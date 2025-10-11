1 đại học ở TP.HCM mở khóa học đặc biệt chỉ dành cho giới lãnh đạo 11/10/2025 14:10

(PLO)- Các CEO, giới lãnh đạo sẽ tham gia khóa học với một học phần khởi động và 16 học phần chuyên sâu trong 4 tháng.

Ngày 11-10, Đại học Kinh tế TP.HCM đã công bố chương trình Giám đốc điều hành – UEH CEO Program. Đây là chương trình đào tạo nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, thúc đẩy đổi mới và tái cấu trúc doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số.

GS.TS Nguyễn Đông Phong, Chủ tịch Hội đồng đại học, Đại học Kinh tế TP.HCM, cho biết chương trình đặt mục tiêu đào tạo 3.000 CEO và giới lãnh đạo kế cận tại TP.HCM và các địa phương lân cận trong giai đoạn 2025-2030; đồng hành cùng chương trình 10.000 giám đốc điều hành theo Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, đồng thời đáp ứng mục tiêu đưa TP.HCM trở thành trung tâm kinh tế, tài chính và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực.

Chương trình mang tính học thuật cao, gắn với thực tiễn doanh nghiệp, quy tụ đội ngũ giảng viên, chuyên gia trong nước và quốc tế, cùng các CEO có nhiều kinh nghiệm điều hành, tạo nên môi trường đào tạo giàu tính ứng dụng và kết nối.

Giai đoạn 2025-2030, Đại học Kinh tế TP.HCM dự kiến đào tạo 3.000 CEO và lãnh đạo kế cận tại TP.HCM. Ảnh: NT

Đối tượng học viên mà chương trình hướng đến bao gồm: Giám đốc điều hành, giới lãnh đạo chức năng, doanh nhân khởi nghiệp, giới lãnh đạo kế cận trong doanh nghiệp gia đình và cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước.

Chương trình được thiết kế theo hành trình phát triển năng lực lãnh đạo gồm 3 giai đoạn: Hiểu mình, đổi mới và bứt phá. Khóa học gồm một học phần khởi động và 16 học phần chuyên sâu trong 4 tháng, học vào cuối tuần để phù hợp với lịch làm việc của doanh nhân và nhà quản lý.

Học viên sẽ trải qua quá trình phát triển toàn diện, từ nhận diện năng lực bản thân và doanh nghiệp, đến xây dựng chiến lược chuyển đổi, quản trị công nghệ, nhân sự, marketing và giá trị số.

Kết thúc khóa học, họ sẽ thực hiện đề án tốt nghiệp nhằm triển khai các giải pháp tái cấu trúc hoặc phát triển doanh nghiệp bền vững, hội nhập quốc tế.