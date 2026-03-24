Giá vàng phục hồi sau cú giảm sâu, vàng trong nước vẫn cao hơn thế giới 30 triệu 24/03/2026 10:52

(PLO)- Giá vàng trong nước phục hồi sau phiên lao dốc trong khi vàng thế giới trải qua biên độ biến động mạnh.

Sáng 24-3, giá vàng miếng trong nước quay đầu đi lên với mức bán ra phổ biến đạt 167,9 triệu đồng/lượng, tăng 1,9 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua. Các thương hiệu lớn như SJC, Phú Quý, DOJI, Phú Nhuận đồng loạt niêm yết vàng miếng ở mức 164,9 – 167,9 triệu đồng/lượng.

Sau phiên giảm mạnh nhất trong hai tháng, giá vàng trong nước phục hồi nhẹ nhưng vẫn chưa bù đắp được phần lớn tổn thất từ các phiên trước. Trong phiên giao dịch hôm qua, giá vàng miếng có lúc rơi xuống 162 triệu đồng/lượng, giảm tới 9 triệu đồng so với mức cao trước đó trước khi hồi về 166 triệu đồng/lượng vào cuối ngày.

Giá vàng trong nước đắt hơn thế giới trên 30 triệu đồng mỗi lượng. Ảnh: T.L

Ở thị trường vàng nhẫn 9999, SJC điều chỉnh tăng 1,9 triệu đồng/lượng, lên 164,7 – 167,7 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Công ty Mi Hồng giữ nguyên giá bán 167,9 triệu đồng/lượng nhưng giảm 400.000 đồng/lượng ở chiều mua, xuống 165 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hiện ở mức 4.352 USD/ounce, giảm 56 USD so với chốt phiên gần nhất, nhưng vẫn cao hơn 250 USD so với đáy trong phiên hôm qua. Quy đổi theo tỉ giá ngân hàng, vàng thế giới tương đương khoảng 138,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn 30 triệu đồng so với giá vàng trong nước.

Đáng chú ý, chênh lệch giữa vàng miếng SJC và giá vàng thế giới trên thị trường tự do đang lên trên 32 triệu đồng/lượng, khi giá mua bán dao động quanh 168 – 171 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới trải qua phiên “rung lắc cực độ” trong ngày hôm qua khi thị trường toàn cầu đồng loạt phản ứng trước những cú sốc địa chính trị và biến động vĩ mô. Ngay đầu phiên, kim loại quý lao dốc về quanh 4.100 USD/ounce, chạm đáy 4.098,60 USD/ounce, ghi nhận mức giảm theo tuần mạnh nhất trong hơn 40 năm.

Tuy nhiên, đà bán tháo nhanh chóng đảo chiều sau thông tin Tổng thống Donald Trump tuyên bố tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào Iran trong 5 ngày, kéo giá vàng bật tăng hình chữ V lên vùng 4.450 USD/ounce.

Tuy nhiên, một số chuyên gia kinh tế cho rằng nhịp phục hồi này nhiều khả năng chỉ mang tính kỹ thuật. Nguyên nhân cốt lõi không nằm ở yếu tố chiến sự mà xuất phát từ những rạn nứt sâu trong thị trường tín dụng tư nhân quy mô 2.000 tỉ USD, kết hợp với cú sốc lợi suất trên thị trường trái phiếu.

Không chỉ vàng, bạc còn chịu áp lực điều chỉnh mạnh hơn khi giảm gần 20% từ đỉnh tháng 3, kéo giá về quanh 60,89 USD/ounce.

Dù thận trọng trong ngắn hạn nhưng nhiều chuyên gia vẫn giữ quan điểm tích cực về xu hướng giá vàng dài hạn. Nhiều khả năng vàng có thể lùi về vùng 3.500 USD/ounce trước khi kích hoạt một chu kỳ tăng mạnh tương tự giai đoạn hậu khủng hoảng thanh khoản 2020.

Khi quá trình "rũ bỏ" hoàn tất, vàng có thể nhanh chóng quay lại 5.000 USD chỉ trong 3–6 tháng, xa hơn là mục tiêu 10.000 USD khi dòng tiền tìm kiếm nơi trú ẩn giá trị quay trở lại.