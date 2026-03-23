Chênh lệch giá vàng nội – ngoại tiếp tục phình to, lên gần 30 triệu 23/03/2026 10:24

(PLO)- Giá vàng trong nước tiếp tục đi xuống theo xu hướng thế giới nhưng mức giảm giữa hai thị trường không tương xứng đã đẩy mức chênh lệch lên mức cao kỷ lục.

Ngày 23-3, thị trường vàng trong nước tiếp tục trượt sâu trong bối cảnh giá vàng thế giới chưa dừng đà giảm và chỉ số USD vẫn neo quanh mốc 100 điểm, tạo áp lực kép lên kim loại quý.

Vàng trong nước giảm mạnh

Ngay khi mở cửa phiên sáng, Công ty SJC đã điều chỉnh giảm mạnh thêm 2 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước. Theo đó, vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 166 – 169 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn 9999 lùi về 165,7 – 168,7 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Công ty vàng bạc đá quý Sacombank-SBJ gây bất ngờ khi mạnh tay hạ tới 5,9 triệu đồng/lượng với vàng miếng SJC và 6,1 triệu đồng/lượng đối với vàng nhẫn 24K. Hiện giá vàng miếng tại doanh nghiệp này ở mức 166 – 169 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn chỉ còn 159,9 – 162,8 triệu đồng/lượng.

Cùng xu hướng, song Công ty vàng bạc đá quý Mi Hồng chỉ giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều mua và giảm 700.000 đồng/lượng ở chiều bán so với chiều qua, đưa giá vàng miếng SJC và nhẫn trơn về 166,5 – 169,5 triệu đồng/lượng.

Diễn biến này cho thấy mặt bằng giá vàng miếng SJC giữa các doanh nghiệp đang xích lại gần nhau, trong khi phân khúc vàng nhẫn lại xuất hiện độ vênh lớn, có nơi chênh tới gần 7 triệu đồng/lượng.

So với vùng đỉnh 191 triệu đồng/lượng, mỗi lượng vàng trong nước hiện đã “bốc hơi” khoảng 22 triệu đồng, mức điều chỉnh sâu hiếm thấy trong thời gian ngắn.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng ghi nhận chuỗi giảm 9 phiên liên tiếp, dài nhất kể từ tháng 9-2023, với mức giảm theo tuần lên tới 8%, mạnh nhất trong vòng sáu năm. Hiện kim loại quý giao dịch quanh ngưỡng 4.410 USD/ounce, thấp hơn 79 USD/ounce so với cuối tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 140 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí).

Đáng lưu ý, đà giảm không đồng pha giữa hai thị trường đã đẩy mức chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới lên tới khoảng 29,5 triệu đồng/lượng, phản ánh rõ nét sự khan hiếm vàng tại thị trường nội địa.

Giá vàng trong nước “bốc hơi” hàng chục triệu đồng so với đỉnh. Ảnh: T.L

Vàng: Từ tài sản trú ẩn đến tài sản số hóa

Với giới đầu cơ, những cú điều chỉnh kiểu này thường làm xói mòn niềm tin, kích hoạt phản ứng bán tháo mang tính dây chuyền. Sau chuỗi ngày giảm kéo dài, câu hỏi được các nhà đầu tư quan tâm nhất lúc này là điều gì thực sự khiến giá vàng đảo chiều?

Thực tế, các chuyên gia kinh tế cho biết động lực vĩ mô từng đưa vàng lên đỉnh lịch sử hồi đầu năm vẫn chưa hề suy chuyển. Nợ công toàn cầu tiếp tục phình to, tăng trưởng kinh tế phân hóa và mong manh trong khi rủi ro địa chính trị vẫn âm ỉ. Nói cách khác, bệ đỡ cho xu hướng tăng dài hạn của vàng vẫn còn nguyên, thậm chí có dấu hiệu củng cố.

Tuy nhiên, thay vì chỉ nhìn vào giá, một chuyển động mang tính cấu trúc đang dần lộ diện, đó là tương lai của vàng có thể sẽ được định hình lại.

Mới đây, Hội đồng Vàng Thế giới đã công bố sáng kiến xây dựng hạ tầng chung nhằm kết nối thị trường vàng vốn phân mảnh, đồng thời tích hợp vàng vật chất vào hệ sinh thái tài chính số. Đây có thể là thông tin mang ý nghĩa bước ngoặt về dài hạn.

Trọng tâm của xu hướng này là sự trỗi dậy của vàng mã hóa – tức là các tài sản kỹ thuật số được bảo đảm bằng vàng vật chất, vận hành tương tự tiền điện tử mã hóa (stablecoin). Công cụ này giúp nhà đầu tư tiếp cận vàng linh hoạt hơn, giảm đáng kể các rào cản truyền thống.

Dữ liệu cho thấy đà tăng trưởng rất đáng chú ý là vốn hóa thị trường vàng mã hóa đã tăng tới 177% trong năm 2025, từ khoảng 1,6 tỉ USD lên 4,4 tỉ USD. Dù quy mô còn khiêm tốn so với thị trường vàng toàn cầu, nhưng chính tốc độ mở rộng mới là tín hiệu đáng quan tâm.

Điểm hấp dẫn cốt lõi nằm ở khả năng mở rộng khả năng tiếp cận quyền sở hữu vàng. Nếu trước đây việc nắm giữ vàng vật chất đòi hỏi số vốn lớn, thì nay nhà đầu tư có thể tham gia với những khoản nhỏ, chỉ vài chục đến vài trăm USD mà vẫn tiếp cận được giá trị của một tài sản hữu hình.

Trong bối cảnh tài chính số ngày càng chi phối, sự thay đổi này không chỉ mang tính cải tiến, mà có thể là bước chuyển mang tính cách mạng.

Nỗ lực chuẩn hóa hạ tầng của Hội đồng Vàng Thế giới cũng là lời thừa nhận rõ ràng tương lai của vàng sẽ khác. Vàng vật chất không biến mất nhưng cách con người sở hữu, giao dịch và tích hợp nó vào hệ thống tài chính đang tái định hình.

Vì vậy, dù những nhịp điều chỉnh ngắn hạn có thể thử thách sự kiên nhẫn, câu chuyện cốt lõi của vàng không hề suy yếu mà đang bước vào một chu kỳ thích ứng mới.

Vàng không chỉ là “hầm trú ẩn” truyền thống mà đang tiến hóa để phù hợp với kỷ nguyên tài chính số. Về dài hạn, đó mới là biến số đáng giá hơn bất kỳ cú giảm giá nhất thời nào.