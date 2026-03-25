Giá vàng trong nước tăng gần 10 triệu đồng mỗi lượng 25/03/2026 12:07

(PLO)- Chỉ sau hai phiên bật tăng liên tiếp, giá vàng trong nước đã cộng thêm khoảng 10 triệu đồng mỗi lượng, chủ yếu nhờ đà phục hồi của thị trường vàng quốc tế.

Sau chuỗi phiên giảm mạnh, thị trường vàng trong nước đang phục hồi rõ nét khi giá bật tăng nhanh hơn thế giới. Diễn biến này không chỉ giúp thu hẹp khoảng cách chênh lệch mà còn phản ánh lực cầu vẫn duy trì, đặc biệt trong bối cảnh rủi ro vĩ mô và xu hướng tích trữ vàng toàn cầu chưa hạ nhiệt.

Giá vàng nội địa tăng nhanh

Ngày 25-3, giá vàng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 172-175 triệu đồng/lượng, cao hơn 4,8 triệu đồng ở cả hai chiều so với chốt phiên hôm qua. Biên độ tăng này cũng được áp dụng với cả vàng nhẫn trơn, neo giá mua bán hiện ở mức 171,8 – 174,8 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, tại công ty Sacombank-SBJ cộng thêm 4 triệu đồng/lượng đối với vàng nhẫn 9999, đẩy giá mua – bán lên mức 163,9 – 166,8 triệu đồng/lượng.

Như vậy chỉ trong hai phiên đi lên gần đây, mỗi lượng vàng trong nước đã tăng thêm khoảng 9 triệu đồng mỗi lượng.

Đà đi lên này chủ yếu được hỗ trợ bởi sự phục hồi của giá vàng thế giới. Hiện giá kim loại quý màu vàng giao ngay đang giao dịch quanh ngưỡng 4.570 USD/ounce, tăng thêm 96 USD/ounce so với chốt phiên gần nhất. Quy đổi theo tỉ giá tại các ngân hàng thương mại, giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 145,2 triệu đồng, chưa bao gồm thuế phí. Với mức giá này, giá vàng “ngoại” đang thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 29,7 triệu đồng/lượng.

Lực mua ngân hàng trung ương củng cố triển vọng dài hạn

Trong bối cảnh bất định gia tăng, vàng tiếp tục được nhìn nhận như “mảnh ghép còn thiếu” trong danh mục đầu tư toàn cầu.

Dù giá vàng tăng mạnh, nhưng nhà đầu tư mua từ vùng 191 triệu đồng/lượng, hiện vẫn lỗ 15-16 triệu đồng. Ảnh: T.L

Theo Jonathan Steinberg, Tổng giám đốc WisdomTree – đơn vị đang quản lý khoảng 27 tỉ USD tài sản liên quan đến vàng, dư địa tăng giá của kim loại quý này vẫn rất lớn, thậm chí có thể vượt mốc 5.000 USD/ounce trong thời gian tới. Trong khi đó, vàng hiện vẫn đang bị nhà đầu tư nắm giữ ở mức thấp đáng kể so với tiềm năng. Vàng từ lâu được xem là kênh trú ẩn giá trị an toàn, mang tính phòng thủ cao, thường phát huy hiệu quả trong môi trường lạm phát, đồng thời đóng vai trò “lá chắn” trước các cú sốc địa chính trị.

Ông Jonathan Steinberg cho rằng động lực cốt lõi chi phối xu hướng tăng của vàng trong những năm gần đây xuất phát từ quá trình các ngân hàng trung ương toàn cầu chủ động đa dạng hóa dự trữ ngoại hối, giảm dần sự phụ thuộc vào đồng USD.

Đáng chú ý, lực mua từ khối này không những không suy giảm mà còn gia tăng mạnh, thậm chí vượt quy mô của dòng vốn từ nhà đầu tư cá nhân. Trong bối cảnh đó, quy luật thị trường vận hành khá rõ ràng, khi nhu cầu tích trữ gia tăng trong khi nguồn cung hữu hạn, mặt bằng giá vàng tất yếu sẽ được đẩy lên.

Ở góc nhìn dài hạn, những nền tảng cốt lõi của vàng với tư cách tài sản tích trữ giá trị hàng thế kỷ gần như không thay đổi và chính điều đó tạo nên sức hấp dẫn bền vững.

Ở góc nhìn phân bổ tài sản, ông đề xuất quay về phương pháp “kinh điển” theo triết lý của Jack Bogle – nhà sáng lập Vanguard Group và là cha đẻ của đầu tư chỉ số, đó là xây dựng danh mục bằng cách nắm giữ các tài sản thanh khoản theo đúng tỉ trọng vốn hóa thị trường. Theo phương pháp này, vàng có thể chiếm khoảng 12% trong danh mục, cao hơn đáng kể so với mức phân bổ phổ biến hiện nay.

Ông Shaokai Fan, Giám đốc Ngân hàng T.Ư Toàn cầu tại Hội đồng Vàng thế giới cho biết: Một xu hướng đáng chú ý thời gian gần đây là sự xuất hiện của các “người mua mới” như Guatemala, Indonesia, Malaysia, những quốc gia lần đầu tham gia, hoặc quay lại thị trường sau thời gian dài gián đoạn. Điều này phản ánh sự dịch chuyển mang tính cấu trúc trong chiến lược dự trữ ngoại hối, khi vàng ngày càng được coi là tài sản phòng thủ trọng yếu. “Xu hướng này nhiều khả năng sẽ còn kéo dài trong năm 2026”, ông nhận định.

Không chỉ đa dạng hóa dự trữ, một số ngân hàng trung ương còn chủ động mua vàng từ các nhà sản xuất nội địa nhằm hỗ trợ ngành khai khoáng và kiểm soát dòng chảy kim loại quý, tránh rơi vào các kênh phi chính thức.

Dù vậy, thị trường vàng gần đây chứng kiến nhịp điều chỉnh mạnh, với mức giảm hơn 1.000 USD/ounce trong tháng, lùi về quanh 4.340 USD/ounce.

Lịch sử cho thấy các ngân hàng trung ương thường tận dụng những nhịp điều chỉnh để gia tăng tích trữ, song hiện còn quá sớm để khẳng định kịch bản này sẽ lặp lại trong đợt giảm giá gần nhất. Một yếu tố cần lưu ý là mặt bằng giá cao có thể khiến nhu cầu mua mới chững lại, đồng thời làm gia tăng tỉ trọng vàng trong tổng dự trữ hiện hữu.