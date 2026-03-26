Toàn cảnh cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung trước ngày thông xe

Toàn cảnh cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung trước ngày thông xe

NGUYỄN DO

(PLO)- Dự án cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung ở Huế đang được khẩn trương thi công nhằm kịp thông xe kỹ thuật vào dịp lễ 30-4.

Dự án cầu vượt cửa biển lớn nhất miền Trung đang được các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công với mục tiêu thông xe kỹ thuật phần lớn tuyến đường vào đúng dịp lễ 30-4.

Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng công trình giao thông TP Huế, đơn vị đang đốc thúc các nhà thầu tăng tốc thi công, quyết tâm hoàn thành phần lớn dự án đường bộ ven biển, cầu vượt cửa biển Thuận An ở phường Thuận An vào dịp 30-4.

Theo kế hoạch, dự án sẽ được thông xe kỹ thuật vào ngày 30-4 đối với đoạn từ đầu tuyến giáp cầu Tam Giang đến điểm giao với đường Hồ Văn Đỗ. Đối với đoạn cuối tuyến dài khoảng 200 m chưa thể thi công do 11 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng.

Dự án đường bộ ven biển, cầu vượt cửa biển Thuận An, TP. Huế có tổng chiều dài hơn 7,7 km.
Dự án có tổng mức đầu tư 2.400 tỉ đồng, khởi công từ ngày 26-3-2022.
Riêng hạng mục cầu vượt cửa biển Thuận An có chiều dài 2,3 km, mặt cầu rộng 20- 23,5 m tại nhịp chính.
Đây là cây cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung.
Đến nay, phần cầu chính vượt cửa biển Thuận An từ mố M1 đến mố M2 đã hoàn thành thi công.
Hạng mục quan trọng này đã được kiểm định thử tải, sẵn sàng cho giai đoạn khai thác trong thời gian tới.
Công tác chỉnh trang, thanh thải tại công trường được lên kế hoạch hoàn tất vào ngày 5-4.
Trên các đoạn đã có mặt bằng, nhà thầu đang đồng loạt thi công mặt đường, hệ thống thoát nước, cấp nước, vỉa hè và điện chiếu sáng.
Đối với tuyến 1B phía Thuận An dài 2,15 km, hiện đã được bàn giao khoảng gần 2 km mặt bằng đến đoạn giáp đường Hồ Văn Đỗ.
Tuy nhiên, đoạn cuối dài khoảng 200 m nối đến Quốc lộ 49 (49A) vẫn còn 11 hộ dân chưa bàn giao, các đơn vị chức năng đang khẩn trương giải phóng.
Theo Ban Quản lý dự án, bên cạnh mặt bằng, nguồn cung cấp đá dăm chưa dồi dào cùng giá xăng dầu biến động cũng là thách thức ảnh hưởng đến tiến độ
NGUYỄN DO
