Thanh Hóa: Phá đường dây phát tán mã độc đánh cắp dữ liệu 94.000 máy tính trên toàn cầu 25/03/2026 06:05

Đêm 24-3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can về tội sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật và tội xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác.

Trước đó, đầu năm 2026, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện đường dây phát tán mã độc nhằm đánh cắp dữ liệu người dùng Internet tại nhiều quốc gia.

Theo điều tra ban đầu, khoảng năm 2023, NVX (tên nhân vật đã thay đổi), trú phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa khi đang là học sinh lớp 12 đã tự học các ngôn ngữ lập trình Python, C++ để viết chương trình máy tính.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khám xét nhà NVX (tên nhân vật đã được thay đổi). Ảnh: TRUNG HƯNG

Ban đầu, việc lập trình của X chỉ nhằm mục đích học hỏi, nghiên cứu và thử nghiệm các chương trình tin học đơn giản. Tuy nhiên, trong quá trình tìm hiểu sâu về cấu trúc hệ điều hành và cách lưu trữ dữ liệu trên máy tính, X nảy sinh ý định xây dựng các đoạn mã có khả năng truy cập vào dữ liệu lưu trong trình duyệt web của người dùng.

Đến năm 2024, X lập trình thành công một bộ mã nguồn có chức năng đánh cắp dữ liệu từ máy tính và tìm cách vượt qua các lớp bảo vệ cơ bản của hệ điều hành.

Quá trình điều tra, xác minh cho thấy để xây dựng các chương trình mã độc, X đã sử dụng các ngôn ngữ lập trình như Python và C++ tạo ra các tệp mã nguồn có khả năng thu thập dữ liệu lưu trên trình duyệt của người dùng như cookie đăng nhập, mật khẩu đã lưu, dữ liệu tự động điền và nhiều thông tin nhạy cảm khác.

Khoảng tháng 7-2024, thông qua mạng xã hội Telegram, X quen biết với Lê Thành Công (28 tuổi, ngụ Hà Tĩnh). Qua trao đổi, Công đặt vấn đề nhờ X phát triển mã độc để phát tán nhằm thu thập các thông tin nhạy cảm lưu trên trình duyệt máy tính của người dùng.

Sau khi thống nhất, X lập trình các file mã độc và nén thành file ZIP rồi chuyển cho Công để phát tán nhằm đánh cắp dữ liệu từ máy tính nạn nhân. Sau đó, dữ liệu sẽ tự động gửi về các hệ thống bot Telegram đã được thiết lập, quản lý.

Tiếp đó, dữ liệu từ các máy tính bị nhiễm mã độc được chuyển tới các kênh Telegram như “STC New Logs”, “STC Notification”, “STC Reset Logs”... nơi những người này theo dõi, tải xuống và phân loại để tiếp tục khai thác.

Do hợp tác không hiệu quả, Lê Thành Công đã giới thiệu X cho Phan Xuân Anh (21 tuổi, ngụ ở Nghệ An) sử dụng tài khoản Telegram “Mr Bean” để tiếp tục hợp tác phát triển và phát tán mã độc.

Từ thời điểm này, Phan Xuân Anh đặt vấn đề nhờ X lập trình một loại mã độc mới có tên “PXA Stealers” với chức năng đánh cắp thông tin trên máy tính và chiếm quyền quản trị máy tính của nạn nhân và X được hưởng 15% tổng lợi nhuận.

Phan Xuân Anh bị Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ. Ảnh: TRUNG HƯNG

Theo đó, X chịu trách nhiệm lập trình, chỉnh sửa và cập nhật các phiên bản mới của mã độc, trong khi Xuân Anh và những người khác đảm nhận việc phát tán, khai thác dữ liệu từ các máy tính bị nhiễm.

Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 8-2024 đến khi bị bắt, X đã nhiều lần giúp Xuân Anh xây dựng các phiên bản khác nhau của mã độc “PXA Stealers” để phát tán tới người dùng trong và ngoài nước.

Khoảng tháng 11-2024, Xuân Anh giới thiệu Nguyễn Thành Trường (sử dụng tài khoản Telegram “Adonis”) với X. Thông qua đó, Trường liên hệ, “đặt hàng” X xây dựng một mã độc tên “Adonis” với giá 500 USD, có tính năng tương tự “PXA Stealers”.

Trường thống nhất sẽ chia lợi nhuận từ việc khai thác dữ liệu thu thập được cho X, từ 50 - 100 USDT mỗi lần thu lợi.

Công an Thanh Hóa thu giữ nhiều máy tính và tang vật vụ án. Ảnh: TRUNG HƯNG

Theo cơ quan công an, phần lớn các máy tính bị nhiễm mã độc thuộc về người dùng Internet tại nhiều quốc gia trên thế giới, chủ yếu ở châu Âu, châu Mỹ và một số quốc gia khác.

Kết quả điều tra, có hơn 94.000 máy tính của người dùng toàn cầu đã bị nhiễm các loại mã độc do nhóm này phát tán. Từ dữ liệu đánh cắp, nhóm này chủ yếu khai thác tài khoản mạng xã hội, đặc biệt là các tài khoản Facebook có chức năng chạy quảng cáo.

Cơ quan công an xác định nhóm này đã thu lợi bất chính hàng chục tỉ đồng từ việc lập trình và chỉnh sửa mã độc. Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng để làm rõ vai trò từng người và xử lý nghiêm theo quy định.