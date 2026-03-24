Bộ Công an khen Công an Thanh Hóa vì triệt phá đường dây lừa đảo ‘Hoàng Minh Đường’ 24/03/2026 10:38

(PLO)- Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng có thư khen Công an tỉnh Thanh Hóa về thành tích triệt phá đường dây núp bóng phòng chẩn trị y học cổ truyền để lừa đảo chiếm đoạt hơn 227 tỉ đồng của hàng chục nghìn người dân.

Ngày 23-3, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có thư khen gửi Công an tỉnh Thanh Hóa biểu dương thành tích triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn. Đường dây này hoạt động dưới danh nghĩa “bài thuốc gia truyền 3 đời” của phòng chẩn trị y học cổ truyền “Hoàng Minh Đường”.

Chiến công xuất sắc của Công an tỉnh Thanh Hóa

Theo Bộ Công an, thời gian qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh làm rõ đường dây tội phạm núp bóng doanh nghiệp. Nhóm này lợi dụng hoạt động hành nghề y dược để trục lợi. Cơ quan công an đã khởi tố, bắt giữ 12 đối tượng liên quan.

Kết quả điều tra bước đầu xác định các đối tượng thành lập công ty, tuyển dụng nhân sự và xây dựng kịch bản hoạt động khép kín. Quy trình từ quảng cáo, tư vấn, “thăm khám” đến bán các sản phẩm thuốc y học cổ truyền chưa được cấp phép. Với thủ đoạn tinh vi, nhóm này đã chiếm đoạt hơn 227 tỉ đồng của hàng chục nghìn người dân trên cả nước.

Hoàng Văn Toàn cầm đầu đường dây lừa đảo thu lời bất chính khoảng 227 tỉ đồng. Ảnh: CT

Thư khen nhấn mạnh đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí về nghiệp vụ của lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa. Trong đó có các đơn vị như An ninh chính trị nội bộ, Tham mưu, An ninh điều tra.

Việc triệt xóa đường dây được thực hiện trong quá trình triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW. Hoạt động này gắn với cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán.

Kết quả vụ án không chỉ góp phần bảo vệ sức khỏe, tài sản của người dân mà còn có ý nghĩa răn đe, phòng ngừa tội phạm, củng cố niềm tin của Nhân dân.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng ghi nhận thành tích và yêu cầu Công an tỉnh Thanh Hóa khẩn trương củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng. Đồng thời, công an cần đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo người dân cảnh giác, tiêu hủy các sản phẩm thuốc không rõ nguồn gốc từ đường dây này.

Trước đó, ngày 12-3, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin đã triệt xoá đường dây lừa đảo Hoàng Minh Đường, bắt giữ 12 đối tượng.

"Phù phép" cỏ khô thành bài thuốc gia truyền 3 đời

Thủ đoạn của các đối tượng là thông qua các mạng xã hội để tăng doanh thu. Toàn câu kết với Lê Đình Tiến để chạy quảng cáo, truyền thông cho bài thuốc “Thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường”. Để sản xuất loại thảo dược này, các đối tượng tự liên hệ với người dân thu mua các loại thân, lá, vỏ cây, cỏ theo nhu cầu.

Biển hiệu của phòng chẩn trị y học cổ truyền Hoàng Minh Đường cùng nhiều đối tượng khác liên quan bị bắt giữ. Ảnh: ĐH

Ngoài việc bào chế thuốc rởm, Hoàng Văn Toàn và Lê Đình Tiến (SN 1996) cùng các đối tượng cầm đầu còn sử dụng công cụ quảng cáo hiện đại. Nhóm này biến một cơ sở sản xuất thủ công trái phép thành “tập đoàn y dược” uy tín trong mắt người nhẹ dạ.

Tại trụ sở Công ty TNHH Hoàng Minh Đường, đội ngũ nhân viên tư vấn được đào tạo theo kịch bản tâm lý chiến. Họ mạo danh "bác sĩ", "lương y", cam kết "chữa khỏi 100%", "điều trị tận gốc" để lừa khách hàng.

Hoàng Văn Toàn thừa nhận bài thuốc không có công thức chuẩn xác, không phối ngũ đúng tỉ lệ y học. Những loại lá cỏ không rõ nguồn gốc được băm chặt, xay nghiền trong những căn phòng không đảm bảo vệ sinh rồi đóng túi zip, trữ đông như thực phẩm.

Bài thuốc này còn để lại hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe. Nhiều nạn nhân sau khi sử dụng đã bị phù nề, hoại tử và gặp các biến chứng nguy hiểm. Khi bệnh nhân phản hồi thuốc gây ngứa, phồng rộp, các đối tượng tự ý gửi kèm thuốc tây (Tetracyclin) để khách tự điều trị tác dụng phụ, bất chấp nguy hiểm.

Kết quả điều tra xác định từ năm 2023 đến năm 2025, các đối tượng đã thực hiện gần 87.000 đơn hàng, thu lợi bất chính hơn 227 tỉ đồng.