Vụ nổ bồn axít 2 người tử vong: Hé lộ tình tiết không khởi tố hình sự 26/03/2026 08:46

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng vừa ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự trong vụ tai nạn lao động nổ bồn axít khiến hai công nhân tử vong xảy ra ngày 9-11-2025 tại Công ty cổ phần HC Bảo Lâm thuộc xã Bảo Lâm 1.

Nhà máy HC Bảo Lâm.

Sau khi kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm; căn cứ khoản 7 Điều 157; Điều 36 và Điều 158 Bộ luật Tố tụng hình sự; Cơ quan điều tra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với vụ việc vi phạm quy định về an toàn lao động nói trên.

Theo hồ sơ, thảm kịch xảy ra trong thời gian nhà máy tạm dừng sản xuất để bảo dưỡng thiết bị do lịch cắt điện định kỳ vào ngày 9-11-2025. Sáng hôm đó, công nhân Nguyễn Hữu Tùng (29 tuổi) được phân công rà soát khu vực lò đốt axit HCl. Phát hiện khí axit rò rỉ trên nắp hai bồn chứa CH906 và CH911, anh Tùng báo cáo và được quản lý chấp thuận phương án dùng mỏ lết, cờ lê để tháo lắp, thay thế bu lông. Công nhân Hà Duy Khánh (28 tuổi) được cử đến hỗ trợ.

Sau khi khắc phục xong bồn CH906, nhóm công nhân chuyển sang bồn CH911. Tại đây, bốn trong số 12 chiếc bu lông bị rỉ sét không thể vặn bằng cờ lê thông thường. Anh Khánh đã tự ý đi lấy một chiếc máy mài cầm tay để trực tiếp cắt đứt các bu lông này.

Khoảng 10 giờ 15 phút, trong lúc hai công nhân đang ngồi trên nắp bồn CH911 sử dụng máy mài để cắt bu lông thì tia lửa điện lóe lên từ lưỡi cắt ma sát với kim loại, bồn axit CH911 lập tức kích nổ dữ dội.

Hiện trường vụ nổ bồn axít.

Với áp lực kinh hoàng, vụ nổ đã hất văng cả hai công nhân lên cao, va đập mạnh vào các thiết bị xung quanh lò đốt. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng vết thương quá nặng đã cướp đi sinh mạng của cả hai người.

Biên bản điều tra tai nạn lao động vụ nổ bồn axít chỉ rõ nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ nổ thương tâm là do sự chủ quan, phớt lờ các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động ngay tại nơi làm việc của chính hai nạn nhân.

Đáng nói, từ ngày 25-12-2024, Công ty Cổ phần HC Bảo Lâm đã ban hành quy định vô cùng nghiêm ngặt: Cấm tuyệt đối sử dụng thiết bị phát sinh tia lửa điện trong khu vực sản xuất, tồn trữ Clo, HCL và Javen; cấm tuyệt đối hàn cắt khi chưa có lệnh thực hiện công việc được phê duyệt.

Tuy nhiên, cả hai công nhân đã bỏ qua lệnh cấm mang tính sống còn này, đưa máy mài cầm tay vào ngay trên nóc bồn chứa hợp chất dễ bay hơi, châm ngòi cho vụ nổ.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng đến nhà máy trực tiếp chỉ đạo khắc phục sự cố.

Dù nguyên nhân trực tiếp thuộc về người lao động, cơ quan chức năng cũng chỉ rõ lỗi gián tiếp thuộc về phía Công ty Cổ phần HC Bảo Lâm khi đã buông lỏng quản lý, tổ chức lao động chưa hợp lý, thiếu cử cán bộ giám sát khâu an toàn lao động trong quá trình sửa chữa thiết bị nguy hiểm.

Vụ việc là hồi chuông cảnh tỉnh cho cả người lao động lẫn giới chủ trong việc tuân thủ kỷ luật an toàn tại các nhà máy hóa chất.