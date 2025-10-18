'Ánh sáng sứ' giành giải nhất cuộc thi khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo cấp TP.HCM 18/10/2025 22:21

(PLO)- "Ánh sáng sứ" là dự án nổi bật với ý tưởng kết hợp yếu tố văn hóa và công nghệ nhằm lan tỏa giá trị mỹ thuật truyền thống Việt Nam theo hướng hiện đại, bền vững.

Chiều tối 18-10, tại Trường ĐH Luật TP.HCM, vòng chung kết và lễ trao giải Cuộc thi khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo cấp TP.HCM năm 2025 đã diễn ra sôi nổi.

Tham gia vòng chung kết có sự tham gia của 10 đội xuất sắc nhất được chọn từ hơn 100 dự án đến từ các trường ĐH, CĐ trên địa bàn TP.

Cuộc thi do Trường ĐH Luật TP.HCM, Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM và Trường ĐH Văn hóa TP.HCM phối hợp tổ chức.

Các đội thi lần lượt thuyết trình dự án và trả lời câu hỏi từ ban giám khảo tại vòng chung kết. Ảnh: NT

Kết quả chung cuộc, giải nhất thuộc về dự án “Ánh sáng sứ” của đội NEXTEDGE, gồm sinh viên liên trường ĐH Luật TP.HCM – ĐH Kiến trúc TP.HCM – ĐH Văn Lang. Dự án nổi bật với ý tưởng kết hợp yếu tố văn hóa và công nghệ nhằm lan tỏa giá trị mỹ thuật truyền thống Việt Nam theo hướng hiện đại, bền vững.

Đội thi nhận giải thưởng trị giá 100 triệu đồng, bao gồm tiền mặt, gói cố vấn khởi nghiệp, tư vấn pháp lý sở hữu trí tuệ, học bổng đào tạo cùng cúp và chứng nhận.

Dự án “Ánh sáng sứ” của đội NEXTEDGE nhận giải nhất với giải thưởng 100 triệu đồng.

Hai giải nhì được trao cho dự án “Lawzy” (liên trường ĐH Luật TP.HCM, ĐH Khoa học tự nhiên – ĐHQG TP.HCM - ĐH Kinh tế TP.HCM) và “GymRadar” (Phân hiệu Trường ĐH FPT TP.HCM). Cả hai dự án đều được đánh giá cao về tính ứng dụng và khả năng triển khai trong môi trường số.

Ban tổ chức cũng trao các giải ba, khuyến khích và một số giải phụ cho các dự án có đóng góp nổi bật về cộng đồng, phát triển bền vững và bảo tồn văn hóa.

Hai đội thi giành giải nhì.

Phát biểu bế mạc, TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM, cho biết cuộc thi không chỉ kiến tạo cơ hội cho sinh viên thỏa sức sáng tạo mà còn là diễn đàn kết nối giữa cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và xã hội nhằm lan tỏa, nuôi dưỡng những ý tưởng độc đáo.

Đây là cơ hội để sinh viên được thử sức, giao lưu và hiện thực hóa ý tưởng trong các lĩnh vực pháp lý, giáo dục, văn hóa, kiến trúc, góp phần hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp liên ngành, bền vững.

Cùng quan điểm đó, ông Jonathan Baker, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam, nhận định cuộc thi này không chỉ nói về khởi nghiệp, mà còn nói về việc xây dựng một hệ sinh thái ý tưởng, nơi đổi mới được dẫn dắt bởi bản sắc văn hóa, trách nhiệm pháp lý và khát vọng sáng tạo.

Đây là nơi sinh viên không chỉ cạnh tranh, mà còn học cách hợp tác, dám thử thách bản thân và biến ý tưởng thành hành động thực tiễn.

Các đội thi đạt giải thưởng cùng ban tổ chức chụp hình tại lễ trao giải. Ảnh: NT

Cũng trong khuôn khổ chương trình, ba trường đồng tổ chức đã công bố thành lập Mạng lưới khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo ACL-InnoHub.

Trường ĐH Luật TP.HCM và Trường ĐH Văn hóa TP.HCM cũng đã ký kết biên bản hợp tác toàn diện, mở rộng phối hợp đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.