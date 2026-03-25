Lâm Đồng: Thành lập 2 đoàn điều tra tai nạn lao động khiến 2 người tử vong 25/03/2026 17:18

Ngày 25-3, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định thành lập Đoàn điều tra vụ tai nạn lao động xảy ra vào ngày 30-9-2025 tại Công ty TNHH thương mại chế biến hải sản Đ.S. số 34 đường Ngư Ông thuộc phường Phan Thiết, làm chết một người.

Một góc Công ty TNHH Dalat H...

Theo đó, Đoàn điều tra tai nạn có 5 thành viên công tác tại Sở Nội vụ; Sở Y tế và Liên đoàn Lao động tỉnh do phó Phòng Lao động, việc làm và Thanh niên, Sở Nội vụ làm trưởng đoàn.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đang tiến hành, xác minh giải quyết tin báo về tội phạm vi phạm vi định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn lao động ở nơi đông người xảy ra tại Công ty Đ.S., phường Phan Thiết vào ngày 30-9-2025.

Theo đó, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 30-9-2025, anh Lâm Thiện Tiến (21 tuổi) ngụ Phan Thiết, là nhân viên bộ phận kho thuộc Công ty Đ.S. làm việc tại khu vực máy tời điện ở tầng trệt. Do máy tời có lồng sắt vận chuyển hàng không di chuyển nên Tiến đi thang bộ lên tầng 2 khắc phục thì bất ngờ lồng sắt rơi xuống tầng trệt với tốc độ rất nhanh khiến Tiến bất tỉnh. Nạn nhân được mọi người đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cấp cứu, sau đó chuyển đến Bệnh Viện Chợ Rẫy TP.HCM. Đến tối 2-10-2025, anh Tiến xuất viện về nhà và sau đó đến Bệnh viện Đa khoa An Phước (Phan Thiết) tiếp tục điều trị đến ngày 13-10-2025 thì tử vong.

Trước đó, ngày 5-10-2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Viện KSND khu vực 10 khám nghiệm hiện trường đối với vụ việc trên và tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định.

Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 và Nghị định số 39/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều luật của Luật An toàn, vệ sinh lao động. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đề nghị Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng thành lập đoàn điều tra, tiến hành điều tra và kết luận nguyên nhân, lỗi của vụ việc trên theo qui định.

Cùng ngày, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng cũng ra quyết định thành lập Đoàn điều tra tai nạn lao động xảy ra vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 15-1-2026 tại hồ chứa M2 – khu M trong khu vực Chi nhánh công ty TNHH Dalat H…, xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Được biết, vụ tai nạn lao động nói trên khiến ông ông Trần Anh Tuấn (57 tuổi) địa chỉ thường trú: thôn Tu Tra, xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng tử vong.