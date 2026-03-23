Giá vàng 'rơi' gần 30 triệu đồng, nhà đầu tư đu đỉnh lỗ nặng 23/03/2026 15:20

(PLO)- Tính từ đầu tháng 3, thời điểm giá vàng đạt mốc cao kỷ lục đến nay đã "bay" gần 30 triệu đồng mỗi lượng.

Đầu giờ chiều nay, 23-3, thị trường vàng trong nước chứng kiến cú giảm sâu nhất kể từ cuối tháng 1, kéo giá lao dốc cả chục triệu đồng mỗi lượng chỉ trong vài giờ giao dịch.

Cụ thể, Công ty SJC giảm tới 9 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước, đưa giá vàng miếng về mức 159 – 162 triệu đồng/lượng, thấp nhất kể từ giữa tháng 1.

Vàng nhẫn 9999 còn giảm mạnh hơn, mất tới 10,5 triệu đồng/lượng, tương đương 6,15% – 6,26%, xuống còn 157,2 – 160,2 triệu đồng/lượng – mức giảm hiếm thấy trên thị trường.

Tại Công ty vàng bạc đá quý Phú Quý, vàng nhẫn trơn 9999 giảm 9 triệu đồng/lượng, giao dịch quanh 159 – 162 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước hiện đang đắt hơn thế giới khoảng 30 triệu đồng/lượng. Ảnh: T.L

Trong khi đó, Sacombank-SBJ niêm yết vàng nhẫn ở mức 151,2 – 154,2 triệu đồng/lượng, giảm 8,6 triệu đồng/lượng chỉ trong một buổi sáng.

Tính chung hai phiên gần nhất, mỗi lượng vàng miếng SJC đã “bốc hơi” hơn 14 triệu đồng, còn vàng nhẫn giảm khoảng 16 triệu đồng, tùy doanh nghiệp, mức điều chỉnh mạnh khiến nhiều nhà đầu tư mua đuổi ở vùng đỉnh chịu thua lỗ lớn.

Từ đỉnh 191 triệu đồng/lượng, giá vàng đã “bốc hơi” khoảng 29 triệu đồng, tương đương mức giảm hơn 15% chỉ trong chưa đầy 3 tuần. Mức giảm quá lớn khiến những nhà đầu tư mua ở vùng đỉnh nhanh chóng rơi vào trạng thái thua lỗ lớn.

Đà lao dốc của vàng trong nước chủ yếu đến từ thị trường quốc tế. Giá vàng thế giới hiện chỉ còn khoảng 4.157 USD/ounce, giảm tới 330 USD/ounce so với đầu phiên.

Quy đổi theo tỉ giá ngân hàng, vàng thế giới tương đương khoảng 131,2 triệu đồng/lượng (chưa gồm thuế, phí), thấp hơn vàng miếng SJC hơn 30 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn gần 29 triệu đồng/lượng. Khoảng cách này tiếp tục nới rộng, phản ánh rủi ro lớn khi giá trong nước biến động nhanh hơn thế giới.