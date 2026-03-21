Nam sinh TP.HCM đạt điểm Toán cấp tiểu học cao nhất thế giới 21/03/2026 12:21

(PLO)- Trần Việt Hoàng, học sinh lớp 5 tại TP.HCM đã đạt điểm Toán cao nhất thế giới cấp tiểu học trong kỳ thi Pearson Edexcel.

Ngày 21-3, Sở GD&ĐT TP.HCM phối hợp với Tập đoàn Giáo dục EMG Education tổ chức lễ trao Chứng chỉ Phổ thông Quốc tế Pearson Edexcel 2025 cho học sinh chương trình Tiếng Anh tích hợp tại TP.HCM.

Chiến thuật kiểm tra lại bài 5 lần

Trong năm 2025, học sinh lớp 5, lớp 9 và lớp 11 của chương trình Tiếng Anh tích hợp đã tham dự các kỳ thi lấy chứng chỉ Tiểu học Quốc tế iPrimary, THCS Quốc tế iLowerSecondary và Tú tài Quốc tế iGCSE của Hội đồng Khảo thí Pearson Edexcel.

Kỳ thi có 11 học sinh đạt giải Outstanding Pearson Learner Awards (OPLA) - giải thưởng danh giá cho những thí sinh có thành tích xuất sắc. Bên cạnh đó, 15 học sinh được trao giải Excellence Awards - những học sinh đạt thành tích học tập xuất sắc toàn diện ở cả ba môn Tiếng Anh, Toán và Khoa học.

Trần Việt Hoàng cùng với ba mẹ của mình tại buổi lễ sáng nay. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Ở cấp THPT, 100% học sinh có kết quả đạt trở lên ở cả ba môn Tiếng Anh, Toán và Khoa học. Đặc biệt, 85% học sinh đạt mức điểm giỏi môn Toán, cao hơn nhiều so với tỉ lệ học sinh toàn cầu.

100% học sinh ở cả ba cấp có kết quả đạt trở lên môn Toán (làm bài hoàn toàn bằng tiếng Anh). Kết quả thi môn Khoa học ở cả ba cấp cũng đều tương đương hoặc thậm chí là cao hơn tỉ lệ toàn cầu.

Là học sinh có điểm Toán cấp tiểu học cao nhất thế giới, Việt Hoàng hiện đang học lớp 6 Trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa.

Niềm đam mê con số đến với Việt Hoàng từ sớm. Từ khi 3 tuổi, em đã làm quen với những phép tính đơn giản thông qua sự hướng dẫn của ba. Cũng vào năm 3 tuổi, em bắt đầu tiếp xúc với cờ vua.

"Cờ vua và toán học là hai bộ môn con ưu tiên hàng ngày" - Hoàng nói.

Trong kỳ thi vừa qua, dù hoàn thành 30 câu hỏi toán học trước thời gian quy định tận 15 phút, nhưng thay vì nộp bài sớm, em kiểm tra lại bài làm tới 5 lần.

"Có những câu hỏi nhìn qua rất đơn giản nhưng rất dễ sai nếu đọc đề không kỹ. Ví dụ, đề bài cho 9 hình tam giác, trong đó có 4 hình tô đậm và hỏi số hình 'không được tô đậm'. Nếu chỉ nhìn nhanh mà đếm hình tô đậm là sai ngay. Vì vậy, con luôn phải đọc kỹ từng chữ và kiểm tra lại thật nhiều lần" - Hoàng bộc bạch.

Hoàng luôn giải quyết dứt điểm bài tập trong ngày, phần nào dễ sẽ làm nhanh, phần nào khó sẽ dừng lại nghiên cứu hoặc nhờ sự hỗ trợ của mẹ. Khi gặp một bài toán tiếng Anh, em sẽ đọc hiểu, dịch sang tiếng Việt để tư duy giải và ghi đáp án bằng tiếng Anh.

Cũng tại kỳ thi, Nguyễn Minh Khôi, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, là một trong 11 gương mặt có thành tích xuất sắc nhất.

Nguyễn Minh Khôi là một trong 11 gương mặt có thành tích xuất sắc nhất trong kỳ thi Pearson Edexcel. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Minh Khôi luôn bám sát nội dung sách giáo khoa, dành thời gian giải đề các năm trước để nắm bắt xu hướng ra đề, ưu tiên hoàn thành chắc chắn những câu hỏi thường gặp trước khi tiến đến các câu hỏi vận dụng cao.

"Em học theo cách hiểu và tự diễn đạt lại. Khi gặp các câu hỏi mang tính vận dụng, em có thể trả lời theo cách mình hiểu và vẫn thuyết phục được giám khảo" - Khôi nói.

Một điểm đặc biệt ở Minh Khôi là em chưa từng theo học tại bất kỳ trung tâm tiếng Anh bên ngoài nào. Toàn bộ khả năng ngoại ngữ của em đều đến từ việc tự học và tiếp xúc với môi trường tiếng Anh từ sớm. Khôi chủ động sử dụng các nền tảng mạng xã hội bằng tiếng Anh, xem các nội dung quốc tế để học ngôn ngữ một cách tự nhiên.

Mở rộng chương trình tiếng Anh tích hợp

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết chương trình Tiếng Anh tích hợp theo Đề án 5695 đã đi qua hơn 10 năm phát triển.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM (thứ 2 từ phải qua) cùng ông David Albon, Giám đốc phụ trách chương trình quốc tế (bìa trái) và ông Trương Quốc Hùng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Giáo dục EMG Education khen thưởng cho em Trần Việt Hoàng đã đạt điểm Toán cấp tiểu học cao nhất thế giới. Ảnh: HÙNG NHƯ

Việc giảng dạy Toán và Khoa học bằng tiếng Anh trên nền tảng chương trình quốc tế Pearson Edexcel đã giúp học sinh không chỉ nâng cao năng ngữ mà còn hình thành tư duy học thuật, năng lực hội nhập.

Kết quả kỳ thi năm nay tiếp tục là minh chứng rõ nét cho năng lực của học sinh thành phố. Nhiều năm liên tục, TP có hàng nghìn học sinh đạt kết quả nổi bật, trong đó có những em đạt thành tích top đầu thế giới. Điều này khẳng định học sinh TP.HCM hoàn toàn đủ tự tin và bản lĩnh để sử dụng tiếng Anh ở cấp độ cao.

"Từ những thành công tại khu vực 1, chúng tôi tin tưởng chương trình sẽ tiếp tục được mở rộng sang khu vực 2 và khu vực 3. Việc lan tỏa mô hình này sẽ góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận giáo dục chất lượng cao, tạo cơ hội hội nhập công bằng cho học sinh toàn thành phố" - ông Hiếu nói.

Đại diện Pearson, ông David Albon, Giám đốc phụ trách chương trình quốc tế nói: "Tại Pearson, chúng tôi đồng hành cùng 6.500 trường học, cao đẳng và doanh nghiệp, cung cấp chứng chỉ quốc tế cho hơn 3,5 triệu học sinh mỗi năm. Trong mạng lưới toàn cầu đó, sự hợp tác chiến lược với EMG Education tại Việt Nam là một trong những mối quan hệ chúng tôi đánh giá cao".

Theo ông David Albon, thành công của chương trình Tiếng Anh tích hợp trong suốt 11 năm qua là minh chứng rõ nét cho tính khả thi của việc giảng dạy Toán và Khoa học bằng tiếng Anh. Đặc biệt, việc áp dụng phương pháp giáo dục STEM đã giúp học sinh củng cố kiến thức nền tảng và rèn luyện kỹ năng thực hành thiết yếu một cách sâu sắc.

Đề án này không chỉ là một mô hình học thuật mà còn là nền tảng vững chắc để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược của Việt Nam hướng tới việc đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, thúc đẩy tiến trình hội nhập quốc tế.