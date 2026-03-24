Thí sinh Hải Phòng lập kỷ lục điểm thi đánh giá tư duy 24/03/2026 07:36

(PLO)- Kỳ thi đánh giá tư duy đợt 2 năm 2026 của Đại học Bách khoa Hà Nội ghi nhận kỷ lục mới khi một thí sinh Hải Phòng đạt 98,98 điểm, cao nhất từ trước đến nay.

Ngày 24-3, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm thi đánh giá tư duy (TSA) đợt 2.

Kỳ thi TSA đợt 2 năm 2026 diễn ra ngày 14 và 15-3 vừa với hơn 20.000 thí sinh đăng ký dự thi, được tổ chức cùng thời gian tại 28 điểm thi trên cả nước. Trong đó, có 15 điểm thi tại khu vực Hà Nội và 13 điểm thi ở các địa phương gồm: Hưng Yên (2 điểm thi), Hải Phòng (2 điểm thi), Quảng Ninh, Thái Nguyên, Lào Cai, Ninh Bình (2 điểm thi), Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh và Đà Nẵng.

Thủ khoa của đợt 2 năm nay là học sinh Trường THPT Vĩnh Bảo (Hải Phòng) với 98.98/100 điểm. Đây cũng là điểm số TSA cao nhất kể từ khi Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức kỳ thi đến giờ, phá kỷ lục 98.61 điểm trước đó.

Bên cạnh đó, có 2 thí sinh đạt trên 90 điểm, 55 thí sinh đạt trên 80 điểm và 710 thí sinh đạt trên 70 điểm. Điểm trung bình của đợt 2 năm 2026 là 55.44/100.

Phổ điểm TSA đợt 2 năm 2026.

Top 10 thí sinh xuất sắc nhất của đợt 2 đến từ các trường THPT: Vĩnh Bảo (Hải Phòng), Chuyên Khoa học Tự nhiên (Hà Nội), Ân Thi (Hưng Yên), Lê Quý Đôn (Ninh Bình), Hoài Đức A (Hà Nội), Gia Viễn A (Ninh Bình), Chương Mỹ A (Hà Nội), Phương Xá (Phú Thọ), Nam Sách (Hải Phòng) và Hậu Lộc 1 (Thanh Hóa).

Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ cấp giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh dưới dạng ký số điện tử và được gửi trực tiếp vào tài khoản đăng ký dự thi của thí sinh trên hệ thống.

Thí sinh có thể sử dụng giấy chứng nhận điện tử này để làm hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học. Kết quả bài thi đánh giá tư duy hiện được hơn 50 trường sử dụng trong công tác xét tuyển đại học cho mùa tuyển sinh 2026.

Kỳ thi đánh giá tư duy năm 2026 còn một đợt thi cuối cùng diễn ra vào ngày 16 và 17-5. Thời gian mở hệ thống đăng ký cho đợt thi này là từ 9 giờ ngày 5 đến 15-4.