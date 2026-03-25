Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các trường rà soát nhu cầu vị trí việc làm 25/03/2026 11:27

(PLO)- Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các trường xác định nhu cầu tuyển dụng dựa trên số biên chế được giao và số nhân viên hiện có tại từng đơn vị.

Sáng 25-3, Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa có văn bản yêu cầu các trường THPT, THCS&THPT công lập trên địa bàn khẩn trương rà soát, xác định nhu cầu vị trí việc làm để xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhân viên năm 2026.

Theo đó, Sở GD&ĐT yêu cầu các trường xác định nhu cầu tuyển dụng phải dựa trên số biên chế được giao và số lượng nhân viên hiện có tại từng đơn vị, nhằm bảo đảm bố trí đủ nhân lực phục vụ hoạt động giáo dục trong năm học tới.

Dự kiến các vị trí tuyển dụng được chia thành 2 nhóm: Nhóm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành gồm nhân viên thiết bị - thí nghiệm, giáo vụ và tư vấn học sinh hạng III; nhóm vị trí chuyên môn dùng chung gồm thư viện viên hạng IV, văn thư, trung cấp và kế toán viên trung cấp hạng IV.

Ảnh minh họa: ĐẶNG TRUNG

Vị trí nhân viên y tế học đường chưa được đưa vào kế hoạch tuyển dụng đợt này. Sở GD&ĐT cho biết việc tuyển dụng vị trí này sẽ được xem xét sau khi các quy định liên quan được rà soát, điều chỉnh, bổ sung.

Sở GD&ĐT Thanh Hóa yêu cầu người đứng đầu các trường chịu trách nhiệm trong việc rà soát, đăng ký nhu cầu tuyển dụng, đồng thời thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ theo quy định.

Hiện Thanh Hóa có 88 trường THPT và THCS-THPT công lập. Tổng số nhân viên gần 300 người ở nhiều vị trí khác nhau. Trong đó mới có 96 nhân viên được tuyển dụng; số còn lại chủ yếu làm việc theo hợp đồng với trường.

Qua rà soát, có những người đã làm việc tại trường tới 20 năm nhưng chưa được tuyển dụng chính thức, dẫn đến các chế độ lương, phụ cấp và quyền lợi chưa được đảm bảo.

Ảnh minh họa: ĐẶNG TRUNG

Đáng chú ý, trong số 88 trường, Trường THPT chuyên Lam Sơn được giao chỉ tiêu 13 nhân viên nhưng hiện mới có 2 người được tuyển dụng.

Sở GD&ĐT Thanh Hóa yêu cầu hiệu trưởng các trường căn cứ tình hình thực tế, chủ động rà soát đội ngũ hiện có, xác định rõ nhu cầu tuyển dụng theo từng vị trí việc làm, bảo đảm không vượt quá chỉ tiêu được giao; đồng thời lập đề nghị tuyển dụng để Sở GD&ĐT tổng hợp, xây dựng kế hoạch trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét.