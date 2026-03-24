Thanh Hoá ưu tiên kêu gọi đầu tư 173 dự án với nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn 24/03/2026 14:11

(PLO)- Các doanh nghiệp đến Thanh Hóa đầu tư trong giai đoạn 2026-2030, sẽ được hưởng nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn lâu dài về đất đai, thuế, tài chính…

Ngày 24-3, UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, tỉnh này đã ban hành chính sách ưu đãi đầu tư trong giai đoạn 2026-2030. Ở giai đoạn này, Thanh Hóa sẽ ưu tiên kêu gọi đầu tư 173 dự án, với tổng vốn dự kiến lên tới 570.000 tỉ đồng, tương đương khoảng 24 tỉ USD.

Thanh Hóa sẽ áp dụng cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo nguyên tắc nhà đầu tư được hưởng mức ưu đãi cao nhất về quyền lợi, đặc biệt đối với các dự án lớn tạo bước đột phá trong phát triển KT-XH của địa phương.

Nhà đầu tư được lợi gì khi tham gia đầu tư 173 dự án?

Theo đó, chính sách ưu đãi đầu tư của Thanh Hóa ở giai đoạn 2026-2030 nhấn mạnh, ở nhóm lĩnh vực cụ thể mà nhà đầu tư quan tâm sẽ thấy rõ những ưu đãi vượt trội của Thanh Hóa khi quyết định đầu tư.

Đối với các dự án, cụm công nghiệp khi DN triển khai tại các vùng đặc biệt khó khăn có thể được miễn tiền thuê đất trong toàn bộ thời gian thuê để đầu tư.

Các DN khi đến đầu tư ở những vùng đặc biệt khó sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi về đất, tài chính, thuế. Trong ảnh là trung tâm xã Trung Lý (huyện Mường Lát cũ), Thanh Hóa.

Các dự án không nằm ở địa bàn, vùng đặc biệt khó khăn được miễn tiền thuê đất trong giai đoạn xây dựng với thời gian tối đa 3 năm và những năm sau đó, nhà đầu tư tiếp tục được miễn từ 3 đến 15 năm, thậm chí 11–15 năm với các dự án ưu tiên.

Ngoài ra, với các lĩnh vực như hạ tầng giao thông, nhà ở xã hội, công trình cấp nước, xử lý môi trường cũng được miễn tiền thuê đất toàn phần.

Đặc biệt, đối với lĩnh vực thuế thu nhập DN, Thanh Hóa ưu đãi với thuế suất ưu đãi từ 10% đến 17% trong thời gian 10–15 năm, thậm chí áp dụng suốt vòng đời dự án đối với một số ngành đặc biệt. Ngoài ra, DN còn được miễn thuế tối đa 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong tối đa 9 năm tiếp theo, giúp gia tăng dòng tiền tích lũy và rút ngắn thời gian hoàn vốn.

Trong lĩnh vực hoạt động xuất nhập khẩu sẽ được Thanh Hóa hỗ trợ mạnh mẽ ở giai đoạn đầu tư và sản xuất, nhà đầu tư được miễn thuế nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định, phương tiện chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ.

Cùng với đó, nguyên liệu, vật tư trong nước chưa sản xuất được cũng được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn tối đa 5 năm, đặc biệt có ý nghĩa với các ngành công nghệ cao, sản xuất quy mô lớn và xuất khẩu.

Một góc trung tâm tỉnh Thanh Hóa nhìn từ trên cao. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Đặc biệt, đối với các dự án tại Khu kinh tế Nghi Sơn, mức ưu đãi còn vượt trội hơn khi nhà đầu tư có thể được miễn tiền thuê đất tới 19 năm hoặc toàn bộ vòng đời dự án, áp dụng thuế suất 10% trong 15 năm, cùng cơ chế miễn 4 năm, giảm 50% trong 9 năm tiếp theo. Đây là nền tảng ưu đãi dài hạn, ổn định, đặc biệt phù hợp với các dự án quy mô lớn, công nghệ cao và công nghiệp nặng.

“Chia sẻ rủi ro”, ưu đãi sâu với các dự án nông nghiệp, CCN, logistics và vận tải

Ở lĩnh vực nông nghiệp, Thanh Hóa áp dụng cơ chế ưu đãi sâu và ổn định với các dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi được miễn toàn bộ tiền thuê đất, thuê mặt nước, dự án ưu đãi được miễn 15 năm và giảm 50% trong 7 năm tiếp theo.

Đối với các dự án, Thanh Hóa khuyến khích đầu tư được miễn 11 năm và giảm 50% trong 5 năm tiếp theo. Ngoài ra, DN còn được miễn tiền thuê đất cho khu nhà ở công nhân, nhà xưởng, hạ tầng phục vụ sản xuất, tạo điều kiện phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp công nghệ bền vững, giải quyết việc làm…

Thanh Hóa là tỉnh với nhiều lợi về thế mạng lưới giao thông đi trước một bước gồm cảng biển, hàng không, cao tốc Bắc - Nam cùng nhiều tuyến đường được mở rộng, nâng cấp trong thời gian qua.

Một trong những chính sách đáng chú ý của Thanh Hóa, chính là ở lĩnh vực công nghiệp và hạ tầng, chính sách của tỉnh thể hiện rõ tính “chia sẻ rủi ro” với nhà đầu tư.

Theo đó, các dự án hạ tầng cụm công nghiệp (CCN) tại khu vực miền núi được hỗ trợ lên tới 1 tỷ và 1,5 tỷ đồng/ha, tối đa 20 tỷ đồng/dự án.

Các dự án sản xuất công nghiệp tại vùng khó khăn tiếp tục được hỗ trợ chi phí đầu tư theo diện tích, góp phần giảm đáng kể áp lực vốn ban đầu và thúc đẩy mở rộng sản xuất.

Cảng nước sâu Nghi Sơn, Thanh Hóa.

Trong lĩnh vực logistics và vận tải, Thanh Hóa tạo lợi thế cạnh tranh hiếm có thông qua chính sách hỗ trợ trực tiếp. Theo đó, các hãng tàu mở tuyến container quốc tế qua Cảng Nghi Sơn được hỗ trợ 500 triệu đồng/chuyến, tuyến nội địa 300 triệu đồng/chuyến. Đồng thời, doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa qua cảng được hỗ trợ từ 700.000 đến 3 triệu đồng/container, giúp giảm chi phí logistics.

Lần đầu tiên Thanh Hóa kêu gọi đầu tư lên đến 24 tỉ USD

Theo UBND tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh Thanh Hóa ưu tiên kêu gọi đầu tư 173 dự án, với tổng vốn dự kiến lên tới 570.000 tỉ đồng tương đương 24 tỉ USD thuộc nhóm 6 lĩnh vực chính.

Toàn cảnh trung tâm tỉnh Thanh Hóa nhìn từ trên cao.

Trong đó, tại lĩnh vực công nghiệp, chế biến chế tạo, có 23 dự án thứ cấp ưu tiên đầu tư tại các khu, cụm công nghiệp với tổng vốn đầu tư hơn 37.000 tỉ đồng.

Hạ tầng kỹ thuật, đô thị có gồm 52 dự án với tổng mức đầu tư hơn 303.000 tỉ đồng, đáng chú ý với hai dự án đô thị quy mô lớn là Khu đô thị Đông Nam phường Quảng Phú với khoảng 120.000 tỉ đồng và Khu dân cư, tái định cư phường Nguyệt Viên 50.000 tỉ đồng.

Sầm Sơn, Thanh Hóa những năm gần đây đã thu hút nhiều tập đoàn đến đầu tư làm ăn lâu dài.

Du lịch, dịch vụ Thanh Hóa có 7 dự án khu sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, tổng vốn đầu tư hơn 71.000 tỉ đồng, trong đó, có 2 dự án có quy mô lớn là Khu sinh thái hồ Yên Mỹ 32.000 tỉ đồng và Khu sinh thái công viên chuyên đề 16.000 tỉ đồng.

Đối với lĩnh vực năng lượng, môi trường có 32 dự án với tổng vốn hơn 140.000 tỉ đồng, nổi bật là Nhiệt điện LNG Nghi Sơn 58.000 tỉ đồng, Kho LNG Nghi Sơn 15.000 tỉ đồng và các dự án hóa chất hợp tác với Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, như sản xuất Axit Sulfuric 83.000 tỉ đồng.

Khu sinh thái hồ Yên Mỹ dự kiến được đầu tư lên đến 32.000 tỉ đồng.

Với chính sách ưu đãi theo từng lĩnh vực, cho thấy Thanh Hóa đã đáp ứng nhu cầu thực tế, cũng như mở ra cơ hội cho nhà đầu tư bằng sự kết hợp giữa ưu đãi tài chính, hỗ trợ hạ tầng và cam kết đồng hành với các DN đầu tư làm ăn lâu dài tại địa phương này.

Theo dự kiến, Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 được tổ chức tại Sầm Sơn vào ngày 29-3, với quy mô cấp tỉnh, dự kiến thu hút khoảng 800 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự.