Toàn cảnh cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung trước ngày thông xe

Dự án cầu vượt cửa biển lớn nhất miền Trung đang được các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công với mục tiêu thông xe kỹ thuật phần lớn tuyến đường vào đúng dịp lễ 30-4.
Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng công trình giao thông TP Huế, đơn vị đang đốc thúc các nhà thầu tăng tốc thi công, quyết tâm hoàn thành phần lớn dự án đường bộ ven biển, cầu vượt cửa biển Thuận An ở phường Thuận An vào dịp 30-4.
Theo kế hoạch, dự án sẽ được thông xe kỹ thuật vào ngày 30-4 đối với đoạn từ đầu tuyến giáp cầu Tam Giang đến điểm giao với đường Hồ Văn Đỗ. Đối với đoạn cuối tuyến dài khoảng 200 m chưa thể thi công do 11 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng.