Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khởi công trường học xã biên giới ở Đắk Lắk 11/02/2026 13:39

Ngày 11-2, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác của Trung ương dự Lễ khởi công Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Ea Rốk, tỉnh Đắk Lắk.

Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự lễ khởi công trường học ở Đắk Lắk. Ảnh: T.H

Cùng tham dự, có các Ủy viên Bộ Chính trị gồm: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an…

Phát biểu tại lễ khởi công, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn dành sự quan tâm sâu sắc đến sự nghiệp giáo dục, nhất là đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học, Trung học cơ sở xã Ea Rốk không chỉ là một dự án xây dựng trường học, mà còn là một công trình mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước đối với con em đồng bào dân tộc thiểu số ở những vùng còn nhiều khó khăn.

Công trình này sẽ góp phần tạo bước chuyển quan trọng trong phát triển giáo dục ở địa phương, bồi đắp nguồn nhân lực tại chỗ, từng bước nâng cao dân trí, cải thiện chất lượng nguồn nhân lực; qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác tại lễ khởi công. Ảnh: CÔNG LÝ

Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao việc Bộ Quốc phòng đã chủ động huy động nguồn lực, trực tiếp tổ chức đầu tư xây dựng công trình; thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia và đồng hành của quân đội đối với các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn; góp phần cùng Đảng, Nhà nước chăm lo cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo, vì sự phát triển bền vững của đất nước và củng cố quốc phòng, an ninh.

Để công trình sớm hoàn thành và phát huy hiệu quả, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Bộ Quốc phòng tiếp tục chỉ đạo tổ chức thi công bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, kỹ thuật và an toàn; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, địa phương liên quan trong quá trình triển khai.

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu tỉnh Đắk Lắk, ngành giáo dục, cấp ủy, chính quyền địa phương và nhà trường chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện về đội ngũ giáo viên, chương trình, nội dung dạy học; quản lý, vận hành và sử dụng hiệu quả công trình sau khi hoàn thành; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, toàn diện; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, lý tưởng và tinh thần vượt khó vươn lên cho các học sinh.

Trong đó, nhà trường cần thực sự trở thành ngôi nhà thứ hai của các cháu, để các bậc phụ huynh yên tâm gửi gắm con em mình.

Tổng Bí thư mong muốn các học sinh xã Ea Rốk nói riêng, học sinh tỉnh Đắk Lắk nói chung sẽ nuôi dưỡng khát vọng học tập, rèn luyện ý chí vươn lên, học để trưởng thành, học để thoát nghèo, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Nhân dịp năm mới và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Tổng Bí thư Tô Lâm thân ái gửi tới các lão thành cách mạng cùng toàn thể nhân dân các dân tộc xã Ea Rốk lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất; chúc các thầy giáo, cô giáo luôn tận tụy, trách nhiệm; chúc các cháu học sinh chăm ngoan, học giỏi, rèn luyện tốt, trở thành những công dân có ích cho xã hội, xứng đáng với sự quan tâm, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao quà cho Đảng bộ xã Ea Rốk cùng các thầy cô, học sinh và đại diện các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.