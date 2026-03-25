Doanh thu năm 2025 gần 28 nghìn tỉ, Bảo tín Mạnh Hải đặt mục tiêu trở thành ‘thương hiệu vàng quốc dân’ 25/03/2026 14:33

(PLO)- Bảo Tín Mạnh Hải vừa công bố chiến lược kinh doanh giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn thành 'thương hiệu vàng quốc dân' với 450 cửa hàng trên cả nước vào năm 2030.

Doanh thu năm 2025 gần 28 nghìn tỉ đồng

Theo Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty CP Vàng bạc Đá quý Mạnh Hải, doanh thu thuần năm 2025 của doanh nghiệp này đạt gần 28 nghìn tỉ đồng, vượt kế hoạch 19,2%. Lợi nhuận sau thuế đạt 774 tỉ đồng, vượt kế hoạch gần 88%. Với mức doanh thu này, Bảo Tín Mạnh Hải hiện nằm trong nhóm doanh nghiệp có doanh thu lớn nhất ngành vàng Việt Nam.

Đáng chú ý, tỷ suất lợi nhuận trên vốn (ROE) đạt hơn 110%, trong khi đó, toàn bộ hoạt động kinh doanh chỉ được vận hành qua 12 cửa hàng tại thời điểm cuối năm 2025. Điều này cho thấy hiệu suất trên mỗi điểm bán ở mức cao.

Về công tác tài chính, vốn điều lệ của công ty đã tăng từ 300 tỉ lên 500 tỉ đồng thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ, hoàn tất phân phối 20 triệu cổ phần cho 5 nhà đầu tư. Cổ tức năm 2024 đã được chi trả bằng tiền mặt với tỷ lệ 7% trên mệnh giá.

Theo Bảo tín Mạnh Hải, năm 2025 đánh dấu bước chuyển đổi quan trọng khi chuyển đổi từ mô hình "quản trị giám sát" đơn thuần sang tư duy "quản trị kiến tạo".

Trong đó HĐQT chủ động dẫn dắt chiến lược phát triển, linh hoạt áp dụng chuẩn mực quản trị tiên tiến và thúc đẩy văn hoá đổi mới sáng tạo toàn bộ tổ chức.

Mục tiêu 450 cửa hàng khắp cả nước vào năm 2030

Hiện, theo Bảo tín Mạnh Hải, HĐQT đã trình ĐHĐCĐ phê duyệt Chiến lược Kinh doanh giai đoạn 2026–2030. Cụ thể, tầm nhìn được xác định là trở thành thương hiệu vàng quốc dân, có quy mô lớn nhất Việt Nam, dẫn dắt thị trường vàng trang sức 24K.

Với mục tiêu chiến lược là trở thành chuỗi bán lẻ vàng 24k lớn nhất Việt Nam, tới năm 2030 sở hữu mạng lưới khoảng 450 cửa hàng phủ khắp cả nước.

Riêng trong năm 2026, công ty lên kế hoạch mở liên tiếp hơn 68 cửa hàng mới, nâng tổng số lên 80 cửa hàng trên khắp cả nước. Bảo tín Mạnh Hải cũng cho biết, mỗi vị trí mở mới được đánh giá dựa trên hệ thống phân tích chiến lược, đảm bảo mỗi quyết định mở cửa hàng đi kèm thời gian hồi vốn nhanh nhất và đạt lợi nhuận bền vững.

HĐQT cũng xác định các nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tập trung vào chiến lược thương hiệu và xác định phân khúc khách hàng trọng tâm; chuẩn hoá điểm bán và nhân rộng chuỗi cửa hàng; tiếp tục kiện toàn bộ máy, nâng cao năng lực quản trị tài chính.

Và chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư trong nước và quốc tế. Chiến lược sản phẩm hướng tới xây dựng hệ sinh thái đáp ứng mọi nhu cầu về vàng của gia đình Việt.

Ngoài ra, doanh nghiệp đã đóng gói quy trình thành hệ thống chuẩn hoá, từ thiết kế cửa hàng, vận hành, đào tạo nhân sự đến quản lý hàng tồn kho. Đặc biệt, doanh nghiệp dự kiến tăng lên gần 10.000 nhân viên vào năm 2030 với mức đãi ngộ cao hơn 20–30% mặt bằng ngành.

Năm 2026, Ngân hàng Thế giới dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng 6,3 - cao nhất khu vực Đông Á và Thái Bình Dương. Còn Quốc hội đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng từ 10% trở lên cho giai đoạn từ năm 2026. Lạm phát toàn cầu dự kiến giảm từ 4,1% (2025) xuống 3,8% (2026) theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế.

Bối cảnh này được xem là cơ hội cho những doanh nghiệp có mạng lưới rộng, năng lực cung ứng lớn và mô hình vận hành chuẩn hoá. Chính vì thế Bảo Tín Mạnh Hải xác nhận, đây là thời điểm triển khai chiến lược mở rộng để trở thành chuỗi bán lẻ vàng trang sức 24K đã được doanh nghiệp chuẩn bị suốt giai đoạn 2021–2025.