo Hương chia sẻ.