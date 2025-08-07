Mức học phí và điểm xét tuyển của 5 trường đại học Luật lớn nhất nước 07/08/2025 11:01

(PLO)- Năm 2025, cả 5 trường đào tạo chuyên về luật hiện nay trên cả nước đều có chỉ tiêu tuyển sinh, điểm sàn và mức học phí đều có sự thay đổi rõ rệt.

Cả nước hiện nay có nhiều trường đại học (ĐH) có đào tạo các ngành Luật nhưng trong số đó có 5 trường đào tạo chuyên sâu ngành học này.

Theo công bố từ các trường, mặc dù số ngành đào tạo không nhiều nhưng chỉ tiêu tuyển sinh, điểm sàn và học phí dự kiến áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2025 đều có sự thay đổi rõ rệt.

Trường ĐH Luật Hà Nội

Cụ thể, năm 2025, Trường ĐH Luật Hà Nội tuyển 2.650 chỉ tiêu. Các ngành đào tạo bao gồm: Luật, Luật Kinh tế, Luật Thương mại quốc tế, Ngôn ngữ Anh và ngành Luật tại Phân hiệu Đắk Lắk.

Trong số này, ngành Luật chiếm số lượng chỉ tiêu lớn nhất với 1.700 chỉ tiêu, trong đó có 300 chỉ tiêu dành cho phân hiệu tại Đắk Lắk. Ngành Luật Kinh tế đứng thứ hai với 550 chỉ tiêu.

Trường xét tuyển theo 4 phương thức tuyển sinh. Trong đó, với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025, điểm sàn là 18 điểm cho tất cả các ngành. Tuy nhiên, một số yêu cầu riêng được áp dụng cho từng ngành hoặc tổ hợp xét tuyển. Cụ thể, đối với ngành Luật, Luật kinh tế và Luật thương mại quốc tế, nếu thí sinh đăng ký tổ hợp D01 thì tổng điểm môn toán và ngữ văn phải đạt từ 12 điểm trở lên; còn nếu xét các tổ hợp khác thì ít nhất một trong hai môn toán hoặc ngữ văn phải đạt từ 6 điểm. Ngoài ra, ngành có yếu tố ngoại ngữ như Luật thương mại quốc tế, Ngôn ngữ Anh… yêu cầu điểm môn tiếng Anh từ 6 trở lên.

Về học phí, theo công bố của trường, mức học phí dự kiến cho năm học 2025–2026 cho chương trình đào tạo đại trà có mức học phí khoảng 2,8 triệu đồng/tháng, tương đương gần 28 triệu đồng/năm, tăng nhẹ so với năm trước. Đối với chương trình chất lượng cao, mức học phí gấp đôi, ở mức gần 5,6 triệu đồng/tháng, tức khoảng 56 triệu đồng/năm.

Thí sinh tìm hiểu và thắc mắc các vấn đề tuyển sinh năm 2025 tại Trường ĐH Luật TP.HCM. Ảnh: TA

Trường ĐH Luật (ĐH Quốc gia Hà Nội)

Còn tại Trường ĐH Luật (ĐH Quốc gia Hà Nội), năm nay trường sẽ tuyển 1.100 chỉ tiêu cho bốn ngành đào tạo, là Luật, Luật (hệ chất lượng cao), Luật kinh doanh, Luật thương mại quốc tế.

Năm 2025, trường xét tuyển theo 4 phương thức. Trong đó, trường xác định điểm sàn chung cho tất cả ngành theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT và học bạ là 18 điểm (không nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên)

Tuy nhiên, các ngành Luật, Luật Kinh tế và Luật Thương mại quốc tế áp dụng điều kiện riêng. Nếu thí sinh đăng ký tổ hợp D01 (Toán – Văn – Anh) thì tổng điểm Toán + Văn phải đạt tối thiểu 12 điểm; còn nếu xét các tổ hợp khác, thì ít nhất một trong hai môn Toán hoặc Văn cần đạt từ 6 điểm trở lên. Ngoài ra, những ngành có yếu tố ngoại ngữ như Luật thương mại quốc tế, Ngôn ngữ Anh yêu cầu điểm môn tiếng Anh ≥ 6 điểm

Trường sử dụng tổ hợp D01 làm “tổ hợp gốc” để quy đổi điểm chuẩn giữa các tổ hợp khác, đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong kỳ xét tuyển đa phương thức năm 2025.

Về học phí, trường dự kiến mức học phí tăng nhẹ từ năm học 2025-2026. Trong đó, chương trình đại trà học phí dự kiến khoảng 27,03 đến 28,62 triệu đồng/năm học.

Trong khi đó, chương trình chất lượng cao áp dụng mức học phí cao hơn, khoảng 31,8 triệu đồng/năm học.

Trường ĐH Luật TP.HCM

Còn tại Trường ĐH Luật TP.HCM, năm nay dự kiến tuyển tới 4.000 sinh viên. Theo đó, năm 2025 này, trường sẽ tuyển sinh theo năm phương thức cho 7 ngành học, chỉ tiêu nhiều nhất là ngành Luật với 1.800 thí sinh.

Trong đó, với phương thức xét điểm tốt nghiệp THPT, điểm sàn năm nay dao động từ 16 đến 22 điểm, tùy ngành và tổ hợp xét tuyển và giảm hơn hẳn so với năm 2024 từ 1-3 điểm.

Cụ thể, ngành luật có mức điểm sàn cao nhất là 22 điểm ở tổ hợp C00 (văn, sử, địa) và tổ hợp X78 (tiếng Anh, văn, sử). Các tổ hợp còn lại của ngành này như A00 (toán, lý, hóa), A01 (toán, lý, tiếng Anh), D01 (toán, văn, tiếng Anh), X01 (toán, văn, tiếng Anh)… dao động từ 18 đến 19,5 điểm.

Ngành Luật thương mại quốc tế cũng có điểm sàn cao, từ 20 đến 22 điểm. Trong đó, tổ hợp X78 lấy 22 điểm, tổ hợp D01 là 20 điểm và X01 là 21,5 điểm.

Ngành Quản trị - Luật lấy từ 18,5 đến 21 điểm, tùy tổ hợp. Ngành Quản trị kinh doanh có mức điểm sàn thấp hơn, dao động từ 17 đến 18,5 điểm.

Các ngành như Kinh doanh quốc tế, Tài chính - Ngân hàng là hai ngành mới tuyển năm nay và được trường áp dụng điểm sàn đồng đều ở mức 16 điểm cho tất cả tổ hợp.

Ngành Ngôn ngữ Anh có điểm sàn dao động từ 18 đến 19,5 điểm.

Cụ thể như sau:

Về học phí, theo thông tin của trường công bố trước đó, năm học 2025-2026 tới đây, học phí bậc ĐH chính quy sẽ tiếp tục tăng.

Theo đó, mức học phí cao nhất của trường sẽ chạm ngưỡng gần 200 triệu đồng/năm học, áp dụng với chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh (tăng 18 triệu đồng so với năm học hiện tại). Các chương trình đào tạo khác cũng tăng học phí trung bình 4-10 triệu đồng/năm, trong đó mức thu thấp nhất cũng gần 40 triệu đồng/năm học.

Mức học phí từng ngành và lộ trình tăng từng năm như sau:

Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM)

Tại Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM), năm 2025, trường tuyển 2.700 chỉ tiêu theo 3 phương thức xét tuyển.

Theo công bố mới đây của trường, điểm sàn đối với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 là 19 điểm; phương thức xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức là 720 điểm (thang điểm 1.200).

Riêng với phương thức xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng: đối tượng thí sinh giỏi/tài năng hoặc thuộc 149 trường THPT ưu tiên từ 72 điểm (thang điểm 90).Thí sinh có chứng chỉ quốc tế, A-Level từ 80/100 điểm, IB từ 32/45 điểm, SAT từ 1.200/1.600 điểm, ACT từ 27/36 điểm.

Riêng với các ngành thuộc lĩnh vực pháp luật, thí sinh cần đáp ứng thêm yêu cầu tối thiểu: điểm thi môn toán và ngữ văn (hoặc một trong hai) từ 6,0 trở lên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT; hoặc nếu xét theo kết quả thi đánh giá năng lực, tổng điểm phải từ 720 và điểm trung bình môn toán 3 năm THPT từ 6,0 trở lên.

Về mức học phí, năm học 2025-2026, chương trình dạy bằng tiếng Việt là 31,5 triệu đồng/năm; chương trình tiếng Anh là 65 triệu đồng/năm.

Trường ĐH Luật (ĐH Huế)

Cuối cùng là Trường ĐH Luật (ĐH Huế), năm 2025, trường dự kiến tuyển sinh 1.400 chỉ tiêu với 3 phương thức xét tuyển.

Theo công bố của trường, điểm sàn cho cả hai ngành Luật và Luật Kinh tế đều cùng áp mức18 điểm khi xét theo phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT. Khi xét theo phương thức học bạ, điểm sàn được đưa ra là 20,25 điểm.

Về mức học phí, theo công bố dự kiến của trường, năm học 2025 – 2026 là 16 triệu đồng/năm/sinh viên; mức tăng hàng năm (nếu có) không quá 20% so với mức học phí năm liền kề.