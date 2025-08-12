Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch công bố mức học phí năm học 2025-2026 12/08/2025 13:47

(PLO)- Ở các ngành đào tạo ĐH chính quy từ năm 1 đến năm thứ 5 của Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, những ngành có mức học phí cao nhất là 27,6 triệu đồng/học kỳ.

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch vừa thông báo mức thu học phí đối với hệ đào tạo ĐH chính quy năm học 2025-2026.

Theo đó, đối với sinh viên năm 1, 2, 3, mức học phí các ngành Y học cổ truyền, Y khoa, Răng hàm mặt, Dược học cùng mức 27,6 triệu đồng/học kỳ; khối các ngành cử nhân là 20,9 triệu đồng/học kỳ.

Với sinh viên năm 4 các ngành Y khoa, Răng hàm mặt, Dược học, học phí vẫn giữ mức 27,6 triệu đồng/học kỳ, trong khi khối các ngành cử nhân là 20,025 triệu đồng/học kỳ.

Từ năm thứ 5 trở đi, học phí các ngành Y khoa, Răng hàm mặt, Dược học giảm còn 17,525 triệu đồng/học kỳ.

Đối với các ngành, chương trình đào tạo đặc thù, học phí có sự chênh lệch lớn. Trong đó, ngành Y Việt – Đức là 115 triệu đồng/học kỳ. Sinh viên thuộc đối tượng đào tạo theo địa chỉ có mức 42,35 triệu đồng/học kỳ đối với ngành Y đa khoa và 30,25 triệu đồng/học kỳ đối với khối các ngành cử nhân. Sinh viên thuộc đối tượng học theo chế độ cử tuyển (Lào, Campuchia) có mức học phí 30,625 triệu đồng/học kỳ.

Cụ thể như sau:

Ngoài học phí, trường cũng thông báo các khoản phí khác như: Lệ phí xét hồ sơ đăng ký xét tuyển 20.000 đồng/nguyện vọng, lệ phí nhập học 350.000 đồng, phí bổ túc tiếng Việt cho sinh viên nước ngoài 5 triệu đồng, phí thi tốt nghiệp lại 500.000 đồng/buổi, phí phúc khảo 50.000 đồng/học phần...

Nhà trường cũng lưu ý thời hạn đóng học phí học kỳ 1 từ 15-8 đến 5-9; học kỳ 2 từ 5-1-2026 đến 20-1-2026. Riêng sinh viên năm cuối, thời gian nộp học phí học kỳ 2 từ 20-12-2025 đến 10-1-2026.

Nhà trường lưu ý sinh viên cần nộp học phí đúng hạn theo hướng dẫn, ghi đúng tên sinh viên khi chuyển khoản và bảo lưu đầy đủ chứng từ nộp tiền để đối chiếu khi cần.