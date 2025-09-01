Đội bóng của Messi thua trận chung kết, ngôi sao Suarez làm loạn 01/09/2025 15:16

(PLO)- Ngôi sao Suarez lại một lần nữa trở thành tâm điểm chỉ trích sau trận chung kết Leagues Cup 2025, nơi Inter Miami nhận thất bại nặng nề 0-3 trước Seattle Sounders trên sân Lumen.

Messi và đồng đội vừa gặt hái một kết quả đáng thất vọng ở chung kết Leagues Cup 2025 vào sáng 1-9, trong lúc hành vi thiếu kiềm chế của chân sút người Uruguay, ngôi sao Suarez đã đẩy trận đấu vốn căng thẳng trở thành tâm điểm tranh cãi lớn.

Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, cầu thủ hai đội đã xảy ra va chạm dữ dội. Trận đấu vốn đã nóng lên từ những phút cuối cùng khi Inter Miami bất lực trong việc tìm bàn gỡ. Tại trung tâm sân, một cuộc xô xát nổ ra, kéo theo ban huấn luyện của cả hai bên. Trong lúc hỗn loạn, các máy quay đã ghi lại khoảnh khắc ngôi sao Suarez khạc nhổ về phía khu vực ban huấn luyện Seattle. Đoạn video sau đó được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, khiến hình ảnh của anh thêm một lần nữa bị hoen ố.

Ngôi sao Suarez, năm nay 38 tuổi, đã được đồng đội và cả thủ môn Oscar Ustari ngăn cản trong tình huống căng thẳng. Tuy nhiên, hành động khạc nhổ của anh không thoát khỏi ống kính máy quay. Nhiều chuyên gia và người hâm mộ dự đoán cựu tiền đạo Barcelona có thể phải đối diện với án phạt từ ban tổ chức Leagues Cup hoặc thậm chí từ giải Nhà nghề Mỹ (MLS).

Chân sút người Uruguay có nhiều hành động không chuẩn mực trên sân cỏ trong suốt sự nghiệp. Ảnh: EPA.

Hành vi vừa rồi càng làm dày thêm “hồ sơ đen” của Suarez, một trong những ngôi sao gây tranh cãi bậc nhất bóng đá thế giới. Trong suốt sự nghiệp, anh liên tục vướng vào những vụ việc tai tiếng. Năm 2011, khi còn khoác áo Liverpool, ngôi sao Suarez từng bị treo giò 8 trận do hành vi phân biệt chủng tộc với Patrice Evra.

Ba năm sau, tại World Cup 2014, cả thế giới chấn động khi Suarez cắn Giorgio Chiellini của tuyển Ý, sự việc khiến anh bị cấm thi đấu 4 tháng và trở thành tâm điểm châm biếm trên truyền thông quốc tế.

Đó cũng chưa phải lần duy nhất Suarez “sử dụng răng” trên sân cỏ. Trước đó, anh từng cắn Branislav Ivanovic trong một trận đấu tại Premier League và Otman Bakkal khi còn chơi cho Ajax. Ngoài ra, trong nhiều trận đấu, ngôi sao Suarez không ít lần bị chỉ trích vì tiểu xảo, ăn vạ hoặc khiêu khích đối thủ.

Inter Miami thiệt thòi khi Messi chấn thương ngồi ngoài, giờ còn bị án treo giò của Suarez treo lơ lửng. Ảnh: EPA.

Trở lại với trận chung kết vừa qua, thất bại của Inter Miami cho thấy sự bế tắc trong lối chơi của đội bóng này dù họ sở hữu dàn sao đình đám. Không có Lionel Messi vì chấn thương, Inter Miami gần như mất đi ngòi nổ sáng tạo nhất. Ngôi sao Suarez được kỳ vọng sẽ gánh vác hàng công, hoàn toàn mờ nhạt trong suốt 90 phút và kết thúc bằng một hình ảnh xấu xí ngoài chuyên môn.

Seattle Sounders, ngược lại, đã thể hiện phong độ ấn tượng. Đội bóng đến từ MLS không chỉ chơi kỷ luật mà còn biết cách khai thác điểm yếu của đối thủ. Thắng lợi 3-0 giúp họ lần đầu tiên đăng quang Leagues Cup, trong khi Inter Miami lại chìm trong hỗn loạn cả về kết quả lẫn tinh thần.

Truyền thông Uruguay và Mỹ đồng loạt đưa tin, kêu gọi Suarez cần “tự soi gương” và kiểm soát cảm xúc, đặc biệt khi anh đã ở giai đoạn cuối sự nghiệp. Không ít ý kiến cho rằng, những hành động bốc đồng liên tiếp sẽ khiến di sản bóng đá của anh bị phủ bóng bởi tranh cãi thay vì những bàn thắng.

Suarez gây nhiều tranh cãi ở các đội bóng anh từng khoác áo. Ảnh: EPA.

Trong mắt nhiều cổ động viên, ngôi sao Suarez vẫn là một trong những số 9 xuất sắc nhất thế giới với hơn 500 bàn thắng ở cấp độ CLB và đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, mỗi khi anh dính đến bê bối, hình ảnh về một tiền đạo thiên tài lại bị lu mờ bởi sự bốc đồng và thiếu kiềm chế.

Hiện tại, Inter Miami chưa đưa ra phản hồi chính thức về vụ việc. Ban tổ chức Leagues Cup cũng đang xem xét đoạn video trước khi công bố hình thức xử phạt. Nếu án phạt được đưa ra, Suarez có thể phải nghỉ thi đấu nhiều trận, ảnh hưởng trực tiếp đến tham vọng của Inter Miami tại MLS. Với việc Messi vẫn chưa trở lại, đội bóng bang Florida sẽ càng thêm khó khăn nếu mất luôn tiền đạo chủ lực của mình.

Một lần nữa, sự nghiệp của Luis Suarez lại bị bao phủ bởi scandal. Ở tuổi gần 40, khi nhiều cầu thủ khác đã chọn cách rời xa ồn ào để giữ gìn hình ảnh, Suarez vẫn không thoát khỏi cái bóng của những tranh cãi quen thuộc. Có lẽ, chính bản thân anh cũng phải thừa nhận rằng, thứ còn lại sau những chiến tích huy hoàng không chỉ là bàn thắng, mà còn là hàng loạt vết gợn khó gột rửa.