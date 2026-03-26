Bảo Tín Minh Châu lên tiếng sau khi tạm ngừng giao dịch nhiều cửa hàng 26/03/2026 08:46

(PLO)- Bảo Tín Minh Châu cho biết, một số cửa hàng tạm dừng giao dịch chiều ngày 25-3 để phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ một số thông tin.

Tối muộn ngày 25-3, Bảo Tín Minh Châu đã thông tin về việc nhiều cửa hàng của công ty này tạm ngừng giao dịch vào buổi chiều cùng ngày.

Cụ thể, theo thông cáo báo chí của Bảo Tín Minh Châu, một số cửa hàng đã tạm dừng giao dịch trong chiều ngày 25-3 để phối hợp với các cơ quan chức năng trong hoạt động xác minh, làm rõ một số thông tin.

Bảo Tín Minh Châu cũng cho biết, từ 12h ngày 26-3, các cửa hàng trong hệ thống này sẽ tiếp tục mở cửa và phục vụ khách hàng giao dịch, đồng thời tiếp tục bảo đảm đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, đối tác và người lao động.

Bảo Tín Minh Châu khẳng định một số cửa hàng tạm dừng giao dịch trong chiều ngày 25-3 để phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ một số thông tin. Ảnh: MINH TRÚC

Bảo Tín Minh Châu khẳng định vẫn luôn coi uy tín với khách hàng là ưu tiên hàng đầu. Cùng với đó, doanh nghiệp này cam kết nhất quán các sản phẩm, đáp ứng đầy đủ và nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về tuổi vàng, khối lượng và chất lượng theo quy định.

''Trong bất kỳ trường hợp nào, khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm về giá trị tài sản đã và đang giao dịch tại Bảo Tín Minh Châu'', thông cáo báo chí của doanh nghiệp này nêu rõ.

Bảo Tín Minh Châu cũng đồng thời lưu ý khách hàng và đối tác tiếp nhận thông tin từ các kênh chính thức của Bảo Tín Minh Châu và thận trọng với các thông tin chưa được kiểm chứng lan truyền trên mạng xã hội.