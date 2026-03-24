Cô giáo ở Huế ‘đánh gãy tay học sinh lớp 4’ là thông tin không đúng sự thật 24/03/2026 20:56

Ngày 24-3, UBND phường Thuận Hóa (TP Huế) có thông tin phản hồi về vụ việc một cô giáo đánh gãy tay học sinh tại Trường Tiểu học Vĩnh Ninh mà các trang mạng xã hội đã đăng tải trước đó.

Trường Tiểu học Vĩnh Ninh, phường Thuận Hóa, TP Huế.

Trước đó, vào ngày 20-3, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin cô giáo ở Trường Tiểu học Vĩnh Ninh đánh gãy tay học sinh.

Ngay khi nhận được thông tin, UBND phường Thuận Hóa đã tổ chức làm việc với lãnh đạo nhà trường và các giáo viên liên quan.

Cô Đào Thị Hồng Hạnh, giáo viên chủ nhiệm lớp 4/2 cho rằng, vào ngày 19-3, để tham gia các hoạt động chào mừng ngày 26-3 của trường, trong đó có hoạt động trưng bày 'Vở sạch chữ đẹp'. Giáo viên chủ nhiệm đã thường xuyên nhắc nhở học sinh hoàn thiện loại vở theo quy định.

Tuy nhiên, một số em vẫn chưa thực hiện (trong đó có em TLAT quên vở nhiều ngày, chưa hoàn thành).

Do mong muốn tiến độ tham gia hoạt động của lớp được đảm bảo, trong lúc nóng vội, không kiềm chế được, cô Hạnh dùng thước khẽ hai cái vào lòng bàn tay và cánh tay của em AT.

Chiều tối ngày 19-3, mẹ của em Anh Thư thông báo cho giáo viên chủ nhiệm về việc em Thư bị đau ở tay. Sau đó gia đình đưa cháu đi kiểm tra ở Bệnh viện Đại học Y - Dược Huế.

Kết quả chụp X-quang ghi nhận "gãy mõm khuỷu xương trụ phải, ít lệch chuyển". Trong khi đó, đơn thuốc thể hiện bệnh nhân bị "chấn thương khuỷu tay phải và cổ tay phải", cho thuốc Hapacol 150mg và mua đai treo tay một tuần.

Sau khi xảy ra sự việc, giáo viên chủ nhiệm đã nghiêm túc rút kinh nghiệm và nhận thức việc sử dụng biện pháp giáo dục đối với học sinh như vậy là sai.

Đồng thời, do không biết xương cánh tay của em T từng bị gãy từ năm 3 tuổi nên giáo viên rất bất ngờ trước kết quả khám bệnh nghiêm trọng như vậy.

Ngay sau khi nhận được thông tin từ phía phụ huynh trong tối ngày 19-3, tập thể lãnh đạo, Ban Giám hiệu trường Tiểu học Vĩnh Ninh đã mời giáo viên chủ nhiệm làm việc để nắm tình hình sự việc.

Sau phiên làm việc với Ban giám hiệu nhà trường, UBND phường cử lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội cùng lãnh đạo nhà trường, giáo viên chủ nhiệm đến nhà em AT để thăm hỏi, động viên và xin lỗi gia đình.

UBND phường khẳng định việc giáo viên dùng thước "khẽ" vào tay học sinh là việc làm sai, dù với bất kỳ lý do gì. Phường yêu cầu nhà trường và giáo viên chủ nhiệm thành khẩn nhận lỗi với gia đình học sinh.

Đến ngày 20-3, do mức độ tổn thương của học sinh vẫn còn nhiều kết quả y tế khác nhau, UBND phường đề nghị nhà trường phối hợp với gia đình cung cấp kết quả y tế chính thức từ Bệnh viện Đại học Y - Dược Huế để làm cơ sở xử lý.

Đến sáng ngày 24-3, Bệnh viện Đại học Y - Dược Huế có Giấy chứng nhận thương tích số 001/26/BVYD ngày 23-3-2026 đối với em TLAT

Kết quả ghi "Tiền sử bệnh: Gãy xương ở khuỷu tay phải lúc 3 tuổi; Chẩn đoán: chấn thương khuỷu tay và cổ tay phải; Phương pháp điều trị: Treo tay 1 tuần, uống thuốc theo đơn". Tình trạng lúc ra viện là trẻ tỉnh táo, huyết động ổn, đã treo tay.

Căn cứ vào kết luận này, UBND phường Thuận Hoá khẳng định thông tin giáo viên dùng thước đánh gãy tay học sinh tại trường Tiểu học Vĩnh Ninh là không đúng sự thật.