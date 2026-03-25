3 cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu tạm ngừng giao dịch trong chiều 25-3 25/03/2026 17:42

Theo ghi nhận của PV, vào lúc 15 giờ ngày 25-3, cửa hàng vàng bạc, đá quý của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu tại số 15 phố Trần Nhân Tông (TP Hà Nội) đã tạm ngừng giao dịch.

Tại đây, cửa cuốn được kéo xuống. Có một số cán bộ công an liên tục ra vào bên trong khiến người dân xung quanh chú ý.

Cửa hàng Bảo tín Minh Châu tại số 29 Trần Nhân Tông (Hà Nội) đóng cửa, tạm ngừng giao dịch. Ảnh: Đ.L

Cùng thời điểm trên, cửa hàng Bảo Tín Minh Châu tại số 139 phố Cầu Giấy cũng đóng cửa và có sự xuất hiện của một số cán bộ công an.

Cửa hàng Bảo Tín Minh Châu cơ sở 139 Cầu Giấy cũng đóng cửa, xuất hiện cán bộ công an. Ảnh: MINH TRÚC

Các cơ sở của Bảo tín Minh Châu đồng loạt đóng cửa, tạm ngưng giao dịch.

Theo một người dân tại tòa nhà CTM 139 Cầu Giấy, cửa hàng này dừng giao dịch từ đầu giờ chiều nay, 25-3. Nhiều cán bộ công an cũng có mặt tại cơ sở ngay sau đó.

Chiều 25-3, trao đổi với PLO, đại diện truyền thông của Bảo tín Minh Châu cho biết, các cơ sở của Bảo tín Minh Châu đóng cửa để kiểm tra hành chính; sau khi có thông tin chính thức, doanh nghiệp sẽ thông tin sau.

Đến khoảng 17h30, các cán bộ công an đã vận chuyển nhiều thùng carton từ cơ sở Bảo tín Minh Châu tại số 15 Trần Nhân Tông (Hà Nội) lên xe và di chuyển.

Bảo Tín Minh Châu là một trong những thương hiệu kinh doanh vàng lâu đời và lớn ở miền Bắc. Sáng 25-3, giá vàng nhẫn tròn trơn tại đây được niêm yết ở mức 172,5 - 175,5 triệu đồng/lượng.

Từ cuối tháng 1 đến nay, người dân thường xuyên xếp hàng từ sớm để mua vàng tại các cửa hàng của hệ thống này. Nhiều thời điểm, đơn vị phải phát số thứ tự, giới hạn mỗi khách chỉ được mua 1-2 lượng hoặc hẹn ngày giao.